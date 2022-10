Az első fecskék már másfél órával a kezdés előtt a DVTK Aréna parkettjére vonultak. A tűzpirosban lévő piros-fehérek között ott volt az ausztrál Garbin és a pompás hajkoronát viselő Puerto Rico-i Guirantes, akik mindketten szerepeltek a közelmúltban az ötödik kontinensen rendezett világbajnokságon.

Elkapták a fonalat

Váltott vezetéssel indultak a felek, volt minden: kapkodás, eladott labda, több homály és három diósgyőri tripla (5. perc: 9–8). A hazaiak gyorsítót vettek be, duplákkal megtollasodtak (7. perc: 15–8). Mivel az izraelieknek nem ment sem a közeli, sem a távoli dobás, ráadásul a lepattanók kapargatásában is alulmaradtak, időkéréssel próbálkoztak rendet tenni a soraikban. A DVTK pumpálta ötletesebben a labdát, elzárásaik és leválásaik is bejöttek, így tartották fórjukat. A meccs dinamikája megfelelt az elvárásoknak, Garbin pedig a félpályáról olyan hármast produkált, hogy labdájának röppályája majdnem a tetőt is érintette. Ment a kiszorítósdi, így sokat kellett mozogni a lőtávolhoz. Az első negyed végén Kiss A. a festékes részen erőszakoskodott össze kettőt, majd plusz egy pontot, így tisztes diósgyőri előnynél szólalt meg a duda.

A légiósok jeleskedtek

A folytatásban látszott, hogy Garbinnak van önbizalma, mert ahonnan csak tudott, tüzelt, hol a gyűrűbe, hol a vasra. Nagy birkózás alakult ki és ebben a küzdelemben a kilók is sokat számítottak. Miután Babkina üres helyzetből bevert két triplát, Völgyi Péter magához szólította az övéit és kiosztott nekik néhány szem nyugtatót. Nem ment az itthoni pontgyártás, a Ramla pedig élt a lehetőséggel és szépen feljebb araszolt (14. perc: 26–22). A diósgyőri célzások zátonyra futottak, ez aggodalomra adott okot. A csendet Green ziccere és közép távoli tempója törte meg (16. perc: 30–23). Green volt a prímás és holtpont után a hátán vitte csapatát. Futóversenyt is láttunk, a rohamokból persze nem lett semmi, a gólok a pozíciós játékból születtek. Bernáth és Green focizott egyet, majd Garbin újra dobált, aztán társai összeszedték a védő lepattanókat. Leindítás is történt és máris pompásan festett a tábla.

Felzárkózott a Ramla

A hosszú szünet után M. Jovanovic higgadtan befektette a játékszert a kosárba, majd alászaladt a palánknak és kihagyta azt, amit soha nem szokott kihagyni. A 22. percben Guirantes a padlón fekve adott gólpasszt Kányásinak, de Austin sem adott kegyelmet (24. perc: 43–34). Túlkombinált akciót követően lejárt a DVTK támadóideje és ugyanígy járt a közel-keleti gárda is. Baron a fehér vonalon túlról táncoltatta a célba a labdát (45–37), szóval még nem dőlhetett hátra a foteljében a HUN-Therm. Ekkor 13–11 volt a személyi hibák aránya, a játékvezetők tehát nem fütyültek sehová. Austin csinált egy duplát és bevágta a ráadást (45–44), Völgyi Péter meg ráncolta a homlokát. Lisowa a nyelét akarta megfogni a játékszernek, el is adta, ezt izraeli visszajátszás követte, a síp természetesen megszólalt. Bernáth messziről felélesztette együttesét (48–44), aztán következett Kiss A. triplája (29. perc: 51–46). Érkezett Austin lépéshibája, Guirantes kettese, közben néhány vitatható ítélet a Ramlának kedvezett.

Az utolsó szakaszban Garbin jelentkezett hármassal, majd saját tudományát megfejelte egy duplával (32. perc: 58–50). M. Jovanovic kopírozott, ennek következtében 61–50-nel fordult a hajrára a Diósgyőr. A harc fokozódott, ebben Guirantes előbb fenyegetőzött, dobást színlelt, majd amikor leszálltak róla el is engedte (63–52). Az idő fogyott, Völgyi rotációja ült, innen csak nyerni lehetett (36. perc: 66–52). A DVTK megtette az első lépést az Euroliga csoportköre felé, a törökök ellen ,,csak" az i-re kell feltennie a pontot.

Folytatás ma 18 óra 30 perctől ugyancsak a DVTK Arénában: DVTK HUN-Therm – Botas SK (török).

DVTK HUN-Therm – Elitzur Ramla (izraeli) 80–54 (24–15, 13–10, 16–23, 27–6)

Miskolc, DVTK Aréna, 1400 néző. V.: Prpa (szerb), Gajdosz (lengyel), Gracin (horvát).

DVTK HUN-Therm: Aho N.(-), Kányási (10/6), Guirantes (13/3), M. Jovanovic (5/3), Green (17/3). Csere: Garbin (19/15), Kiss A. (6/3), Bernáth (10/3). Vezetőedző: Völgyi Péter.

Elitzur Ramla: Babkina (9/9), Rotberg (3), Baron (5/3), Mosby (10), Austin (19). Csere: Kayuf (-), Fleischer (-), Lisowa (1), Dudasova (7). Vezetőedző: Shira Haelion.

Kipontozódott: Lisowa (38.).

Völgyi Péter: – Ellenfelünk az egyéni teljesítményekre épített, mi viszont a csapatmunkára koncentráltunk. A munka felét elvégeztük, szerdán még egy dobás vár ránk.

Shira Haelion: – Gratulálok a fantasztikusan játszó Diósgyőrnnek. Mi csak három napja edzünk teljes kerettel, sokat kell még javulnunk, megyünk tovább a magunk útján.