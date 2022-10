A kettős folyamatosan ott autózik az élmezőnyben, és futamról-futamra szállítja a második helyezéseket. Ennek köszönhetően pedig az éves összetettben is jól állnak. Akár még bajnokok is lehetnek, de azt is tudják, hogy ehhez az éllovas hibázására is szükségük lesz.

- Sportszakmai szempontból ez az évünk többet ér, mint amikor bajnoki címet szereztük – szögezte le az Ózd Rally előtt Vincze Ferenc, aki összetettben a második pozícióból várja a bajnokság hajráját. Ettől függetlenül már nagyon jó lenne nyerni, hiszen mindenki azért versenyzik, hogy a futam végén a győztesnek járó serleget vehesse át. A korábbi világbajnok, Mads Østberg jelenlétében azonban ez nagyon nehéz feladat. Testközelből érezzük, hogy mennyire érett, tudatos, felkészült, egyszóval profi mentalitással rendelkezik. Azt is látjuk, hogy murván nagyobb a különbség közte és a teljes magyar élmezőny között, ezért talán aszfalton esélyesebbek lehetünk a végső sikerre.

Az R5-ös Škoda Fabia beállítását még az eddigieknél is jobban el kell találni, ebben az esetben Vincze Ferencnek és Németh Gergelynek a jól ismert Ózd környéki pályákon lehet esélyük Østberggel szemben. A kettős azonban akkor sem fog elkeseredni, ha minden így marad, hiszen ebből a szezonból a jövőben akkor is sokat profitálhatnak.

- Jelenleg ez a realitás. A norvég világbajnok előttünk, a teljes magyar mezőny előtt jár – jelentette ki Vincze Ferenc. – Reálisan nézve ez a helyzet csak akkor változhat meg, ha a legnagyobb riválisunkat technikai hiba, probléma éri, ezt viszont senkinek nem kívánjuk. Sportszerű versenyben szeretnénk legyőzni, bízom benne, hogy erre még lesz lehetőségünk. Az Ózd Rally gyorsasági szakaszait jól ismerjük, sokat mentünk már ezeken a pályákon. Az EVO Škodákhoz képest valamelyest hátrányban leszünk a tempós részeken, mert motorerőben van némi lemaradásunk. A technikás részeken viszont a jobb futóművünk előnyét igyekszünk majd másodpercekre váltani. Idén két verseny van még hátra: ha ezt tesszük mérlegre, akkor úgy gondolom, hogy Nyíregyházán lesz nagyobb esélyünk jól szerepelni, de természetesen Ózdot sem engedjük el. Éppen ezért a futam hetében egy, de lehet, hogy két tesztet is csinálunk, mert igyekszünk a lehető legjobban felkészülni. Tisztában vagyunk az erényeinkkel, és a határinkkal, októberben és novemberben szeretnék olyan eredményesen zárni a bajnokságot, mint ahogyan eddig szerepeltünk. Azt viszont halkan ismét megjegyzem: nagyon szeretnénk már győzni.