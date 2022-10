Diósgyőri VTK – Dorogi FC 2–1 (1–1) Diósgyőr, 2085 néző. V.: Kárpály (Tóth II. V., Kovács G.). Diósgyőri VTK: Danilovic – Csirmaz, Szatmári, Bárdos, Bokros – Cseke (Bertus, 72.), Holdampf, Bényei – Lukács D., Eppel (Szőke, 62.), Koman. Vezetőedző: Kuznyecov Szergej. Dorogi FC: Molnár Zs. – Tóth B., Berkó (Oldal, 45.), Gyurácz, Keresztes, Lakatos – Szerencsi (Kovács O., 85.), Lénárt, Sztojka, Barna (Magyari, 46.) – Vígh (Szedlák, 62.). Szakmai igazgató: Bene Ferenc. Sárga lap: Bárdos (68.), ill. Magyari (68.), Molnár Zs. (70.), Lakatos (86.). Gólszerző: Gyurácz, öngól (7.), Lukács D. (95.), ill. Vígh (14.). Jók: Szatmári, Lukács D., Bényei, Bertus, ill. Molnár Zs., Keresztes, Lénárt, Tóth B. Kuznyecov Szergej: – Kitartottunk, dicséret illeti csapatot. Visszajött az, ami az előző két, három meccsen volt, hogy sok helyzetet dolgoztunk ki, de nem sikerült betalálni. Mondtam a mérkőzés előtt, és közben is, hogy tartsunk ki, ne kapkodjunk, ne legyünk görcsösek, jön majd a helyzet, amit be fogunk rúgni. Remélem, hogy jövőben nem húzzuk el így, az utolsó másodpercig. Gratulálok a csapatnak, a Dorog szervezetten futballozott, a tudásuk maximumát nyújtották, de a végén a legjobbkor jött a gólunk. Bene Ferenc: – Az már önmagában nagy dolog, hogy a DVTK ellen idegenben ilyen kapkodásra, pánikszerű játékra tudtuk késztetni az ellenfelet. Éreztük az utolsó 20 perceben, hogy a hazaiak jól futballoznak, de nem találtak rajtunk fogást. Kapusunk nagyszerűen védett, ám az utolsó percben elkövetett egy hibát. Dicséret illeti a csapatot, hogy az utolsó percig esélyünk volt a pontszerzésre, a végén egy kontrával még ennél is többre. Az elképesztő alázatot, a szervezett futball tudnám kiemelni, védekezésben NB I-es szintet nyújtott a csapat, miközben a DVTK jól futballozott. Sajnálom a labdarúgókat, hogy nem sikerült pontot szerezni.