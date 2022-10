Kosárlabda. A női kosárlabda Euroliga csoportkörében, a B-csoport 1. fordulójában az olasz Baretta Famil Schio csapatának vendége volt a DVTK-Hun-Therm együttese. A látogatóknak, 1000 kilométerre otthonuktól sem kellett nélkülözniük a szurkolóikat, ugyanis fél tucat piros-fehér szimpatizáns a helyszínen bizatta kedvenceit.

A Diósgyőr bátran, és pontos dobásokkal kezdett, ám hiába vezettek az elején kétszer is, az olasz gárda hamar fordított (7-4). A Famila ébredése után igyekezett jelét adni annak, hogy a saját palánkja alatt nem ad esélyt ellenfelének, és mivel az ellenkező körténél csak faultok árán tudták megállítani a fehér mezeseket, büntetőkből növelte előnyét a Schio. Aztán amikor az 5. percben Verona csapata második hármasát húzta be, Völgyi Péter edző időt kért (16-4). Az első játékrész második felében sok távoli kísérletet lehetett látni, és ezek értékesítése a DVTK-nak ment jobban, de a különbség nem akart változni (23-11), mert a hazaiak a palánk alól azért csak betalálgattak. 26-15-nél Jovanovic leindításos gólja után a hazaiak szakvezetője kért időt (26-15), de ezután is kimaradtak a triplavonal mögüli kísérleteik (28-17).





A második negyedben Kányási triplája vitte mínusz 10 alá a piros mezeseket, majd Guirantes is betalált távolról (28-23). Nem csak dobásban, passzjátékban is nagy pontatlanság jellemezte ekkoriban a házigazdát, és mivel a DVTK palánk alatti védőjátéka felerősödött, nyitottnak látszott a mérkőzés. A 16. percben 30-25-nél kértek időt az olaszok, ami után Garbin húzott be egy trojkát, egy labdányi különbségre csökkentve csapata hátrányát. Ezt Aho N. fejelte meg az újabb hármassal, és ennek eredményeként a DVTK visszavette a vezetést (30-31). Nem sokkal később, több mint tíz pontatlan hazai hármas kísérlet után Howard betalált. 34-34-nél ismét időkérés következett, a hosszú szünetig hátralévő szűk két percben pedig 3 pontos előnyt brusztolt ki a Famila (41-38).

A harmadik menet azzal kezdődött, hogy Jovanovic egy hármassal egyenlített, majd Howard húzott a gyűrűbe egy ugyanilyen értékű dobást. A folytatásban néhány passzhibát kihasználva, gyors támadásokból szerzett gólokat a Schio (51-44). Innentől rendezettebb védelmek ellen kellett eredményesnek lenniük a csapatoknak, a pozíciós játékban a hazai oldalon volt a több fault, de a Schio mindennel együtt őrizte pár pontos előnyét (58-52). Amiből az utolsó játékrész kezdetére hat egység maradt meg (60-54).

Idegesen, kapkodva kezdték a felek a záró negyedet, két perc kosárcsend után a hazaiak dobták az első gólt. De Green és Kányási palánk alólijaival nyitottá vált a meccs (62-58). A 35. minutában Guirantes faultos kosara közepette kért időt a házigazda, nem ok nélkül (62-61), de a vendégek Puerto Ricó-i irányítója még erre is rátett egy lapáttal, majd Aho N. vágott be egy triplát (62-66). A fantasztikusan küzdő, elveszett labdát, helyzetet nem ismerő piros-fehérek nagyon közel kerültek a bravúrhoz, és Green büntetője tovább javított a helyzetükön. Kétszáz másodpercnél is kevesebb volt hátra, amikor Howard hármasával négyre csökkent a DVTK előnye, majd nem sokkal Ndour centergólja után egyenlő volt az állás, és vendég időkérés következett (69-69). Az utolsó két perc rendkívül izgalmas volt, Mabrey büntetőjével a Schio jutott előnyhöz, ám Jovanovic a ,,világ végéről”, egy veszett helyzetből egy hármassal fordított az eredményen, 31 másodperccel a vége előtt (70-72). Hazai időkérést követően játékvezetői videózás döntött arról, hogy a DVTK palánkja alatt Howard vagy Guirantes szabálytalankodott, és végül utóbbi, a diósgyőri dobhatott büntetőt, ami kimaradt. A labda viszont maradt a vendégeknél, 17 másodperccel a vége előtt. A hajrában Aho N. értékesített két büntetőt, és ezzel úgy tűnt, eldőlt a meccs. Csakhogy előbb feljött két pontra a hazai gárda, majd úgy szereztek labdát és találtak be, hogy előtte Guirantest a levegőben meglökték. A játékvezetők ismét videóztak, és Howard dupláját megadták (74-74). Jöhetett a hosszabbítás.

Az óriási csata tovább folytatódott, 78-77-nél Howard faultos kosarával kerültek lépéselőnybe az olaszok, majd miután két hármast is behúztak, eldőlt a meccs (87-80). A diósgyőri bravúr karnyújtásnyinál is közelebb volt, de csúnyán rácsaptak a győzelemért nyúló kézre.









A pályán

Baretta Famila Schio (olasz) – DVTK-Hun-Therm 90-82 (28-17, 13-21, 19-16, 14-20, 16-8) – hosszabbítás után

Schio, 500 néző. V.: Tomic (horvát), Smiljanic (szerb), Lapanovic (szlovén).