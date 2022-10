A DVTK Jegesmedvék idei első erdélyi túrájának harmadik állomása hétfőn este Gyergyószentmiklós volt, a magyar bázisú Erste Liga 7. fordulójában. A népkertiek az ezt megelőző napokban Csíkszeredában kettő, Brassóban egy pontot szereztek, egyaránt hosszabbításban, és nem szerették volna, ha az ,,utolsó" meccsen üresen marad a tarsolyuk. A két csapatot a korongbedobás előtt mindössze négy pont választotta el egymástól a tabellán (a hazaiak álltak jobban, a harmadik helyen, a látogatók a hatodikon), vagyis a piros-fehérek számára adva volt a feladat: szűkíteni a távolságot. Erre annál is inkább lehetett mód, mert a GYHK 7-én, pénteken a Debreceni EAC-tól, míg másnap, szombaton a Dunaújvárosi Acélbikáktól kapott ki saját jégcsarnokában.

Az első felvonás első részében méregették egymást a csapatok, volt mozgás, útkeresés, helyzetkialakítás a pályán, aztán az 5. perc végén gólt szerzett a DVTK: Lövei-Farkas M.-Blasko volt a korong útja, és a harmadik soros csatársor utóbbi tagja bevette Rinne kapuját (0-1). A 10. perc elején Pecsét kapott kisbüntetést gáncsolásért, és ugyan a házigazda nem tudta kihasználni az emberelőnyt, ám 5 másodperccel a lejárta után Kozma varrta be a játékszert a borsodiak ketrecébe (1-1). Páterka fogás miatt ült ki a büntetőpadra, a Gyergyó nem tudott ebből sem hasznot húzni. 18:46-nál Orban is gáncsolt, az ő esetében is szólt a síp, az erdélyiek emberhátránya áthúzódott a második játékrészre. A lövésarány 14:12 volt a pályaválasztó javára.

A második menet legérdekesebb összecsapása Di Diomete, valamint Shkrabov között zajlott, mindketten nagybüntetésben részesültek. Páterka Kuleshkovot szolgálta ki, aminek gólt lett a vége, így a 28. percben 1-2 állt az eredményjelzőn. Fejes kétpercét kihasználták a Macik, a 30. perc elején Blasko duplázott (1-3). Vojtkó ,,meg nem engedett testtel való játék" miatt kapott kényszerszünetet, ám Voris és a védelem a helyén volt. Őt követte Császár, valamint Shkrabov, a DVTK jó húsz percet produkált, és győztes helyzetbe hozta magát. Ezúttal 17:10-re nyerte a Gyergyó a kapuralövést, hiába, hatásosabbak voltak a vendégek.

A harmadik harmadban kényszerhelyzetben volt a hazai csapat, bár próbálkoztak a hátrány ledolgozásával, ez nem ment, a Jegesmedvék állták a támadásokat, sőt, ők is megmutatták magukat – igaz, az előnyt növelni nem tudták. A kapuslehozatalt, és az időkérést is ,,elővették" a gyergyóiak, Szirányi 2 perce adott esélyt 58:07-nél, Orban szépített is (2-3). Utána ismét lejött Rinne, többen voltak az erdélyiek, de nem jött be, a három pontot a Macik nyerték.