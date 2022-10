Kosárlabda. A DVTK-Hun-Therm női kosárlabdacsapata ma 19.30-tól, Olaszországban, Schio városában a Baretta Famila Schio vendégeként játssza történelmének első csoportkörös mérkőzését az Euroligában. A piros-fehérek delegációja kedden este érkezett meg a célállomásra, és tegnap este a találkozó helyszínén tartott edzést a 10 fős együttesnek Völgyi Péter vezetőedző, akivel a beszélgetést azzal kezdtük, hogy felvetettük: elkezdődik a nagy kaland.

– Igen, én is így gondolom. Ebben, a legrangosabb európai kupasorozatban az a célunk, hogy fejlődjünk, hogy megismerkedjünk a sorozat, az ellenfelek ritmusával, hogy hétről, hétre egyre jobban teljesítsünk, úgy, hogy közben úrrá leszünk a várható fáradtságon – jelentette ki Völgyi Péter, majd az ellenfélről szólva a következőket mondta: – Nagyon erős csapat a Schio, bízom benne, hogy sikerül egyrészt lelassítani őket, mert gyors, és jó kosárlabdát játszanak, mint ahogy mi is, de ők ezt még magasabb szinten művelik. A lassítás lesz a kulcs, ehhez minden játékosunknak meg kell oldania a saját feladatát, mert csak így lehetséges az, hogy csapatszinten partiban tudjunk lenni velük szemben.

Felvettük a diósgyőri edzőnek, hogy mélyebb kerete van a Schiónak, hogy több, jó minőségű játékost tudnak használni a rotációjukban, illetve, hogy több 190 centi feletti kosaras áll a rendelkezésükre.

– Magasabbak, elvileg gyorsabbak, úgyhogy lehet különbség, de alakuljon bárhogy is a mérkőzés, a lényeg, hogy legyen tartásunk, és ha esetleg ezúttal nem is úgy alakul minden, ahogy mi szeretnénk, lesz még olyan meccsünk a sorozatban, – például a belga Mechelen ellen, a jövő héten hazai pályán, – ahol nagyobb esélyünk van a győzelem megszerzésére – mondta Völgyi Péter, akinek felvetettük, hogy a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség honlapján megjelent elemzés szerint a DVTK-Hun-Therm a nyolc csapatos csoportjában a 7. helyen végezhet, az említett belga együttes előtt. – Nehéz esélyekről beszélni, az biztos, hogy most a csoport egyik legerősebb csapata ellen játszunk, akik a papírforma alapján eljuthatnak a rájátszásba, vagyis a legjobb nyolc közé. Függetlenül az erőviszonyoktól, nekünk minden meccsen készen kell állnunk arra, hogy mérkőzést tudjunk nyerni. Minden csapatnak vannak rosszabb napjai, amikor verhetővé válnak, minden Euroliga szereplő nagy sorozatban van, mert bajnokikat is játszik, és ebben a sűrű programban benne van az, hogy valamelyik együttes elméri a saját helyzetét. És igen, persze, kicsit kevesen vagyunk, a négy légiósunk, és négy fős magyar mag, Aho N., Kiss A., Kámyási és Bernáth mellett jó lenne még egy kész kosaras. A fiataljaink számára ez egy lehetőség, hogy felnőjenek a nagy feladatokhoz, sajnos, Toman Petrának sérülése miatt mostanában nem lesz erre lehetősége.





Embert próbáló

Azt is szóba hoztuk az edzőnek, hogy a heti két tétmeccs elég megterhelőnek ígérkezik.

– Európában talán az egyik legkiegyenlítettebb bajnokság náluk zajlik, három euroligás, és három Európa-kupás csapattal. Embert próbáló feladat vár ránk, nem igazán lesznek könnyű mérkőzéseink a honi élvonalban – mondta Völgyi Péter. – A sok mérkőzés sok utazással jár, hogy mást ne mondjak, a Schio elleni, idegenbeli meccs négy napot visz el. Ilyen, és az ehhez hasonló idők miatt hetente egy-két komoly edzésre lesz csak lehetőség, a többi a taktikának a gyakorlására fordítódik majd. A nyolcas rotációnkból hatan tavaly is a DVTK-ban játszottak, tehát egy összeszokott csapattal futunk neki ennek a nagy sorozatnak, és bízunk benne, hogy az erőn kívül lesz hozzá egészségünk is, mert ellenkező esetben, például egy kiesés miatt, nagyon nehéz lenne menet közben újraépíteni a csapatot.





Az ellenfélről

A Baretta Famila Schio a tavalyi évadban megnyerte hazája bajnokságát, a mostani szezonban szintén az Euroligában szereplő Virtus Bolognával szemben. Az észak-olaszországi kisváros együttese az előző évadban is az Euroligában játszott, akkor a csoportjuk 3. helyén végezve bejutottak a legjobb 8 közé, a negyeddöntőben azonban elvéreztek a cseh USK Praha ellen, három meccsen.

Az előző évad keretéből három rutinos alapemberét tartotta meg a Schio, a 32 éves belga bedobót, Kim Mestdaghot, és két olaszt, a 33 éves hátvédet, Giorgia Sottanát, valamint a 25 esztendős csatárt, Jasmine Keyst. Rajtuk kívül további két kiegészítőnek számító olaszt, a 33 éves hátvédet, Martina Crippát, és a 23 éves csatárt, Costanza Veronát szerződtették a mostani évadra is. Ami pedig az újakat illeti, három minőségi kosarast igazoltak: a spanyol Astou Ndourt (28 éves, center, 198 cm), és két amerikait, Rhyne Howardot (22 éves, védő, 188 cm), és Marina Mabreyt (26 éves, hátvéd, 180 cm).