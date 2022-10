A DVTK-Hun-Therm kosárlabdacsapatának programja két helyen is megváltozott. A most vasárnapi, NKA Universitas Pécsi EAC elleni hazai bajnokija, a korábban tervezettől 135 perccel később, 17.15-kor kezdődik, hogy ne ütközzön a DVTK NB II-es labdarúgócsapatának előrébb került hazai meccsével (ami a HR-Rent Kozármisleny ellen 15.00-kor kezdődik), míg a jövő hét végi, Sopron Basket elleni bajnokija, szombatról vasárnapra helyeződött át, az Euroliga kötelezettség miatt. A programban több változás is várható még, egyrészt az ellenfelek kérése, másrészt a diósgyőriek érdekei miatt. A DVTK-Hun-Therm jelenleg ismert programja:

EL, 1. forduló, október 27. (csütörtök), 19.30: Beretta Famila Schio (olasz) – DVTK-HT

NB I, 7. forduló, október 30. (vasárnap), 17.15: DVTK-HT – NKA Universitas Pécsi EAC

EL, 2. forduló, november 3. (csütörtök), 18.00: DVTK-HT – Kangoeroes Mechelen (belga)

NB I, 8. forduló, november 6. (vasárnap), 18.00: Sopron Basket – DVTK-HT

EL, 3. forduló, november 9. (szerda), 18.00: Sopron Basket – DVTK-HT

NB I, 9 forduló, november 12. (szombat), 18.30: DVTK-HT – E.on ELTE BEAC

EL, 4. forduló, november 15. (kedd), 17.00: CBK Mersin Yenisehir Bld (török) – DVTK-HT

Szünet, a válogatottak Eb-selejtezői miatt

NB I, 10. forduló, december 4. (vasárnap), 15.00: DVTK-HT – VBW CEKK Cegléd

EL, 5. forduló, december 8. (csütörtök), 18.00: DVTK-HT – Spar Girona (spanyol)

NB I, 11. forduló, december 11. (vasárnap), 15.00: DVTK-HT – Ludovika Csata

EL, 6. forduló, december 14. (szerda), 20.30: Perfumerias Avenida (spanyol) – DVTK-HT

NB I, 12. forduló, december 17. (szombat), 18.30: DVTK-HT – BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós

NB I, 13. forduló, december 21. (szerda), 19.30: Vasas Akadémia – DVTK-HT

EL, 7. forduló, december 22. (csütörtök), 18.00: DVTK-HT – Basket Landes (francia)

NB I, 14. forduló, december 30. (péntek), 16.00: PINKK Pécsi 424 – DVTK-HT

EL, 8. forduló, január 5. (csütörtök), 18.00: DVTK-HT – Beretta Famila Schio

NB I, 15. forduló, január 8. (vasárnap), 17.00: DVTK-HT – TFSE-MTK

EL, 9. forduló, január 12. (csütörtök), 20.30: Kangoeroes Mechelen – DVTK-HT

NB I, 16. forduló, január 15. (vasárnap), 17.00: AKSC Szekszárd – DVTK-HT

EL, 10. forduló, január 19. (csütörtök), 18.00: DVTK-HT – Sopron Basket

NB I, 17. forduló, január 22. (vasárnap), 17.00: DVTK-HT – Serco UNI Győr

EL, 11. forduló, január 26. (csütörtök), 18.00: DVTK HT – CBK Mersin Yenisehir Bld

NB I, 18. forduló, január 28. (szombat), 18.00: NKA Universitas Pécsi EAC – DVTK-HT

EL, 12. forduló, január 31. (kedd), 20.15: Spar Girona – DVTK-HT

Szünet, a válogatottak Eb-selejtezői miatt

NB I, 19. forduló, február 18. (szombat), 18.30: DVTK-HT – Sopron Basket

EL, 13. forduló, február 23. (csütörtök), 18.00: DVTK-HT – Perfumerias Avenida

NB I, 20. forduló, február 25. (szombat), 18.00: E.on ELTE BEAC – DVTK-HT

EL, 14. forduló, március 1. (szerda), 19.30: Basket Landes – DVTK-HT

NB I, 21. forduló, március 4. (szombat), 18.00: VBW CEKK Cegléd – DVTK-HT

MK döntő, március 10-12. (péntek-vasárnap): ?

NB I, 22. forduló, március 18. (szombat), 18.00: Ludovika Csata – DVTK-HT