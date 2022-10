Az előnyük nem nagy, kevesebb mint tizenöt pont. Ami a 2022-es Ózd Rallyn értelemszerűen hízhat, de adott esetben csökkenhet is. A páros az elmúlt két hónapban nem ült autóban, ettől függetlenül a mögöttünk hagyott hetekben is foglalkoztak a ralival.

- Az autóval kapcsolatban volt néhány feladat, amit meg kellett oldani. Sok idő volt, ezért a szokottnál kényelmesebben készültek a dolgok. Az volt az érzésem, hogy teljesen mindegy milyen körülmények között, de mindig az utolsó pillanatra készülünk el – avatott be a kulisszák mögötti dolgokba Foczkó Ákos. – A veszprémi ugratások után volt egy minimális kasztnimunka, ami több időt vett el, mint terveztem. Az autó most már talpon van, ismét kész az aszfaltos feladatokra, de az ózdi futam előtt még egy szokásos revízión is át kell esnie. A legutóbbi murvás hétvégén ugyanis volt egy aggasztó meghibásodás. A verseny közben többször is újra kellett indítani a motort, ami utána működött, de ez így akkor sem egészséges. Úgy néz ki, hogy megtaláltuk a hibát, bízom benne, hogy most ez is a múlté.

Az EVO X-es Mitsubishivel Foczkóék tavaly indultak először az ORC értékelésben. Újoncként nem volt reális esélyük az év végi jó helyezésre, de a tanuló időszak után idén már a bajnoki pontok is megérkeztek. Úgy tűnik, hogy bizonyos folyamatokat nem lehet felgyorsítani, mindennek ki kell várni a sorát. Most viszont szeretnének élni azzal a lehetőséggel, amit megteremtettek maguknak.

- Jó helyezéseket értünk el, vezetjük a bajnokság, ezért természetesen szeretnénk a jelenlegi helyzetünket megtartani – folytatta Foczkó Ákos. – Annak pedig kimondottan örülök, hogy mindezt komoly versenyben szereztük meg. Éppen ezért a hátralévő két futamra is kőkeményen készülünk, mert az ORC mezőnye nagyon erős, jó teljesítményre sarkalljuk egymást. Ez a küzdelem folyamatos fejlődésre ösztönöz, így pedig a jelenlegi jó helyezésünk a sportérték szempontjából is többet ér. Szeretem az Ózd Rallyt. Nem kell messze menni, jó pályákon versenyezhetünk, félig-meddig hazai futamnak tekintem. Hogy hol dőlhet el? Nehéz megmondani. Sok múlik az októberi, egyébként kiszámíthatatlan időjárástól, és attól, hogy a pályák állapota mennyit változott tavaly május óta. Mindig vannak apróságok, amik csak a bejárás alatt, után derülnek ki. Az biztos, hogy nem fogunk taktikázni. A saját tempónkban, stílusunkban fogunk autózni, nem változtatunk semmin. Tesszük a dolgunkat, aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz elegendő.