A nézők két hete láthatták utoljára hazai környezetben a DVTK Jegesmedvék együttesét, ma azonban ismét a népkerti jégcsarnok a soros, már ami a pályaválasztást illeti. A Macik 18 óra 30 perctől a Budapest Jégkorong Akadémia Hoki Club gárdáját látják vendégül és abban bíznak, hogy folytatják múlt heti remek szereplésüket.

Tokaji megjósolta

A „búvárok” biztosan ki tudnák bányászni a statisztikai adatokból, hogy a miskolciak mikor remekeltek úgy romániai túrájuk során, mint pár napja, azaz október 7. és 10. között. Csíkszeredában hosszabbítás után diadalmaskodva két pontot gyűjtöttek, majd Brassóban ugyancsak ráadást harcoltak ki és ugyan vereséget szenvedtek, de így is egy ponthoz jutottak, az i-re pedig Gyergyószentmiklóson tették fel a pontot, hiszen rendes játékidős sikerükkel három egységet tettek hozzá teljesítményükhöz. Három idegenbeli összecsapás, csaknem ezerötszáz kilométer karikázás Erdélyben és Székelyföldön, hat szerzett pont, erre az erőviszonyok és az eddig mutatott produkciók alapján nagyon kevesen számítottak. Tokaji Viktor vezetőedzőnek lett igaza: a mester az elutazás előtt arról beszélt, hogy mindhárom találkozójuk háromesélyes és a fején találta a szöget.

Magukkal törődnek

– Az teljesen biztos, hogy az erdélyi útnak pozitív hatásai vannak és lesznek – mondta a diósgyőriek szakvezetője, majd így folytatta: – Jó szériát produkáltunk és most a megterhelő „kirándulás” után újra visszatérünk a régi kerékvágásunkba. Olyan csapat a soron következő ellenfelünk, amely az előre játék tekintetében az egyik legmeghatározóbb alakulata a ligának. A fővárosiakat meglepetés együttesnek is nevezhetem: azt a sorozatot, amit most elértek, meg akarjuk szakítani. Biztos, hogy nehéz dolgunk lesz, mert vendégeink fiatalok, sokat és gyorsan korcsolyáznak, agilisek. Ebben velünk megegyező tulajdonságokkal rendelkeznek, hiszen a mi energia szintünk is hasonló, náluk azonban több a légiós, így talán rutinosabbak tőlünk. Viszont az az elvem, hogy nem foglalkozunk az ellenfelekkel, csak saját magunkkal. Ennek jegyében a meccsből ki kell hoznunk a legtöbbet és ha ezt megtesszük, majd a jégen kiderül, hogy fáradozásunk mit ér. Mint a jégkorongban szinte mindig, kulcskérdés lesz a védőmunka, a helyzetkihasználás, meg az emberfóros és -hátrányos játék, vagyis az úgynevezett speciális mutatókban kell riválisunk fölé nőnünk.

Wehrs: október végén

A házigazdáknál Wehrs továbbra is sérült, a kőkemény és eredményes védőről Tokaji Viktor elmondta, hogy várhatóan október vége felé tér majd vissza. A keret többi tagja a tréner rendelkezésére áll és az is elképzelhető, hogy a hiányzó posztokra egy-két U20-as játékost vezényelnek a nagyok közé. KT

Jégkorong: az Erste Liga állása

1. FTC-Telekom 7 6 – – 1 25–14 18

2. Budapest Jégkorong Akadémia 6 5 1 – – 35–12 17

3. Corona Brasov 8 4 1 – 3 24–17 14

4. Gyergyói Hoki Klub 7 4 – – 3 33–20 12

5. DVTK Jegesmedvék 7 2 2 1 2 20–19 11

6. Sport Club Csíkszereda 8 2 1 3 2 23–27 11

7. Újpesti TE 7 3 – 1 3 23–24 10

8. Dunaújvárosi Acélbikák 7 2 – 1 4 21–31 7

9. Debreceni EAC 8 1 1 – 6 22–35 5

10. FEHA19 7 1 – – 6 9–36 3