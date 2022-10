Békéscsaba 1912 Előre tartalék – Diósgyőri VTK tartalék 2-4 (2-1)

Békéscsaba, 100 néző. V.: Kakuk.

Békéscsaba 1912 Előre tartalék: Tóth A. – Bacsa K., Izing, Sipos (Rajsli), Trescsula, Pap Sz., Balla, Ilyés, Oláh Á., Bónus, Bor. Edző: Nagy Sándor, Szenti Zoltán.

DVTK tartalék: Bánhegyi – Kotula, Szűcs K., Hegedűs, Molnár R. (Hetyei), Kövesi (Sebestyén), Bencsík, Balázs P., Vincze D. (Silimon), Ferencsik (Fülöp), Balázsi (Kollár). Edző: Vincze Richárd.

G.: Pap Sz., Ilyés, ill. Hegedűs, Kövesi, Balázsi, Kollár. Jók: Pap Sz., Ilyés, ill. Szűcs K., Hegedűs, Kotula, Bencsik, Kövesi, Fülöp, Hetyei.

Nagy Sándor: – Az első félidőt jól kezdtük, annak ellenére, hogy a mérkőzést egy bombagóllal indította a DVTK, szerencsére a szünetig meg tudtuk fordítani az állást. A félidőben azt mondtam a srácoknak, hogy ugyanezt kell tovább csinálni, de azzal nem tudunk mit kezdeni, ha a játékvezető elintézi nekünk a meccset...

Vincze Richárd: – Összességében nagyon boldog vagyok, mert idegenben, vesztes állás után megfordítottuk a meccset. Rúgtunk 4 gólt, ám a játékunk továbbra is hektikus. Meg kell érteni a fiúknak, hogy amikor türelmesen focizunk, akkor végig fogjuk kontrollálni a meccset és nem csak periódusokat.

Debreceni VSC tartalék – Putnok FC 3-0 (1-0)

Debrecen, 100 néző. V.: Kovács T.

DVSC tartalék: Erdélyi – Szabó K., Fűzfői, Tordai (Sustyák), Sárosi, Cibla (Horváth-Gaudi), Farkas T., Baranyai, Bökönyi (Rácz), Takács B., Dieye (Batai). Edző: Máté Péter.

Putnok: Pápai – Gellén, Nádimov (Csutora), Nagy Zs. (Katona), Nemes, Buda, Csiki, Dobrovolszki, Komári (Vajda), Sramkó (Sághy), Galacs. Edző: Szala Ákos.

G.: Cibla, Dieye, Batai (11-esből). Jók: az egész csapat, ill. senki.

Máté Péter: – Az első pillanattól kezdve kézben tartottuk a meccset. Akár több góllal is nyerhettünk volna. Egy igazán jó csapatot sikerült legyőzni hazai pályán, mert a játék minden elemében jobbak voltunk.

Szala Ákos: – Nagyon kétarcú csapatunk van. Sajnos, a mai napon gyengén játszottunk, nagyon semmi nem jött össze. Továbbra is azon dolgozunk, hogy minél jobb és sikeresebb csapatunk legyen.

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Karcagi SE 0-1 (0-0)

Tiszaújváros, 150 néző. V.: Szigetvári.

Tiszaújváros: Tóth Cs. – Bocsi, Kundrák (Fajkó), Gelsi, Lőrincz P., Vitelki (Nagy D.), Tóth B., Tóth S. (Erős), Géringer L., Páll, Valkay. Edző: Vitelki Zoltán.

Karcag: Csúri – Ballók (Tóth G.), Gyönyörű (Oláh), Miterkó (Nagy N.), Éles, Tóth M., Virág, Juhász M. (Kuti), Maruscsák, Hussein (Szentannai), Pap Zs. Edző: Igor Bogdanovic.

G.: Nagy N. Jók: Tóth Cs., Gelsi, Bocsi, Lőrincz, ill. az egész csapat.

Vitelki Zoltán: – Először is nézem a pozitív dolgokat: védekezésünk rendben volt, stabilak voltunk. Próbáltunk játszani, megvoltak a lehetőségek is, törekedtünk a labdabirtoklásra. Összességében jól játszottunk, az ellenfélnek nem sok lehetősége volt, már az első félidőben eldönthettük volna a meccset. Hogy mi a negatív? Az, hogy ebből a sok helyzetből nem sikerült egyszer sem betalálni. Egy szinte vakon elrúgott gyönyörű góllal tudott nyerni az ellenfél. Sajnos, ilyen passzban vagyunk, ami ellen nagyon nagy szükségünk van és lesz mindenkire, hiszen ebből csak együtt tudunk kimászni.

Igor Bogdanovic: – Mindkét csapatnak fontos mérkőzés volt. Első félidőben a hazaiak 3 góllal vezethettek volna, szerencsénk is volt, a kapufa is velünk volt. Második félidőben nekünk is voltak helyzetek és egy szép góllal eldöntöttük a mérkőzést.