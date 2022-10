,,...A meccs előtt, a meccs alatt és a szünetben is azt mondtam, tartsunk ki a végsőkig, mert a kitartás a legfontosabb, és ne kapkodjunk és ne legyünk görcsösek a végén, mert úgyis lesz helyzet, amit be kell rúgni. Persze azt reméltem, hogy több gólt is lövünk, és nem várunk az utolsó másodpercig." – nyilatkozta többek között mindezt Szergej Kuznyecov, a DVTK NB II-es labdarúgó csapatának vezetőedzője a szerda esti, Dorog elleni 2-1-es sikert követően, amikor is együttese a 95. percben szerezte – egy hatalmas kapushibából – a három pontot eldöntő második találatot. A piros-fehérek így 18 pontosak lettek, és közvetlenül az élboly tagjai, a negyedikek, csupán két egységnyire a listavezető, és a mezőnyben egyedüliként veretlen Pécsi MFC-től.

Extra motivációval

A bajnokság 11. fordulójában vasárnap 17 órától Békéscsaba 1912 Előre – DVTK összecsapást rendeznek a Viharsarokban, a Kórház utcai stadionban. A házigazdák az eddigi 10 bajnoki találkozójukon 9 egységet gyűjtöttek, amely pillanatnyilag a 18. helyre elég. A Csaba otthoni mérlege elég vegyes, hiszen legyőzték 6-1-re a másik borsodi klubot, a KolorCity Kazincbarcikát, kikaptak az MTK-tól (1-4), és a Mosonmagyaróvártól (0-1), míg a Doroggal 0-0-ra végeztek. Feltűnő, hogy három összecsapás (Budafok, Mosonmagyaróvár, Kozármisleny) óta gólképtelenek, legutóbbi találatuk még Szegeden született, szeptember 4.-én, a 70. percben...

– A szerdai mérkőzés után érezhetően jobb lett a hangulat az öltözőben, ezért is örülök, hogy sikerült nyernünk, de nincs sok időnk ünnepelni, hiszen jön az újabb feladat – mondta Szergej Kuznyecov. Megnéztük a Békéscsaba legutóbbi találkozóit, tudjuk, hogy mik az erősségeik és hogy hol sebezhetőek, van még egy kis időnk arra, hogy ezt a játékosoknak is átadjuk. Szervezett csapat benyomását keltik a lila-fehérek, ha ugyanabban a 4-4-2-es felállásban fognak játszani, ahogy idáig tették, akkor talán egy kicsit több terület nyílhat majd előttünk, mint az előző mérkőzéseinken. Nem esünk abba a hibába ugyanakkor, hogy az aktuális forma, vagy a tabella alapján ítéljünk meg egy ellenfelet. Tudjuk, hogy ellenünk minden csapat extra motivációval lép pályára, ezért általában izgalmas és jó meccseket szoktunk játszani, biztos vagyok benne, hogy ez így lesz vasárnap is. A csapatunk továbbra is nagyon motivált, tiszteljük a hazaiakat, de szeretnénk ismételten begyűjteni a három pontot. Sajnos most is vannak hiányzóink, Könyves Norbert a keddi edzésen újra megsérült, ezért nem volt szerdán keretben, Gera Dániel rehabilitációja pedig még nem ért a végére, így ő sem utazik el velünk.