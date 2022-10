A női kosárlabda NB I 6. fordulójában, szombaton este két veretlen csapat csapott össze Győrben, és a kérdés az volt, hogy a házigazda Serco UNI Győr együttese, vagy a DVTK-Hun-Therm marad makulátlan a találkozó végén.

A vendégek szerezték az első kosarat, a győriek Ellenberg büntetőjével kezdték a pontgyártást. Óriási harc dúlt minden egyes labdáért. A hazaiak voltak lépéselőnyben, és el is tudtak lépni pár ponttal (13–8). A folytatásban is maradt az ötpontos távolság, 17–12-nél időt is kért a vendégek szakvezetője, Völgyi Péter. A negyed hajrájában Cziczás László, a hazaiak trémére is magához kérte játékosait egy kis eligazításra (20–16). A folytatásban Ellenberg emelt be egy triplát, az első etap pedig 23–18-as győri vezetéssel zárult.

A második játékrész elején pillanatok alatt ledolgozta hátrányát a diósgyőri gárda, majd Ellenberg tett arról, hogy az előny az UNI Győrnél maradjon (25–23). Továbbra is hatalmas volt a küzdelem a pályán, percekig egyik fél sem tudott a másiktól ellépni, aztán az megint a zöld-fehéreknek sikerült (34–25). Nem is bírta ezt nézni Völgyi Péter, aki ismét időt kért. Dombai kosarával először nőtt tíz pont fölé a különbség (36–25), és a félidő végére is maradt a lélektani határon kívül a különbség (47–35).

Leszakadás, zárkózás

A második félidőt 5–0-val kezdték a házigazdák, majd Dombai újabb triplájával már 55–37-re vezettek. Mompremier ritkán dob távolról, most pontosan tette ezt, így a 23. percben 57–37 volt az állás. Egy 6–0-s vendégrohamot zárt le Ellenberg egy hármassal, majd újabb trojkát emelt be, a 26. percben, 63–45-nél időt kért Völgyi Péter. Nem járt sok sikerrel, hiszen megint húsz pont lett a csapatok között (67–47). A DVTK-nál nagyon sok volt az eladott labda, Guirantes és a Green mellett nem volt olyan játékos, aki jól teljesített volna, így a zárónegyed előtt tulajdonképpen eldőlt a meccs, 71–49 volt az állás.

Az utolsó negyed elején a DVTK nem tudott fogást találni a győrieken, így nem csökkent a különbség (77–55). Aztán a vendégek 7–0-s rohammal felzárkóztak, ám a hazaiaknak is voltak válaszaik, három perccel a vég előtt még jelentős előnnyel vezettek (83–64). A végjáték ugyan a vendégeké volt, de hajrájukat későn kezdték, így csak annyit értek el, hogy egyszámjegyűre olvasztották hátrányukat.

Összességében az UNI Győr a vártnál magabiztosabban nyerte a rangadót, melyet az első perceket leszámítva végig irányított. Mindez azt jelenti, a két csapat közül ők maradtak hibátlanok.