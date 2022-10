Október 1-jén a Polish Open nemzetközi karate kvalifikációs versenyen vett részt a miskolci Justitia Fuji-Yama SE 5 sportolójával, akiket Kis Virág kísért el ezúttal edzőként. A jövő évi korosztályos Európa-bajnokságra kezdődött el a pontgyűjtés. A junior női katások mezőnyében Kovács Száva, míg a U21-esek között Tóth Vanda a második fordulóig jutott. A junior férfi katasoknál Elekes Máté, míg a felnőtt férfiak mezőnyében Szilágyi Gergő az első fordulóban búcsúzott.

Bérczes Botond a junior férfi formagyakorlatot bemutatók közül szerezte meg az előkelő 3. helyezést, amellyel az első kvalifikációs pontjait is begyűjtötte a jövő évi korosztályos Európa-bajnokságra. A felnőtt női kata versenyszámban Tóth Vanda szépen menetelt és végül az 5. helyen zárt.

Szombaton emlékverseny

A felnőtt világbajnokságra készülő női felnőtt csapat kata is megmutatta tudását. Sterck Laura (MTK), Fábián Csenge (MTK) és Tóth Vanda (Justitia Fuji-Yama SE) a finn nemzeti válogatottal szemben harcolta ki a döntőbe jutást. A Heiku-t mutatták be a magyar lányok, amit 23,94 ponttal értékeltek a bírók, amely majdnem 2 teljes egész ponttal volt jobb a finneknél. A döntőben aztán végül az ezüstérmet szerezték meg a szlovákok ellenében.

A kvalifikációs pontgyűjtés november 12-én a Hungarian Openen, majd november 19-én a Ljubljana Openen folytatódik, de addig is a következő megmérettetés az Avas kupa, a 16. Csordás József nemzetközi karate emlékverseny várja a sportolókat Miskolcon az Egyetemi Körcsarnokban, október 8-án. ÉM

Az eredmények

Junior férfi kata: 3. Bérczes Botond.

U21 női kata: 9. Tóth Vanda.

Felnőtt női kata: 5. Tóth Vanda.

Felnőtt női csapat kata: 2. Magyarország (Sterck Laura - MTK, Fábián Csenge - MTK, Tóth Vanda - Justitia Fuji-Yama SE).

Képalá: A miskolci résztvevők

Fotó: Justitia SE