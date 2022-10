A Magyar Kupa 4. fordulójában, szerdán 13.30-tól a BTE Felsőzsolca megye I-es csapata hazai környezetben fogadja az NB II-es MTK Budapest együttesét. A párharc egy meccses, vagyis a találkozót követően eldől, hogy melyik gárda jut a legjobb 16 közé.

Leszálló ágban vannak

– Ebben az évadban augusztus 6-án játszottuk az első tétmérkőzésünket, és ez lesz a 15. találkozónk, két és fél hónapon belül. Úgy tudom, hogy nálunk több tétmeccset ebben az idényben, a magyar csapatok közül csak a Ferencváros játszott – mondta Gulyás Dénes, a BTE Felsőzsolca edzője, majd így folytatta: – A bajnokik és a Magyar Kupa mérkőzések mellett a Megyei Kupában is vívtunk találkozókat, utóbbiban elért sikerekkel már most biztosra vehető, hogy jövőre is az országos főtáblán szereplünk majd a Magyar Kupában. A sok meccs közepette az sem mellékes, hogy mindenki minket akar legyőzni a megyében, de ezen nincs mit csodálkozni, fociztam én is kisebb csapatokban, és a nagyobbak, a magasabb osztályban szereplőknek én is meg akartam mutatni, hogy mire vagyok képes. Az MTK ellen csapatszinten törekszünk majd erre. Mondhatnám, hogy a statisztikai mutatónk jobb, mint kupaellenfelünké, hiszen mi fel-, ők pedig leszálló ágban vannak, mert régen nyertek már mérkőzést, de reálisan nézve egy NB I-es kerettel rendelkező csapat érkezik hozzánk. Az MTK azért szimpatikus együttes a számomra, mert a fiatalokat favorizálja, én is ilyen vagyok, örülök, ha sikerül az utánpótlásból ifjakat beépíteni a felnőtt csapatba. A kék-fehérek szakvezetőjét, Bognár Györgyöt tisztelem, Magyarország egyik legjobb edzőjének tartom, és mivel volt válogatott játékosok mellett, a jövőt jelentő fiatalok alkotják csapata keretét, ezért egyrészt örülök, hogy őket kaptuk ellenfélnek, másrészt pedig nem, mert egy olyan csapat, amelyik több nézőt vonzott volna, például az Újpest, a Diósgyőr, vagy a Nyíregyháza, azért ettől is jobb lett volna.

A korai kezdésről

A korai kezdésnek nem örül a zsolcaiak trénere, és nem azért, mert emiatt erre a napra, a legtöbb játékosának és neki is, szabadságot kellett kérnie a munkahelyén.

– Ez a mostani meccs Felsőzsolcán a futball ünnepe lesz, éppen ezért sajnálatos, hogy hét közben, ráadásul kora délután kell pályára lépnünk. Egy ilyen meccsnek, ennek a körnek kellene hétvégi játéknapot találni a versenynaptárban, nem az MK 1. fordulójának, amikor zömében megyei csapatok játszanak egymás ellen – mondta Gulyás Dénes, majd így folytatta: – Persze az a játéknaptól, és kezdési időponttól független, hogy azon leszünk, hogy megmutassuk az MTK-nak, hogy mi a borsodi virtus. A fiúknak már beszéltem arról, és még fogok is a meccsig, hogy csodák, váratlan eredmények mindig vannak a labdarúgásban. Hiszen ki gondolta volna, hogy a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája sorozatban kétszer is nyer majd az angolok ellen, úgy, hogy gólt sem kap? Vagy ki hitte volna, hogy egy ilyen csoportban, amelyikben a Ferencváros szerepel, négy forduló után így fog állni az Európa Ligában? Persze tisztában vagyunk azzal, hogy egy ilyen csapatnak, mint az MTK, NB I-es kerettel, reálisan gólokkal kellene vernie egy megyei I-es gárdát. A kérdés az: mi lesz a szerdai realitás? Esetünkben egy megyei, amatőr csapatról beszélünk, de csúszni, mászni fogunk annak érdekében, hogy minél tovább legyen esélyünk egy jó eredmény elérésére. Komplett csapattal lépünk pályára, sérültünk, eltiltottunk nincs, motiváltak vagyunk.

A zongora és a játék

Arra a kérdésre, hogy mit vár, mit remél csapatától ezen az MK meccsen, ezt felelte a zsolcaiak edzője:

– Szoros eredményt. Tisztes helytállást. És tudja még mit? Továbbjutást... Azzal maradéktalanul elégedett lennék... Mert amíg odaülök a zongorához, és én játszhatok rajta, addig én vagyok a világ legjobb zongoristája. És ezt a hangszert reményeim szerint úgy is meg tudjuk szólaltatni, hogy esetleg cipeljük.