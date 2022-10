A megyei II. osztály Közép csoportjában a 10. forduló mérkőzéseit rendezték meg a hét végén. A Vatta – Kesznyéten összecsapás 6–2-es végeredményt hozott, a házigazdák első gólját még Szabó Attila szerezte, aztán viszont már csak Kolompár Mihály talált be, öt alkalommal, ebből egyszer büntetőből.

Nem lehet tudni

– Nem egyedi, hogy ötször vagyok eredményes, például amikor Parasznyán fociztam, idegenben, Rudabányán elértem ilyen gólmennyiséget, ez éppen három éve volt, egyébként 10–0-ra győztünk – nyilatkozta lapunknak a 26 esztendős támadó. – Szóval minden bajnokságban van pár olyan meccsem, amikor a szokásosnál jobban kijön a lépés, és ez gólokban is megmutatkozik. Azt, hogy mi sikerül, előre sosem lehet tudni, de az erőviszonyok alapján úgy gondoltam, miután Kesznyéten a tabella hátsó régiójában található, van, lesz esély arra, hogy akár többször a kapujukba lőjek. Úgy gondolom, jobbak voltunk, bár 2–0 után még kiegyenlített ellenfelünk. Igyekeztem, köszönöm a kiszolgálást a társaknak.

Eltiltott volt

Az 1995. decemberében született játékos hivatalosan 2005-ben kezdte a futballt, Felsőzsolcán, az ottani utánpótlásban, jelenleg Kisgyőrben él, miután oda nősült.

– Az ifjúsági korosztályban játszottam irányítót, Parasznyán pedig legtöbbet szélső voltam – közölte Kolompár Mihály. – Vattára idén februárban igazoltam, és az volt a kérés hozzám, hogy játékommal és góljaimmal minél jobban segítsem a csapatot. Parasznyán a tavalyi évad első felében hat gólt lőttem, aztán tavasszal Vattán tizenhármat, így tizenkilenccel végeztem. Parasznyán lehetett volna több találatom is, csak a 2021. június 12-én megrendezett Sajóvámos ellen 5–1-re megnyert meccsen a 81. percben kiállított a játékvezető. Butaság miatt érdemeltem ki a piros kártyát, a védő megrúgott, én pedig megtapostam a vádliját, amiért hat mérkőzésre eltiltottak.

Kontra, beívelt labdák

A vattaiak első számú gólfelelőse beszélt még az elvárásokról, illetve arról, hogy fel kell-e adnia a korábbi elképzeléseit.

– Edzőnk, Jóner Gábor instruál bennünket, megadja a feladatokat, hogy mit kell csinálnunk a pályán az adott mérkőzésen – nyilatkozta Kolompár Mihály. – Természetesen ez ellenfélfüggő is, ugyanis ha olyan csapat ellen játszunk, amely ellen a kontrajáték lehet eredményes, akkor azt vesszük elő, ha a kispasszok visznek előre, akkor azt, ha a védők mögé beívelt labdák, s arra mozgunk rá, akkor azzal operálunk. Jó kis csapat vagyunk, a szélsőink gyorsak, és én sem tartozom a lassúbb játékosok közé. Ebben az évben azt határozták meg a klubnál, hogy a bajnokság végén legyünk az első ötben. A keretünk meg van ehhez, jelenleg ugyan a 8. pozícióban vagyunk, ám mindössze 3 pontra a harmadik helytől. Elég sűrű a mezőny, az őszi utolsó öt fordulóban megpróbáljuk magunkat feljebb tornázni. Lesznek még nehezebb és könnyebb meccseink is, utóbbiakat a papírforma szerint mondom, de majd ezeken is meg kell harcolni a győzelemért. A múltban, amikor elkezdtem a futballt, voltak terveim, hogy eljuthatok az NB III-ig, netán az NB II-ig. 26 évesen vagyok, eszerint még nem idős, de a munkám nem engedi, hogy többet áldozzak a focira, ugyanis ácsként dolgozom.

Nagy a verseny

A csoport góllövőlistáját ebben a pillanatban Oláh Krisztofer (Cserépfalu SC) vezeti 16 góllal, második Kolompár Mihály 15-tel, míg a harmadik Horváth Ádám (Bükkzsérci KSK) 14 találattal. ,,Jó lenne elsőnek lenni, de ehhez az kell, hogy az ember minél többet játsszon, ne jöjjön közbe sérülés. Ez egy kis háziverseny a csatárok, a játékosok között, Krisztofert igazából nem ismerem, mert a nyáron Egerszalókról igazolt Cserépfaluba" – mondta minderre Kolompár Mihály.