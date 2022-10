Az Erste Liga alapszakasza 12. fordulója keretében kedden 18 órától a népkerti jégcsarnokban rendezik a DVTK Jegesmedvék – Sport Club Csíkszereda találkozót, amelyen a papírforma szerint bármilyen eredmény születhet.

Nagyon veszélyesek

– Most a romániai alakulat túrázik Magyarországon – kezdte Tokaji Viktor, a diósgyőriek vezetőedzője, majd hozzátette: – Nem is olyan régen mi jártunk Erdélyben és Székelyföldön, ahol igencsak kitettünk magunkért. Az SC gárdája nyertek Dunaújvárosban és Székesfehérvárott is, ez nyilván plusz erőt ad tagjainak. A vasárnapi, Budapesten sorra került vendégszereplésüket követően jönnek hozzánk, azt még nem tudhatjuk, hogy kissé fáradtak lesznek-e. Tudjuk, hogy technikás gárdát fogadunk, ennek következtében nehéz ellenfél lesz a Csíkszereda. Jó megoldásokat kell választanunk velük szemben, mert mind egálnál, mind emberelőnyben nagyon veszélyesek. Azt várjuk a fiúktól, hogy hasonló teljesítménnyel rukkolnak ki, mint a Brassó ellen: reméljük, hogy sokat jár majd a lábuk és fejben is erősek lesznek. Úgy kalkulálunk, hogy jó és szoros mérkőzést vívunk, legalábbis erre van kilátás. Az odaadó hokiban saját arcunkat szeretnénk produkálni, és persze hoznunk kell az egyéni extrákat, továbbá a speciális játékunk hatékonyságát is meg kell őriznünk.

Az Erste Liga állása

1. Budapest Jégkorong Akadémia 12 8 1 1 2 58–32 27

2. Sport Club Csíkszereda 12 5 2 3 2 41–34 22

3. Gyergyói Hoki Klub 11 7 – – 4 49–30 21

4. FTC-Telekom 11 7 – – 4 36–32 21

5. DVTK Jegesmedvék 11 5 2 1 3 35–29 20

6. Debreceni EAC 14 5 1 1 7 46–51 18

7. Corona Brasov 13 5 1 – 7 35–40 17

8. Dunaújvárosi Acélbikák 12 3 2 1 6 31–43 14

9. Ujpesti TE 12 4 – 1 7 34–37 13

10. FEHA19 12 2 – 1 9 21–58 7