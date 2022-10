Bogács – Kesznyéten 1-2 (0-1)

Bogács, 100 néző. V.: Gyüre.

Bogács: Balogh Z. – Domján, Czeglédi, Kovács I., Nagy D., Salavári, Csörgő, Egyed, Leczó (Varga P.), Szabó L., Pap. Edző: Czeglédi Márk.

Kesznyéten: Horváth A. – Szabó I. (Kalocsai E.), Kiss I., Papp (Vadászi), Schöller (Irhás Sz.), Irhás J., Irhás E., Veres, Nótár, Irhás I., Kiss F. Edző: Irhás Ignác.

G.: Egyed, ill. Kiss I., Kalocsai E. Jók: Egyed, ill. az egész csapat.

Czeglédi Márk: – Gyenge játékkal szoros mérkőzésen megint nem sikerült nyernünk. Ha visszajön a szerencsénk, akkor talán sikerülni fog, de ezért tenni kell. Gratulálunk a lelkesen játszó ellenfelünknek.

Irhás Ignác: – Sportszerű játékkal megérdemelt győzelmet értünk el. Sok sikert Bogácsnak.

Harsány – Cserépfalu 1-5 (1-1)

Harsány, 100 néző. V.: Fülöp N.

Harsány: Bene – Kövesdi (Gável), Csizmadia, Lubinszki (Resetár), Ungvári, Nagy N., Tyukodi, Rafael, Pusztai D., Balogh A. (Orosz), Sugár (Farkas). Edző: Gável András.

Cserépfalu: Tóth V. – Oláh M., Oláh K., Dudás, Kéri, Mizser, Bozsik, Farkas, Bukta, Panyi Lázár. Edző: Bálint Attila.

G.: Nagy N., ill. Kéri (2), Mizser, Oláh K., Nagy N. (öngól). Jók: senki, ill. Kéri (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Gável András: – A második félidőben elintéztük magunkat...

Bálint Attila: – Sok sérültünk ellenére is kimagasló játékkal nyertük meg ezt a mérkőzést. Megérdemelt győzelmet arattunk ilyen különbséggel is a harcias harsányiak ellen. A továbbiakban sok sikert nekik.

Mályi – Hejőpapi 0-4 (0-1)

Mályi, 80 néző. V.: Hullár.

Mályi: Gombaszögi – Kurucz L., Stumpf (Baba), Szabó G., Csombók (Victor P.), Kurucz D. (Dancs), Takács, Stumpf E., Garai, Nagy B. (Almási), Csík. Edző: Répási Ferenc.

Hejőpapi: Hegedüs – Fodor, Kovács E., Farkas, Nyerges, Nótár, Boncsér, Fakaa, Vajda, Hagymásy, Balogh F. Edző: Németh Károly.

G.: Farkas, Fakaa, Nótár, Boncsér. Kiállítva: Stumpf E. (49.) Jók: senki, ill. az egész csapat.

Répási Ferenc: – Egymás után hat vereség ez már hat az idegekre. Más célokat kell keresnünk...

Németh Károly: – A mai mérkőzésen beigazolódott, hogy több van bennünk mint a helyezésünk a tabellán. Megérdemelten nyertünk. További sok sikert Mályinak. Hajrá Papi!

Hernádnémeti – Mezőcsát 0-0

Hernádnémeti, 100 néző. V.: Tóth II. T.

Hernádnémeti: Gyöngyösi M. – Kertész, Kovács Á. (Balogh F.), Smidt, Veres, Koppány (Dobos), Gyurgyánszki (Horváth A.), Németh, Barcsa (Galyas), Pálinkás, Szendrei (Juhász). Edző: Hideg László.

Mezőcsát: Kupcsik – Balázs L., Bubenkó, Varga M. (Lévai), Új-Nagy, Bak (Urbán), Lovász, Lőrincz, Nagy D. (Nyírcsák), Máté R., Tóth M. Edző: Orlóczki Tibor.

Kiállítva: Új-Nagy (90.) Jók: Gyöngyösi M. (a mezőny a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Új-Nagy.

Hideg László: – Régen látott magas színvonalú mérkőzést játszott a két csapat. Mi is és az ellenfelünk is meg akarta nyerni a meccset. Azzal nem értek egyet, hogy mindent megengedhettünk volna magunknak. Nagyot küzdöttünk és a végén elismerem, hogy Fortuna is mellénk állt.

Orlóczki Tibor: – A sok év alatt ilyen nagyképű, arrogáns, gyenge játékvezetővel még nem találkoztam. Ráadásul mindent másképp látott, annyit futott mint anyám, amikor tejért ment.

A szövetség ellenőre remélem látta ezt... A mérkőzést gólokkal kellett volna megnyerni. Még 11-est is kihagytunk. Az ellenfél foggal körömmel küzdött az egy pontért és mindent megengedhetett magának!

Tiszakeszi – Ónod 2-5 (0-0)

Tiszakeszi, 150 néző. V.: Szutorcsik.

