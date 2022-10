FC Ajka – KolorCity Kazincbarcikai SC 1-1 (0-0) Ajka, 800 néző. V.: Radványi (Bede, Nagy). Ajka: Horváth D. – Kovács N., Jagodics B., Kenderes, Csemer (Présinger, 46.) – Csizmadia Z., Sejben (Vogyicska, 62.), Tajthy, Fodor P. (Doncsecz, 62.) – Gaál B. (Molnár, 74.), Zsolnai R. (Dragóner, 62.). Vezetőedző: Kis Károly. KBSC: Megyeri I G. – Szemere, Ur, Lippai T., Süttő (Szabó B., 87.) – Nagy J., Hleba – Ádám F. (Heil, 78.), Csatári (Benkő, 55.), Székely K. – Pálinkás (Takács, 78.). Vezetőedző: Varga Attila. Sárga lap: Tajthy (54.), Jagodics (64.), Vogyicska (75.), ill. Ádám F. (41.), Süttő (54.), Székely K. (84.), Ur (87.). G.: Dragóner (86. – 11-esből), ill. Benkő (56.). Jók: Kovács N., Gaál, Tajthy, ill. Megyeri I G., Ur, Lippai, Benkő, Ádám F. Kis Károly: – Voltak a meccsnek különböző periódusai, mind a két csapat eldönthette volna a találkozót a maga javára. Jól kezdtünk, de ismét ugyanazzal a problémával találtuk magunkat szembe, mint korábban, hogy az ellenfelek mögé kerülünk, de a beadott labdákat nem tudjuk értékesíteni. Sokat voltunk a támadó zónában, emiatt az ellenfél többször tudott úgy jönni, hogy létszámazonos, vagy létszámfölényes helyzetben. Úgy gondolom, hogy jogos döntetlen született. Varga Attila: – Ritkán vagyok ennyire ideges egy idegenbeli pontszerzésnél... Ahogyan a múlt héten, most is egy teljesen megnyert mérkőzés volt, amelyen döntetlent érünk el. Ennyi helyzetet büntetlenül nem lehet kihagyni, ezen kívül egy 11-esből, az utolsó percekben visszahoztuk az ellenfelet a mérkőzésbe. Más véleményem nincs, minthogy jól játszottunk, most le tudnám üvölteni a csillagokat az égről. Ezt nem teszem meg, de úgy érzem, vesztettünk két pontot.