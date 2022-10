Mindent megtesznek a jó eredményért

Mezőkövesdre látogat vasárnap este a Ferencváros nemzetközi kupaszereplő focicsapata.

Az NB I.-es labdarúgó bajnokság 11. fordulója remek csemegével ajándékozza meg a futball szerelmeseit: a dél-borsodiak ugyanis az FTC-t fogadják. A városi stadionban vasárnap 17 óra 45 perctől sorra kerülő meccsre sok szurkolót várnak, a sárga-kékek mellett ugyanis a zöld-fehérekre is nagyon sokan kíváncsiak a régióban és a vendégeket várhatóan több százan kísérik el a fürdővárosba.

Nehéz meccsre számít

Kuttor Attila, a Mezőkövesd Zsóry FC csapatának vezetőedzője a Budapest Honvéd elleni 2–2 után nagyon értékesnek nevezte a pontszerzést, továbbá azt, hogy megállították rossz sorozatukat. Kijelentette: kissé visszahúzódó védekezésből igyekeztek támadni amikor náluk volt a labda és arra is adódtak lehetőségeik, hogy kiharcolják a győzelmet és a három pontot.

– A kispestieknél sikerült előre lépnünk a Paks elleni találkozóhoz képest, de sok problémánk van – közölte a szakvezető, aki az utóbbival akkor is tisztában volt, amikor elvállalta a számára a kövesdieknél felajánlott munkát. – A legfontosabb célunk változatlanul az, hogy önmagunkhoz képest tovább fejlődjünk. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok és mint mindig, most is mindent megteszünk majd azért, hogy számunkra jó eredményt érjünk el.