Tiszakeszi: Kónya – Balogh Z. (Róth), Paczók, Balogh A., Németh, Horváth P., Sepsi R., Kiss B. (Balogh D.), Dósa G., Balázs J., Dósa J. (Müller). Edző: Borza Csaba.

Ónod: Baranyi – Fekete, Szalina R. (Dolyák), Horvát, Csanya (Gyükér), Krajnyák, Horváth G. (Kiss S), Tóth M., Szilvási, Filep, Szajkó. Edző: Krajnyák Attila.

G.: Róth, Horváth P., ill. Dolyák (2), Kiss S., Horvát, Szajkó. Jók: senki ill. az egész csapat.

Barna Gyula technikai vezető: – Ma is sikerült megverni magunkat. Az első félidőben be kell rúgni a helyzeteket. Gratulálunk a vendégeknek.

Krajnyák Attila: – Küzdelmes mérkőzésen fontos 3 pontot szereztünk. Ült Horváth Norbi taktikája. Köszönjük Szajkó Dávid szurkolását!

Bükkzsérc – Emőd 3-1 (1-1)

Bükkzsérc, 80 néző. V.: Jakab.

Bükkzsérc: Berencsi – Csiszár, Gáspár Cs. (Keresztesi), Mikita, Madarász, Horváth Á., Reményi, Nagy M. (Makó), Lázár, Kondora, Németh. Edző: Kovács József.

Emőd: Bánhegyi – Gáll, Vörös, Nagy S. (Bernáth), Turcsik, Jakab Sz., Bobcsák (Németh Cs.), Eperjesi, Jakab D., Fekete, Dorogi. Edző: Vass László.

G.: Horváth Á., Csiszár, Reményi, ill. Vörös. Jók: Berencsi (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Jakab Sz., Jakab D., Vörös, Dorogi.

Kovács József: – A mai napon olyan ellenfelet fogadtunk, aki ezidáig pontot sem vesztett. Játékosaim mindent úgy csináltak, ahogy megbeszéltük. A mérkőzés első félidejében kiegyenlített játék volt. A második játékrészben viszont felül kerekedtünk minden tekintetben Emőd csapatán. Kiváló játékvezetés mellett sikerült legyőznünk egy jól felkészített csapatot.

Fejes Gábor technikai vezető: – Sok ilyen meccset kellene játszanunk. Ma egy nagyon jó, lelkes és szervezett csapattal találkoztunk, úgy érzem picit jobbak voltak a hazaiak és megérdemelten győztek. Ma gratulálnom kell a Bükkzsércnek és kiválóan védő kapusuknak!

Bükkábrány – Kisgyőr 2-3 (1-3)

Bükkábrány, 100 néző. V.: Fercsák.

Bükkábrány: Lakatos M. – Mészáros, Kovács Á. (Simon K.), Mizser, Paczók (Abóczki), Búzási, Tóth P., Kükedi, Lukács Á., Lakatos R. (Mészáros D.), Nagy L., Lakatos M. Edző: Tóth Péter.

Kisgyőr: Batári – Sós (Balogh), Barsi (Nagy K.), Kis Z. (Kis N.), Lakatos, Borbély B. (Nagy Zs.), Merucza (Kis M.), Borbély Á., Hutter (Berkes), Kékedi (Sramkó), Pfeifer. Edző: Hutter Máté.

G.: Mészáros, Nagy L. ill. Borbély Á. (3). Kiállítva: Lakatos M. (17.) Jók: Mészáros, ill. az egész csapat.

Tóth Péter: – Hetvenöt percen át tíz emberrel játszva is fájó vereség...

Hutter Máté: – Gratulálok a csapatnak a győzelemhez. A hazaiaknak sok sikert a továbbikban.

Vatta – Sajószöged 1-3 (0-1)

Vatta, 30 néző. V.: Szoboszlay.

Vatta: Besenyei – Kis K., Kerekes, Kolompár Mihály, Barta, Kolompár Miklós, Szabó A., Pusoma, Erőss, Bereczki, Jóner. Edző: Jóner Gábor.

Sajószöged: Oláh – Nyírcsák (Lados), Farkas, Gyuricskó, Kundrák, Balogh A. (Gulyás), Kovács B., Nagy L., Fónagy Máté (Sebők), Kádas, Kovács S. (Tóth D.). Edző: Kurucz Gábor.

G.: Kolompár Mihály, ill. Kundrák, Kovács B., Gulyás. Jók: az egész csapat, ill. Nagy L. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Jóner Gábor: – A mezőny egyik "legprofibb" csapata ellen nagyszerű mérkőzést játszottunk. Ma a jobb helyzetkihasználás döntött. További sportsikereket a Sajószöged csapatának.

Farkas Csaba csapatkapitány: – Gratulálok mindkét csapat. Végre igazságos győzelmet arattunk Vatta csapata ellen. A továbbiakban sok sikert az ellenfélnek.