Az NB I.-es labdarúgó bajnokság 10. fordulója keretében a Budapest Honvéd pompás számhoz érkezett: a 3000. élvonalbeli mérkőzését vívta, a vendégek pedig arra készültek, hogy elrontják a fővárosiak ünnepét.

Jó meccs volt

A felek rácáfoltak a táblázaton elfoglalt helyükre: a védelmi hibáktól és az olcsón szerzett góloktól eltekintve érdekes, változatos, ízgalmas és helyenként élvezetes futballt adtak elő. Az MZSFC malmára hajtotta a vizet, hogy Drazic gyorsan előnyhöz juttatta együttesét, sőt nem sokkal később akár 0–2-re is alakulhatott volna az állás. Aztán a fővárosiak némiképpen váratlanul, hamar fordítottak és máris kecsegtető helyzetbe kerültek. Majd jött a 36. perc, amikor Drazic a második párharcát is megnyerte Cirkovic-csal szemben, így négy gólt is esett az első félidőben.

Ezután arra lehetett számítani, hogy folytatódik a nyílt sisakos játék. Az iram és a küzdelem továbbra is meghaladta az átlagost, de már kevesebb ígéretes akció keletkezett a kapuk előtt. A hajrában Szappanos – aki korábban a a kövesdiek portása volt – több pompás védéssel akadályozta meg, hogy csapata ismét hátrányba kerüljön, ezzel a két gólos Drazic mellett ő bizonyult a mérkőzés egyik legjobbjának. A sikerhez a vendégek álltak közelebb, a Honvédnak pedig ez volt a sorozatban nyeretlenül megvívott kilencedik bajnoki mérkőzése. A kisvárosiak viszont négy vereség után szereztek ismét pontot. A meccs krónikájához tartozik még, hogy a lehetséges tíz helyett csak ötször cseréltek a mesterek, továbbá a játékvezető mindössze két sárga lapot osztott ki.

Budapest Honvéd – Mezőkövesd Zsóry FC 2–2 (2–2)

Bozsik Aréna, 3646 néző. V.: Karakó (Buzás, Kóbor).

Budapest Honvéd: Szappanos (7) – Jonsson (5), Cirkovic (5), Prenga (6), Tamás K. (5) – Mitrovic (5), Bocskay (6) – Samperio (6), Zsótér (6), Domingues (5) – Ennin (6). Vezetőedző: Thomas Courts.

Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli (6) – Kállai K. (6), A. Lukic (5), Bobál D. (5), Vajda S. (5) – Karnitski (5), Nagy G. (6), Cseri (6) – Molnár G. (6), Drazic (7), Besirovic (6). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Csere: Tamás K. helyett Doka (5) a 61., Domingues helyett Kocsis D. (6) a 61., Mitrovic helyett N. Lukic (–) a 77., Cseri helyett David Babunski (–) a 78., Molnár G. helyett Bobál G. (–) a 92. percben.

Sárga lap: Zsótér a 38., Lukic a 91. percben.

Gólszerző: Drazic (0–1) a 2., Samperio (1–1) a 17., Ennin (2–1) a 24., Drazic (2–2) a 35. percben.

Thomas Courts: – Szerettünk volna nagyon erős teljesítménnyel kirukkolni. Rosszul indult a találkozó, viszont pozitívum, hogy a csapat vissza tudott jönni a mérkőzésbe. Egyéni hibák okozták azt, hogy nem szereztünk három pontot. Képtelenek voltunk az akaratunkat ráerőltetni az ellenfelünkre úgy, ahogy azt terveztük. Kicsi csalódottság van bennünk, de voltak pozitívumok is.

Kuttor Attila: – A mi helyzetünkben nagyon értékes a megszerzett egy pont. Úgy gondolom, fontos volt, hogy megállítsuk a rossz sorozatunkat. Tervet készítettünk arra, megnyerjük a mérkőzést, ehhez akadtak is helyzeteink, viszont a győztes gólt nem sikerült megszereznünk. Összességében örülünk a döntetlennek.

A gólok története

2. perc: Cirkovic rosszul adott haza, Drazic lecsapott a labdára és 11 méterről, jobbal félmagasan a kapu bal oldalába helyezett, 0–1.

16. perc: Bocskay beívelését Samperio átvette, majd Vajda S. mellől ballal, 7 méterről a jobb felső sarokba csavart, 1–1.

24. perc: Bocskay Enninhez ívelt, aki 10 méterről, jobbal úgy lőtt a jobb alsó sarokba, hogy Piscitelli csak érinteni tudta a labdát, 2–1

36. perc: Molnár G. balról ívelt a elé. Drazic kibújt Cirkovic mögül és 6 méterről fejelt, a labda pedig jobb kapufáról perdült a hálóba, 2–2.

A bajnokság állása a vasárnapi mérkőzések előtt

1. Kecskeméti TE 10 5 4 1 14–7 19

2. Ferencvárosi TC 7 6 – 1 18–3 18

3. Kisvárda Master Good 10 5 2 3 18–16 17

4. Paksi FC 8 4 2 2 15–14 14

5. Puskás Akadémia FC 9 3 5 1 10–7 14

6. Zalaegerszegi TE FC 9 3 3 3 16–13 12

7. Mol Fehérvár FC 9 3 2 4 11–14 11

8. Debreceni VSC 9 2 4 3 14–17 10

9. Budapest Honvéd 10 2 4 4 12–18 10

10. Újpest FC 9 2 3 4 11–16 9

11. Mezőkövesd Zsóry FC 10 1 3 6 12–21 6

12. Vasas FC 10 – 6 4 8–13 6

A 11. forduló programja

Október 14., péntek, 20.00: Kecskeméti TE – Kisvárda Master Good. Október 15., szombat, 14.45: Zalaegerszegi TE FC – Paksi FC. 17.00: Puskás Akadémia FC – Budapest Honvéd. 19.30: Vasas FC – Mol Fehérvár FC. Október 16., vasárnap, 13.45: Debreceni VSC – Újpest FC. 17.45: Mezőkövesd Zsóry FC –Ferencvárosi TC.