Az élvonalbeli bajnokság 13. fordulója keretében a mezőkövesdi stadionban 20 órakor kezdik a Mezőkövesd Zsóry FC – Kisvárda Master Good találkozót.

– Nagyon értékes győzelmet arattunk az Újpest FC csapata ellen – mondta Kuttor Attila, a „matyók” vezetőedzője (képünkön), majd így folytatta: – Viszont azt gondolom, sőt hangsúlyoznom, hogy a pillanatnyi helyzetünkben minden sikernek óriási jelentősége van. A Kisvárda MG ellen megint nagyon nehéz összecsapásra számítok, de hazai pályán természetesen ezúttal is a győzelem megszerzését tűztük ki célul a fiúk elé. Ehhez ugyanolyan harcos erényeket kell csillogtatnunk, mint a mögöttünk hagyott fordulókban. A szurkolóink komoly támogatást jelentenek számunkra, ezt hangerejükkel a lila-fehérek ellen is bizonyították, és abban reménykedem, hogy ezúttal is sokan kilátogatnak a mérkőzésünkre és bíztatnak majd minket.

A várható kezdőcsapat

A sárga-kékeknél Madarász, Nagy G. és Rabatin sérült, a többiek játszhatnak. Kuttor Attila várhatóan nem változtat, így a Piscitelli – Kállai K., Pillár, Lukic, Vajda – Karnitski – Cseri, Babunski, Molnár G., Besirovic – Drazic tizenegyet küldi pályára.

A forduló teljes programja

NB I 13. forduló

Október 28. (péntek), 20.00: Mezőkövesd Zsóry FC – Kisvárda MG

Október 29. (szombat), 14.15: Budapest Honvéd – Mol Fehérvár FC, 17.00: Kecskeméti TE – Debreceni VSC, 19.30: Paksi FC – Vasas FC

Október 30. (vasárnap), 15.00: Újpest FC – Puskás AFC, 17.00: Ferencvárosi TC – Zalaegerszegi TE FC