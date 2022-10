A napokban Bulgáriában rendezték a veterán-világbajnokságot. Az október 4. és 9. közötti eseményen szőnyegre lépett a DVTK birkózószakosztályának oszlopos tagja is.

– A huszadik vébémen jártam, és Plovdivban kiharcoltam a huszonnegyedik és a huszonötödik érmemet – kezdte Lakatos Győző, majd hozzátette: – Az 55 és 60 év közötti korosztályban, az úgynevezett E csoportban szerepeltem, és a 88 kilósok mezőnyében a kötött- és a szabadfogásúak küzdelmét követően egyaránt bronzot akasztottak a nyakamba. A hajrában meccseltem például amerikai, bolgár és svéd ­öregfiúkkal is: a balkánival szemben például 5–0-s hátrányból fordítottam és nyertem 10–5-re. Úgy gondolom, hogy kitettem magamért, öregbítettem a piros-fehér birkózók jó hírét, és megháláltam klubom támogatását, amely nélkül nem tudtam volna elutazni.

A DVTK mestere 2023-ban lesz 60 esztendős. A jövőjéről nevetve így beszélt:

– Már csak pici jövőképem van, hiszen 60 fölött már nem indulhatok a vb-ken. Bár most felcsillant a fény az alagutam végén, hiszen a lengyelek azt kezdeményezték, hogy írjanak ki számunkra világkupát, így talán a hetedik ikszbe lépve is a szőnyegen maradhatok. Természetesen ehhez arra van szükség, hogy a barátaink ötletét elfogadják. Jómagam bizakodom, már csak azért is, mert a birkózás számomra maga az élet, aztán még jó erőben vagyok, a fogásokat, továbbá a műfaj fortélyait pedig soha nem tudom elfelejteni.

A veterán versenyző-tréner azt is megemlítette, hogy Bulgáriában vele volt klubtársa, Boda Zsolt, aki a 45–50 évesek 100 kilós kötöttfogású mezőnyében érdemelte ki a dobogó harmadik fokát.