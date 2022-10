Erste-ligás hokimeccs, emlékeztető:

FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék 4–5 (1–2, 0–2, 3–1)



A DVTK honlapja segítségével idézzük a két mester nyilatkozatát:

Fodor Szabolcs: – Azt gondolom, hogy jól kezdtük a mérkőzést és jól álltunk bele a meccsbe! Vezettünk is 1–0-ra, aztán előjött egy olyan identitásunk, amit nagyon ritkán látunk, talán mostanában a Kontinentális Kupán volt a Csíkszereda ellen, mint valami, nem megbántva a tizenéveseket, de egy U10-es csapat szintjén játszottunk. Olyan hibákat csináltunk, olyan butaságokat, amire az U10-es edző is azt mondja, hogy Jézusom, ezt nem lehet csinálni! Túl sok ember a jégen, neki megyünk a kapusuknak, szóval tényleg olyan hibák, amik elfogadhatatlanok ezen a szinten. Utána viszont produkáltunk egy olyan utolsó 10 percet, meg utolsó kettőt, ami még keserűbbé teszi az ízét az egésznek. Mert ha így tudunk játszani, így tudunk küzdeni az utolsó 10 percben akkor miért nem tudunk 60-ban is így játszani? Ez a Ferencváros, itt nem adhatja fel senki! De igazságtalan lett volna, ha ezt behúzzuk és megnyerjük. Általában az élet azt adja, amit kell és nem azt, amit szeretnél. Sajnálom, hogy nem jöttünk vissza, de talán így jobb és átérezzük, hogy 60 percig kell jégkorongozni! Ez kell ha ebben a ligában pontokat szeretnénk gyűjteni.

Tokaji Viktor: – Biztosan több ősz hajszálam lett ez alatt a meccs alatt. Való igaz, hogy az előző szezonban is kicsiken múlott a győzelem. Most azért sikerül annyi előnyt kovácsolnunk, hogy bár a vége izgalmasra sikerült meg tudtuk tartani az előnyt. Tisztában voltunk vele, hogy ez nem lesz egy könnyű mérkőzés a 2. harmad után sem. Azután sem, hogy belőttük az 5-et, hiszen egyből utána jött a válasz. Próbáljuk mindig elfelejteni ilyenkor az eredményjelzőt, de nagyon örülünk annak, hogy nyertünk, mert győzni mindig jó, és megtanulni győzni talán a legnehezebb! Következő meccsünk hazai pályán lesz jövő hét csütörtökön, várjuk szurkolóinkat a jégcsarnokba!