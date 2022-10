A jó idegenbeli rajt után a sárga-kékek hazai pályán is szerették volna győzelemmel nyitni a férfi röplabda Extraligát. Az élvonal második fordulójában a borsodiak ennek szellemében kezdték a Kistext elleni összecsapást. Nagy elszántsággal, de sok hibával játszott a Vegyész, de a látogatók így is csak 6–6-ig tartották a lépést. Blázsovics és Szabó vette hátára a csapatot. A Kistext azonban szívósan tapadt, de a jó hajrának köszönhetően megszületett az első barcikai szett győzelem.

Szoros volt

A folytatás azonban jóval szorosabban alakult, a fővárosiak ugyanis hosszú játszmára késztették a Toronyai-csapatot. A VRCK-nak négy pontos előny csúszott ki a kezéből, így rendkívül izgalmasan alakult a végjáték. A Kistext közel állt az egyenlítéshez, de játszmalabdát hibáztak, a Barcika pedig több esélyt nem adott, behúzták a második felvonást is.

A harmadikért viszont nagyon kár, mert a szorosan elvesztett felvonás után a Kistext továbbra is lendületben maradt. Blázsovicsék ekkor nem találták a ritmust, Toronyai Miklós cserékkel igyekezett frissíteni, ám így sem tudták megtörni a vendégeket. 11–17-ről kapaszkodott ugyan a Vegyész, de az elszórt pontok megbosszulták magukat, a látogatók közelebb tudtak zárkózni.

A hazaiak hatékonysága azonban feljavult a folytatásban, semmit nem akartak a véletlenre bízni a sárga-kékek: Péter Benedek és Juhász Péter eredményesen játszott, így hamar megnyugató előnyt szereztek a hazaiak. A 9–5-ös, majd a 20–14-es vezetésre a hajrában is lehetett építeni még akkor is, ha a budapesti ellenfél két pontra felzárkózott. A hazai győzelem azonban így sem forgott veszélyben, a Vegyész végül négy szettben nyert a hazai nyitányon. ME

Röplabda: jegyzőkönyv

GreenPlan-VRCK – Kistext SE JP Auto Mercedes 3:1 (19, 28, –23, 19)

Kazincbarcika, 256 néző. V.: Horváth, Halász E.

VRCK: Páez 1, Blázsovics 21, Tarabus 11, Szabó 23, Árva 6, Moraes 4. Csere: Kiss (liberó), Warzywoda 1, Csoma, Péter B. 4, Juhász 3, Garan. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Kistext: Csizmadia 1, Reffatti 15, Mihucz 6, Fazekas 10, Gebhardt 8, Makarov 9. Csere: Lassu (liberó), Óhidi 2, Gönczi. Vezetőedző: Alekszandr Gutor.

Toronyai Miklós: –- Sem az ellenféllel, sem a közönséggel nem tehetjük meg, hogy két megnyert szett után visszaveszünk. A szurkolók ezúttal tényleg a hetedik embert jelentették, amit ezúttal szeretnék megköszönni. Szükség volt rájuk, hogy átlendítsenek minket a holtpontokon. A nyitásoknál csináltunk szép dolgokat, de a harmadik játszmában tapasztalt könnyelműség nem fér bele.

Alekszandr Gutor: – Sokkal jobban teljesítettünk, mint egy héttel korábban. Ehhez arra is szükség volt, hogy több játékos álljon a rendelkezésünkre. Bízunk benne, hogy amikor teljes lesz a csapatunk, komolyabb eredményekre is képesek lehetünk. Voltak biztató jelek, összességében azonban gratulálok a Kazincbarcikának.