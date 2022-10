Az összeállításokat tekintve egyből feltűnt, hogy az MTK ,,fiatalokkal" állt ki, nekik szavazott ezúttal bizalmat Bognár György vezetőedző, aki persze így is bízott abban, hogy csapata továbblép. A cserepadra jelölt 37-szeres válogatott Németh Krisztián így is népszerű volt, a labdaszedő gyerekek elsősorban vele fotózkodtak. A házigazdák úgy voltak vele, hogy hiába a két osztályni különbség, megpróbálják kihozni a lehető legtöbbet a mérkőzésből, és akár még bravúr is születhet.

A 28. percben a korábbi Puskás-díjas Zsóri tálalt szépen Zuigeber elé, aki a bal alsó sarokba helyezett (0-1).

Az 53. percben nagy tűzijáték után szögletre pattant a labda, és Kovács M. beívelése után a hosszú oldalon érkező Godwords fejelt a hálóba (0-2).

Kiütközött az MTK erőfölénye, ami a hajrában sorban hozta a gólokat is: Ziugéber középen nagyon élt, a 78. és a 87. perc között háromszor is Giák mögé küldte a játékszert, kétszer Biben, egyszer Juhász átadását követően (0-5). A lefújást megelőzően nem sokkal, vendégszöglet után, Kata és Szépe ugrott a labdára, utóbbi a zsolcai kapu jobb oldalába bólintott (0-6).