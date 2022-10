Labdarúgás. A labdarúgó NB II 14 fordulójában vasárnap 15 órától hazai környezetben szerepel a DVTK csapata, mivel két órával korábbra hozták a hét folyamán a startot. A feljutó, a 2. helyen álló piros-fehérek a 20 csapatos bajnokságban a hátulról második, vagyis utolsó előtti, kiesésre álló HR-Rent Kozármisleny gárdáját fogadják. A Diósgyőr zsinórban négy győztes meccsnél tart, ellenfele pedig három egymást követő vereséggel érkezik az összecsapásra. A vendéglátó legutóbb jelentős gólkülönbséggel intézte el, idegenben a szintén az alsóházba tartozó Credobus Mosonmagyaróvár együttesét. A 3-0-s siker előtt a tabellán jelenleg kieső, illetve osztályozós helyen álló csapatok ellen győzött a DVTK, egyaránt 2-1-re (Dorogi FC, Békéscsaba 1912 Előre, Budafoki MTE). A defenzív focit játszó csapatok sorából vélhetően a Kozármisleny sem lóg majd ki, kisebb csoda lenne, ha nyitott, bátor játékkal rukkolnának elő, az NB II-es mezőny egyik legerősebb, ha nem a legerősebb kerete ellen.

Jó a hangulat

– Jó a hangulat, hiszen mostanában sorra nyerjük a mérkőzéseket, azonban ez nagyon gyorsan meg tud változni, ha egy kicsit is kienged a csapat – nyilatkozta Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője. – A mi dolgunk a stábbal, hogy folyamatosan résen legyünk, és ne engedjük lankadni a figyelmet. Nem foglalkozunk a tabellával, csak a következő meccsre koncentrálunk, minden találkozót úgy fogunk el, mint egy kupadöntőt, vagy mintha az lenne az utolsó. A srácoknak mindig azt mondom, hogy minden mérkőzésen újra és újra bizonyítani kell, mert senki nem olvassa a tegnapi újságot. A Kozármisleny a tabellán elfoglalt helyezésével szemben jó csapat benyomását kelti, a passzok számát tekintve a bajnokság legjobb négy alakulata között vannak, kombinatív, bátor futballt igyekeznek játszani, ezért érdekes mérkőzést várok, hiszen két hasonló felfogásban játszó gárda fog találkozni. Véleményem szerint a kilátogató szurkolók nagyon jól fognak szórakozni, ezért is bízom benne, hogy minél többen kijönnek vasárnap a stadionba. Örülünk annak, hogy a sérültjeink visszatértek, már Könyves Norbert is a csapattal edzett, így jelenleg mindenki egészséges és bevethető.

Azzal, hogy mindenki bevethető vált nincs könnyű dolga a szakvezetőnek a csapat összeállítását illetően, a bőség zavara miatt. A piros-fehérek szakvezetője ebben a hónapban, a győztes csapat kezdőin csak minimális változtatásokat hajtott végre, egy, illetve két helyen módosított. Ha a győztes csapaton ne változtass elvet meghagyva a DVTK ezúttal is a Mosonmagyaróváron látott kezdőjével futna ki (Danilovic – Csirmaz, Szatmári, Bárdos, Bokros – Holdampf, Koman, Bényei – Gera, Lukács D., Szőke), a kispadra egy másik, jó erőkből álló, NB II-es csapatot tudna leültetni Kuznyecov Szergej, aki valószínűleg a Póser – Farkas D., Hegedűs J., Viczián, Kotula – Bertus, Cseke, Papp M. – Jurek, Eppel, Könyves tizenegy, illetve a szintén bevetésre váró, további két labdarúgó, Radics és Szűcs K. szerepeltetésével is eredményes csapatot tudna kiállítani a Kozármisleny ellen. Változás, az előző bajnokihoz képest, leginkább a támadósorban várható, egyrészt Könyves felépülése, másrészt az előző hetekben eredményes – az U19-es magyar labdarúgó válogatott csütörtöki, Ciprus elleni, Gyirmóton lejátszott barátságos meccsén (2-0), két gólt szerzett – Jurek miatt.



Várható kezdő

A DVTK várható kezdőcsapata: Danilovic – Csirmaz, Szatmári, Bárdos, Bokros – Holdampf, Koman, Bényei – Jurek (Gera), Lukács D. (Eppel), Könyves (Szőke).