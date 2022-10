Klubtörténetének első euroligás csoportköri szerepléséért indult csatába tegnap este a DVTK HUN-Therm csapata. A három napos selejtezőtorna második felvonására is nagy tömeg gyűlt össze a diósgyőri arénában, a kezdés előtti hangulat a Magyar Kupa hónapokkal korábbi fináléját idézte.

Rezzenéstelenül

A meccs eleje Greenről szólt, aki 6 pontot kaszált. A törököket hol Uzun, hol Slocun forgatta és mindketten a gyors játékot favorizálták. A 6–2-ből hamar 6–7 lett, közben a vendégek centere, Sventoraite a saját palánkjuk alatti lepattanókat rendre a sajátjaihoz pöckölte. Ötletbörze és üldöző verseny folyt a pályán, a labda pedig járt becsületesen. Guirantes kihagyta, Garbin bedobta betörés utáni ziccerét. Uzun horogja szép volt, a duplájához a palánkot is segítségül hívta. A vendégek első személyi hibája 33 másodperccel az első szakasz vége előtt történt és ez példátlan ezen a szinten. A 4 pontos fór megfelelt a játék képének, Völgyi Péter vezetőedző is rezzenéstelen arccal osztotta útravalóját a második negyedre.

Mint kés a vajba

M. Jovanovic átdobta a zónát és triplát hozott, majd Bernáth kapcsolta be a fénymásolót (26–16). Kányási két leütéssel az égimeszelők lábai között a palánk alá osont és ha már ott volt, szépen kivitelezett fektetéssel csalt mosolyt a nézők arcára. A félholdasok tanácskozási szünetet kértek, de ezután sem ment nekik a játék. A DVTK védőmunkája kiváló volt, ez ellen pedig nem talált ellenszert a dél-keleti együttes, amely csak elvétve talált a gyűrűbe. Garbin, az idegek nélküli kosaras, ha felemelkedett, eredményesen be is fejezte mozdulatát, majd Aho N. úgy vágtatott előre, mint egy ló az epsomi derbyn (36–17). A különbség csak azért nem nőtt, mert pár hazai közeli és középtávoli célzás lecsorgott. Green emberrel a nyakán is duplázott, a 39–19-es állástól szebbet Picasso sem tudott volna festeni. A Botas azt sem tudta, hol van, Uzun például hölgytársával, Suzana Vujicic-csel alkudozott az oldalvonal mellett. A nagyszünet előtt 0.2 másodperccel videóztak a játékvezetők, majd 1.1-re tornázták fel a hátralévő műsoridőt. A 43–23 előre vetítette, hogy mire eljön a vége, a DVTK Európa nagyjai között találja magát.

Tartották az egyensúlyt

A piros-fehéreknek ,,csak" annyi dolga maradt a folytatásra, hogy biztonsági játékot nyújtsanak, őrizzék azt, amit húsz perc összehoztak. A Botas azért rájuk ijesztett, mert hatot ledolgozott (23. perc: 45–31) és máris Völgyi Pétert kellett nyugtatnia Gracin síposnak. A miskolciak persze az idővel is gazdálkodtak, mindig igyekeztek kijátszani a rendelkezésükre álló támadóidőt, nyilván erre kaptak ukázt a mesterüktől. Bernáth sután fejezte be akcióját, majd 46–33-nál a Diósgyőr vonult vissza kis megbeszélésre. Kányási a ,,kapunak" háttal állva, a levegőben úszva csinált duplát, majd pillanatokkal később megismételte produkcióját, amit Green megfejelt és máris helyreállt a rend (27. perc: 52–35). Uzun irányítóban bemutatta a variáció számát, erre társai eladták a játékszert és ugyanezt tette a DVTK is, izgalomra persze semmi ok nem volt (53–35). Garbin sapkát tartott Slocum feje fölé, majd a túloldalon triplázott, a különbség pedig 18-ra hízott. Kányási labdát lopott és gyorsvonati sebességgel átszáguldott a túloldalra, de légszerelték. Sventoraite és Garbin is ,,ügyetlenkedett", a 13–15-ös szakasz részeredmény meg senkit nem zavart.

A záró felvonást a diósgyőriek tripla kísérletekkel nyitották, ezen kiszédültek, jött egy török szándékos hiba, aztán egy ide, egy oda és a 34. percben a táblán feltűnt 64–42 már előre vetítette az ünneplést. Repkedtek a hármasok, Uzun közeli pincérdobása viszont gólt érdemelt volna. A hajrában már színezett a DVTK, melynek játékosai néhányszor átdobták az egész pályát. Záporoztak a rigmusok, elhangzottak a jól megszokottak és pár új hangszerelésű is. A nagyérdemű felállt, utólag és leegyszerűsítve pedig azt írhatjuk, hogy sima volt. A krónikához tartozik még, hogy a lefújás után a játékosok éltetése mellett Szabó István technikai vezető énekszáma is tapsot kapott.

Ma 18 óra 30 perctől az izraeli Elizur Ramla és a Botas SK mérkőzik a DVTK Arénában, már tét nélkül. A Sopron és a Szekszárd mellett tehát a Diósgyőr is az Euroliga 16-os mezőnyének tagja lett.