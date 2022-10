Az NB I.-es női bajnokság 5. fordulójának televíziós meccsét tegnap este játszották Miskolcon. A diósgyőriek az Euroliga selejtezőjének sikere után a bajnokság felé fordultak és a Szekszárd ellen rangadó várt rájuk.

Négy lett oda

Aho N. betöréssel próbálkozott az 1. percben, de összezártak előtte és támadó hibával ért véget a kísérlete. Bacsó labdát szerzett, jöhetett a diósgyőriek negyedik akciója, amely Guirantes büntetőivel fejeződött be (2. perc: 2–2). Kevés pont esett, volt ellenben több fault és technikai hiba is. Remegtek a kezek, de a 4. percben M. Jovanovic először jobbra, majd balra fordult, megverte emberét és eredményesen fejezte be ziccerét (5–4). Az 5. percben bejött Kányási, tőle várta Völgyi Péter a tempót fokozását. Goree támadó lepattanóért ugrott magasra, majd második szándékból közelről a gyűrűbe emelt. A távoli kísérletek pontatlanok voltak és az elszórt labdákat talán az izgulás számlájára írhattuk (7. perc: 11–10). A DVTK mestere szakadatlanul változtatott, szinte teljes sort cserélt. A hazaiak egyik támadása kettő az egy ellen kimaradt, rossz megoldásokat választottak a lányok. Az első kis szünet Garbin közelivel visszavette a vezetést az övéinek (13–12), de Vivians hármasa 4 pontos előnyt hozott a vendégek konyhájára.

Nyugalmat adott

A második szakaszt Kányási szokásos bátor megindulása vezette be, ezzel a DVTK jelezte, hogy halovány dobószázalékát felfelé akarja meszelni. Az itthoni kapitány triplát is felmutatott (18–19), Kiss A. pedig a palánk alól, mesteri center mozdulattal a gyűrűbe ejtette a játékszert (14. perc: 20–21). Miklós M. büntetői kiszédültek, majd egyszerre a pályán volt a két Aho is, majd Garbin duplája után a ráadást kihagyta. A kocka azonban fordult egyet: Guirantes kierőszakolt pozíciójából büntetők sültek ki. Ebben a negyedben 16–6 volt a részeredmény, amikor az Atomerőmű trénere időt kért. Guirantes a lábak között bejátszotta a labdát, amely az érkezők elől kiszaladt a pályáról. Green remek akció után duplázott (31–23), Zseljko Djokic pedig újra magához szólította csapatának tagjait. A piros-fehérek szépen járatták a labdát és ebből összejött a megnyugtató 10 pont fór (33–23). A hosszú szünet előtti időből 6–0-át produkált a Szekszárd, ezzel felzárkózott.

Küzdelmes volt

Kiszorítósdival, zónával és Kányási triplájával 39–33 lett. Ettől kezdve futott az eredmény után a KSC gárdája, melynek tagjai onnan tüzeltek, ahonnan csak tudtak és 42–40-nél Völgyi Péter először kért időt. Fej-fej mellett haladtak a felek, sok múlt a védő- és a támadó lepattanók leszedésén. A diósgyőriek 51–46-ot hoztak össze, ekkor Guirantes és Green vitte a prímet. Az akarati tényezők domináltak (28. perc: 54–48), Guirantes például pazar megoldásokkal operált. Mányoki R. palánkos triplát adott elő, ez ritkaság és az 56–53 megint bizonytalanságot jelentett. Goree ziccert ügyetlenkedett el, és jött a duda.

Az utolsó 10 perc nagy küzdelmet igért. A holt labdákért folyó csata után feldobások következtek. A dobóhelyzet keresése jegyében repültek a keresztlabdák, Miklós M. pedig csúnyán elnézte a gyűrűt. Vivien egyenlített, M. Jovanovic visszakérte a kölcsönt, így az 56–56-ból, hamar 61–56 lett. Az 5 sok is volt, meg kevés is, ennek jegyében újabb rakétákat kellett kilőni. A 63–62-es módosulás reagálásra késztette Völgyi Péter, megszakítást kért. A 36. percben 63–64 lett, kétesélyessé vált a csata. Kányási már 16/12-nél tartott (68–67) és még 3.30 volt hátra. Goree megint elpuskázta közelijét, de Wallace fordított. Aho N. távolról benyomta a labdát, akárcsak Studer és a csúcsára ért a dráma. 75–72-nél a Szekszárdot sürgette az óra, nekik már csak a tripla jelentett boldogulást, ez azonban nem jött össze, a DVTK meg ünnepelhetett.