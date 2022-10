Az elmúlt futamok nem a terveknek megfelelően alakultak. Ez pedig rányomta a bélyegét, pecsétet helyezett Bodolai László és Deák Attila szezonjára. Huszáros hajrára lenne szükségük ahhoz, hogy a 2022-es szezon végére a Top5-ben végezzenek. Igazi sportemberek lévén azonban az utolsó kilométerig küzdeni, harcolni fognak. A kockás zászló pillanatában pedig majd kiderül, hogy ez mire volt elengedő.

Kimászni a gödörből

A miskolci kettős komoly tervekkel vágott neki a bajnokságnak, az első néhány futamon pedig hozták is a tőlük elvárható, megbízható szereplést. Szépen gyűjtögették a pontokat, az utóbbi hónapokban azonban az eredményesség alábbhagyott. Fortuna egy kicsit elengedte a kezüket, de a Fordos kettős abban bízik, hogy a szezon hajrájában legalább olyan teljesítményre lesznek képesek, mint a bajnokság első néhány viadalán.

- A Mecsekben kezdődött a kálváriánk, ahol a trefortpusztai szakaszon beestünk. Nagyon hamar fel kellett adnunk a verseny, pont nélkül tértünk haza – emlékezett vissza az eseményekre Bodolai László. – Ezután sajnos a Székesfehérvár – Veszprém Rallyt a futam előtt elszenvedett kulcscsonttörésem miatt kénytelenek voltunk kihagyni. A móri hétvégét törölték, így kettő helyett csak egy versenyt lehet mínuszolni. Igaz, ha megtartották volna azt a rendezvényt, akkor a rehabilitációm miatt nem tudtunk volna elindulni rajta. Úgyhogy ezek most nem a legjobb hónapok, de igyekszünk ezt az időszakot lezárni, és csak előre tekinteni. A folytatásban a csillagoknak nagyon kedvezően kellene állniuk ahhoz, hogy az álmainkat megvalósítsuk. Jelenleg távol vagyunk a Top5-től, de a raliban minden lehetséges, úgyhogy nem adjuk fel.

Nagyon szeretik

Bodolai László azt is elárulta, hogy a többhónapos felépülési időszak a végéhez közeledik, így a következő futam rajtjánál már ott lehetnek. Az Integra Ózd Rally aszfaltos pályáin pedig szeretnének a tőlük elvárható teljesítményt nyújtani.

- A Közép Európai Zóna bajnokságban nem állunk rosszul, akár még egy jó eredmény is összejöhet, ezért a CEZ-re egy kicsivel nagyobb hangsúlyt fektetünk – folytatta Bodolai László. – Természetesen a fókuszban továbbra is a magyar bajnokság szerepel, ám a realitások azt mutatják, hogy a 6-7. helynél nehéz lesz előrébb végezni. Ugyanakkor nagyon kedveljük szeretett sportágunkat, úgyhogy nyomjuk, toljuk ezerrel az év hátralévő részében is.

Királdnál a körgyorson kicsit hátrányban leszünk a nagyobb rajtszám miatt, hiszen addigra ott felhordásos, koszos lesz a pálya. Erre előre nem nagyon lehet készülni, minden másra viszont igen. Zabaron mindig közel tudunk kerülni az elejéhez, és a lobogós sátai szakaszba is bele szoktunk találni. Királd viszont a végeredmény szempontjából döntő lesz. Videók alapján feltérképeztük a pályákat, és igyekszünk jól összerakni ezt az októberi hétvégét. Nekünk és a szurkolóknak is hosszú volt a szünet, ezért bízom benne, hogy az ózdi hétvégén ismét sokan lesznek a prológon és a pályák szélén.

136 nevező

Az Integra Ózd Rally ebben az évben a Mercarius Rally1 Bajnokság hatodik versenyhétvégéje lesz, az első osztály mellett azonban a Rally2, a Just For Fun és a Historic párosai is rajthoz állnak. A program pénteken 15 órától az ózdi stadionban a prológgal kezdődik, szombaton pedig három helyszínen összesen 9 gyorsasági szakaszt teljesítenek a párosok. A célba érkezett egységeket szombaton este Ózd belvárosában, a Piac úton köszöntik majd.



Az Ózd Rally programja

Október 6. csütörtök

13.00 – 20.00, Adminsztratív átvétel (NFÉ Ózd)

13.00 – 19.00, Pályabejárás

Historic, Rally1, Rally1-ORC

Október 7., péntek

8.00 – 15.00 – Technikai átvétel (NFÉ Ózd)

8.00 – 14.00 - Pályabejárás

17.48 – Prológ, Ózd, Városi Stadion

Október 8., szombat

Gyorsasági szakaszok

8.33, GY1 – Zabar – Domaháza/1

9:36, GY2 – Sáta – Kiskapud/1

9:49, GY3 – Királdi kör – Sajómercse/1

12.52, GY4 – Zabar – Domaháza/2

13.55, GY5 – Sáta – Kiskapud/2

14.08, GY6 – Királdi kör – Sajómercse/2

17.11, GY7 – Zabar – Domaháza/3

18.14, GY8 – Sáta – Kiskapud/3

18.27, GY9 – Királdi kör – Sajómercse/3

19.32, Céldobogó – Ózd, Városház tér

Rally2

2022. október 7., péntek

8.00 – 14.00 - Pályabejárás

16:00 – Prológ, Ózd, Városi Stadion

2022. október 8., szombat

Gyorsasági szakaszok

11.43, GY1 – Zabar – Domaháza/1

12.46, GY2 – Sáta – Kiskapud/1

12.59, GY3 – Királdi kör – Sajómercse/1

16.02, GY4 – Zabar – Domaháza/2

17.05, GY5 – Sáta – Kiskapud/2

17.18, GY6 – Királdi kör – Sajómercse/2

18.23, Céldobogó – Ózd, Városház tér