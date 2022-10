A bajnoki cím azonban még nem lefutott, még akkor sem, ha Østbergék úgy vezetik az éves összetett, hogy a Dunakanyar Rallytól történt távolmaradásuk miatt a nullázásukat már letudták. Az viszont nem kérdés, hogy az októberi Ózd Rallyn, valamint a nyíregyházi szezonzárón is azon lesznek az üldözők, hogy valamilyen úton-módon megfogják a nagyszerű képességű ralist. Erre talán a következő viadalon lesz nagyobb esélyük, hiszen az Ózd környéki pályákon a norvég kevesebb tapasztalattal rendelkezik, Nyíregyházán viszont az ERC-s hétvégéken kellő mennyiségű versenykilométert futott eddig is.

- Nagyon szeretem a magyar futamok hangulatát és az ellenfelek is nagyszerűek – mondta a norvég világbajnok. – Ez az év eddig valóban jól sikerült, de bízom benne, hogy a hajrá is hasonlóan alakul. Több aszfaltos hétvége után legutóbb murván is sikerült győznünk, majd egy hosszabb szünet következett. A hátralévő két verseny azonban ismét a keményebb borításon lesz, amire már rendelkezünk jó beállításokkal. Természetesen a soron következő hétvégére is maximálisan fel foguk készülni.

Mads Østberg érintőlegesen említette legutóbbi sikerét, amelyet a Székesfehérvár – Veszprém Ralyn ért el. Méghozzá meggyőző különbséggel. A szezon elején ugyanis a futamok végére 15-20 másodperc előnyt tudott magának kiautózni, murván azonban másfél perccel gyorsabb volt, mint a második helyen célba ért, korábbi magyar bajnok Vincze Ferenc. Ebből is látszik, hogy Østberg a világbajnokságon korábban olyan mértékű murvás-rutint szerzett, amit ezúttal is kamatoztatni tudott.

- Két defektünk is volt, szinte mindkét alkalommal a pálya ugyanazon részén, de ennek ellenére áttoltam az ugratókat, hiszen sokan ezt várták tőlünk. Az ellenfelek nagyon gyorsak voltak és jól ismerik ezeket a pályákat, hiszen amennyire tudom, évről évre itt versenyeznek. Másnap nem volt jó elől autózni, nem voltak nyomok, aztán a második körben pedig már túl sok és különböző nyomban mentünk. Folyamatosan takarítottuk a pályát, de nagyon élveztük a futamot, nagyon jó verseny volt, jó gyorsasági szakaszokkal. Újra győztünk! Köszönjük a csapatnak a munkát, mindenki profin végezte a dolgát ebben a nagy hőségben is – fogalmazott veszprémi sikere után a norvég ralis.

A Tagai Racing Technology által felkészített Citroën C3 Rally2, vélhetően a 2022-es Ózd Rallyn is tökéletesen fog működni, hiszen komoly műszaki problémája egyszer sem volt az autónak. Október második hétvégéjén a kettős jó helyzetből, kedvező pozícióból vághat neki a bajnoki hajrának. Az idei ózdi viadalt egy hosszabb szünet előzte meg, így már mindenki, így Mads is sikerre éhesen várja a rajt pillanatát.