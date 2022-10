Öttusa. Lengyelországban, Spala városában rendezték meg a múlt hét végén az öttusázók Olimpiai Reménységek Versenyét, ahol az U19-es és az U17-es korosztály sportolói álltak rajthoz. A magyar válogatott tagjai remekül szerepeltek, a két korcsoportban összesen 13 érmet gyűjtöttek, amelyek közül öt arany volt. Ezzel – a lengyel, az osztrák, a cseh, a német, a brit, a spanyol és a szlovák válogatottat megelőzve – a magyar csapat lett az ORV legeredményesebb nemzete, így az azért járó vándorkupát is hazahozhatták.

A Swimming Pentathlon Club sportolója, Haraszin Linda ebből a termésből háromban volt érintett, két arannyal és egy ezüsttel gazdagította eddigi éremkollekcióját. A 15 éves miskolci sportoló az U17-es korosztály leány egyéni küzdelmében – a 33 fős mezőnyben – az első számot az úszást követően a 17. helyen állt, a záráson, a kombinált számban, mint már olyan sokszor, így most is remekül teljesített, sorra előzte meg az előtte indulókat, a legjobbnak bizonyult a futás-lövészetben, és mivel mindenkit megelőzött, aki nálánál korábban startolt, megnyerte a versenyt. Az egyéni arany mellett a csapat elsőségének, aranyának is örülhetett, ugyanis a Rajncsák Diána bronzérme és Kiss Csenge 4. helye, Magyarország győzelmét eredményezte.

Haraszin Linda ezen kívül még egy U17-es versenyen, a vegyes váltóban is rajthoz állt, ahol Kiss-Szöllősi Álmossal párban, a 26 duót felvonultató mezőnyben, az úszást követően a 8. helyről kezdték a kombinált számot. Mivel ebben jól teljesítettek, végül, a futás-lövészet után a 2. helyen értek célba, ezüstérmet szerezve ezzel.