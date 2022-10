Hét évig szerepelt az NB III-ban a Tállya KSE labdarúgó csapata, amely az előző pontvadászat végén esett ki a honi futball harmadik vonalából. Az együttes óriási átalakuláson ment keresztül a nyáron, régi-új vezetőedző is érkezett, a csapat pillanatnyilag a 10. helyen áll a megyei I. osztályban.

Képben volt

– 2017 őszén köszöntem el a felnőtt csapattól, akkor a klubvezetés Uray Attilát bízta meg a gárda további irányításával – kezdte lapunknak adott nyilatkozatát Pachinger János, a tállyaiak szakvezetője, aki 4 év 9 hónap után tért vissza a hegyaljaiak kispadjára. – Igazából magától a klubtól nem szakadtam el, ugyanis az U19-es együttessel dolgoztam, amellyel tavaly mi nyertük a megyei bajnokságot, így tehát nagyjából képben voltam az itteni eseményekkel kapcsolatban. Ezt megelőzően, februárig Encsen voltam a ,,nagyoknál", fél évet kihagytam, ilyen hosszú időt korábban még sosem, de jól esett.

Paranai, Mihálszki

Az NB III-as búcsút követően a keretből szinte minden játékos távozott, csupán Tarr Tibor és Bihari Gyula maradt, hozzájuk kellett további labdarúgókat szerezni.

– Az U19-es csapatból felhoztunk három tehetséges játékost, illetve természetesen igazoltunk is. Igazából létszámban már a felkészülés kezdetétől meg voltunk – folytatta Pachinger János. – Hadd említsem meg a két nagy visszatérőnket, Paranai Gábort, és Mihálszki Csabát. Előbbi két és fél, utóbbi három éve nem játszott, de most ismét belevágtak, a nulláról. Mind a ketten úgy érezték, tudnak segíteni, az NB III-nál egy osztállyal lejjebb nem lógnak ki, sőt, ha nem hagyták volna abba, akkor most nagyon nagy erősítések lennének. De így is, pedig nem olyan egyszerű 35 és 38 évesen visszaállni. Példának okáért: Csaba a Tokaj elleni mérkőzésen győztes gólt szerzett... Csak köszönhetünk nekik. Természetesen az induláskor mindenki tisztában volt azzal, hogy nagyon nehéz lesz, hiszen szinte senki sem ismerte a másikat. Nem mint személyeket, hanem mint játékost. Sok helyről lett összeverbuválva a keret, időbe kerül, hogy összeálljunk, ez látszik is az eddigi meccseinken. Nyerünk olyan találkozókat, amiket én sem gondoltam, és elveszítünk olyanokat, amiket meg kellett volna nyerni. Számításaim szerint 7 pont ,,elment", ha ez nem így lett volna, akkor most ott lennénk a második-harmadik helyen. Mentálisan, fizikailag van hová fejlődni, de tudtuk, hogy ez a félév erre rámegy. Megpróbálunk majd egy erős téli alapozást csinálni, aminek remélhetőleg tavasszal lesz látszata. A jelek bíztatóak, vannak jó periódusok a meccseken, és persze akadnak gyengébbek is. Van, amikor mi alkalmazkodunk az ellenfélhez, de van, amikor tudjuk a saját focinkat játszani, azt, amit szeretnénk. Különben nekem nem volt semmilyen kitételem, amikor beszélgettünk a feladatról a vezetőséggel. Szeretem a kihívásokat, hogy kapok egy keretet, és aztán abból kell összerakni ,,valamit". Ehhez képest alakult ki a saját elvárásom, és a vezetőség elvárása is, ami gyakorlatilag a realitás.

Szép feladat

Tállyán tehát teljesen más megvilágításba került a foci.

– Az NB III-ból való kiesés gyakorlatilag érett, nem úgy jöttek az eredmények, és nem olyan volt a csapat kerete, ami megfelelő lett volna arra az osztályra – tette hozzá Pachinger János. – A búcsú megerősítette azt, hogy bizonyos dolgokat máshogyan kell csinálni. Már sok helyen mondták azt, amit én is: most kettőt hátra kellett lépnünk azért, hogy utána egyet előre lehessen lépni. Az első, és legfontosabb a jelenlegi helyzetben, hogy ne kerüljünk a kiesőzóna közelébe. Lényeges volt, hogy a kiesés jelentette sokkból felrázódjon mind a klub, mind pedig a játékosok. Most egy olyan évben, szezonban vagyunk, ahol még a holnapot is nehéz megmondani, nemhogy közép-, és hosszútávú célokat felvázolni. A mai világban az is szenzációs, ha edzeni tudunk, ha engedi a gazdasági helyzet. Meg kell megmaradni, és utána meglátjuk mi lesz. Lépegessünk előre, próbáljunk fejlődni, lehet, egyszer újra eljön az a helyzet, hogy majd fel kell tenni a kérdést az NB III-ról, annak vállalásáról, de minden még túl friss. Most gondoljunk arra, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsunk, egyre több szurkoló legyen a meccseken, rendben legyenek a dolgaink, ami szép feladat. MI

BOXBA

A tények

Az 1975-ös születésű szakvezető 20 éve kezdte az edzősködést, 2002-ben Abaújszántón, a serdülő csapatnál, és 2004-től dolgozik felnőttekkel (is). A 2013-2014-es idényig még játékos-edzői szerepkört töltött be, azóta azonban már csak utóbbit.