Hat fordulót követően a táblázat 3. helyén áll a KolorCity Kazincbarcika SC együttese a labdarúgó NB II.-ben. Az észak-borsodi gárda az előző körben megyei rangadót vívott idegenben, Diósgyőrben, és Koman Vladimir 84. percben szerzett átlövésgóljának köszönhetően 1–0-s vereséget szenvedett. Varga Attila vezetőedzőt először még erről a találkozóról kérdeztük.

A szokásos ritmusban

– Úgy gondolom, hogy nagyon gyengén kezdtük a mérkőzést, és az első 15-20 percben beszorított bennünket a Diósgyőr, sok volt a pontatlanság, a megszerzett labdákból nem tudtunk előnyt kovácsolni – vágott bele a KBSC trénere. – A félidő második felétől már jobb, gyors futballt játszottunk. Remek össz­játékot és játékhelyzeteket alakítottunk ki a félidő végén, akkor eldönthettük volna a mérkőzést, de az utolsó passzok nem voltak megfelelőek. Ezt követően a második félidő a DVTK-é volt, kissé összezavarodtunk, és ezáltal az ellenfél egy átlövésből megnyerte a meccset.

Azt is megkérdeztük Varga Attilától, hogy miként telt ez a hét, mire helyezték a hangsúlyt.

– A szokásos ritmusban folytattuk a munkát, hétfőn levideóztuk, értékeltük a vasárnapi meccset, majd szerdától a következő mérkőzés szerepelt már a középpontban – közölte a barcikai szakvezető.

Nem lehet kiindulni

A KolorCity Kazincbarcika SC számára a 7. fordulóban hazai meccs következik, vasárnap 17 órától az Aqvital FC Csákvárral csapnak össze Süttőék. A vendéggárda ugyan a táblázat alsó régiójában van, de elég masszív csapatnak tűnik, mert bár nem lő sok gólt, nem is kap sokat. Mire számít tőlük, maguktól? Az információgyűjtés során arra is alapoztak, hogy esetleg a tavaly még ott játszó Takács is megoszthat értékes információkat? – vetettük fel mindezt Varga Attilának.

Fotós: Bujdos Tibor

– Nem lehet kiindulni a táblázaton elfoglalt jelenlegi helyezésekből – hangsúlyozta a Barcika szakmai munkájának irányítója. – A Csákvár egy fiatal, gyors csapat, ellenfelünk kvalitásai miatt mindenkire, mindenhol veszélyes lehet, tehát nagyon oda kell figyelnünk. Ugyanúgy készültünk belőlük is, mint az összes többi ellenfelünkből. Jól tanulmányoznunk kellett az ellenfelet, mert mindannyian tudjuk, hogy milyen fontos meccs lesz ez a mostani. Tudunk a múltkorinál jobban játszani, fejlődnünk kell a döntéshozatalban, illetve az ellenfél térfelén való játékban is.

A kupameccsről

Két bajnoki után majd bejön a kupasorozat is, a 3. fordulóban, szeptember 17-én vagy 18-án az „osztálytárs”, szintén NB II.-es HR-Rent Kozármisleny lesz az ellenfelük Szemerééknek, idegenben, a továbbjutás majd ezen az egy mérkőzésen fog eldőlni. Vajon milyen elgondolásokkal vágnak neki a sorozatnak azok után, hogy tavaly nagyon messzire, egészen a legjobb 8-ig eljutottak? – kérdeztük még ezt Varga Attilától.

– Hasonlóan gondolkodunk a kupáról, mint tavaly, ameddig eljutunk, eljutunk. Mindent megteszünk, megvan bennünk a motiváció, hogy hasonlóan sikeresek legyünk ebben a sorozatban is – je­lentette ki a Barcika vezetőedzője.

A KBSC-ben Dvorschák sérült, így vele nem szá­molhat a szakmai stáb. A várható kezdőcsapat: Megyeri II. G. – Szemere, Szekszárdi, Ur, Süttő – Heil – Csatári, Szabó B., Pálinkás, Székely D. – Takács T.

Ketten érkeztek

A nyári átigazolási szezon lejárta előtt közvetlenül két új játékos érkezését jelentették be a KolorCity Kazincbarcika SC gárdájánál. A Diósgyőr a napokban közölte, hogy szerződést hosszabbított az első csapat keretéhez idén nyáron felkerült saját nevelésű játékossal, Benkő Péterrel, azonban a rimaszombati születésű futballista 2023. június 30-ig a KBSC-nél focizik kölcsönben. Egy másik játékos is Barcikára igazolt: Kovács Dominik személyében egy fiatal védővel bővült a csapat kerete. A huszonegy éves játékos a nyári átigazolási szezon utolsó napján az Újpest FC együttesétől érkezett Kazincbarcikára, a bajnokság végéig kölcsönbe.

(A borítóképen: A diósgyőri fellépést követően hazai meccs vár a kék-sárgákra | Fotó: ÉM)