Rangadót nyert hétfőn este a labdarúgó NB II-ben a Diósgyőri VTK csapata. A piros-fehérek a listavezető MTK Budapest csapatát győzték le 3-0-ra, és zárták le a fővárosi kék-fehérek 11 bajnokin át tartott, még a tavalyi NB I-es évadban kezdődött veretlenségi sorozatát. A Diósgyőr ezzel zsinórban már három győzelemnél jár, amióta Szergej Kuznyecov átvette a csapat irányítását, minden meccsét megnyerte a csapat. Ennek köszönhetően pedig a 4. helyre jött fel a tabellán a DVTK, és már csak 1 pontra van a feljutó helytől, a 2. pozíciótól.

Valamivel több mint ötezer néző tekintette meg a másodosztályú bajnokság hétfő esti rangadóját, és a hazai publikum nagyon elégedett volt a látottakkal, ugyanis a meccs hajrájában több ezer drukker felállva tapsolt. Boldogan nyilatkozott a meccs után a hazaiak szakvezetője, de azt sem hallgatta el, hogy nem volt maradéktalanul elégedett:

– Győztünk, és örülök annak, hogy amit gyakoroltak a srácok az edzésen, ami a tervünk volt, azt teljesítették. Nem volt könnyű, mert az első félidőben sok hibát követtünk el, és emiatt fontos volt a félidőben megbeszélni a fiúkkal, hogy higgadtabban, jobban futballozzunk, birtokoljuk többet a labdát, és akkor lesznek helyzeteink. Tudtuk, hogy az MTK-nak hol vannak a gyenge pontjai, oda kellett nekünk nyomni. Örülök, hogy ez sikerült. Az viszont nem tetszett, hogy sok helyzetet engedtünk teremteni ellenfelünknek. Sok munka van még előttünk... Ünnepeltünk egy kicsit az öltözőben, de mondtam rögtön a fiúknak, hogy azok akik kevesebbet játszottak mehetnek is futni, edzeni.

A diósgyőriek szakvezetője arról is szót ejtett, hogy egyre jobb az összhang.

– Minél többet dolgozunk együtt, a srácok egyre jobban megértik, hogy mit kérek, ők is egyre jobban érzik egymást, és az összjáték, az összhang idővel egyre jobb lesz közöttünk, abban a futballban, amit a szurkolóknak szeretnénk mutatni. Lehet, hogy a hibák azért is történtek, mert fontos volt ezt a meccset megnyerni, hogy egy kicsit fel tudjunk zárkózni – mondta Szergej Kuznyecov, aki a szombati, Szeged-Csanád GA elleni, hazai Magyar Kupa meccset is szóba hozta. – Még nagyon hosszú a bajnokság, nagyon sok meccsünk van, de már készülünk, a szombati mérkőzésre. Fontos lesz számunkra nyerni, sok szempont miatt.





Fizikai állapot

A piros-fehérek szakvezetője csapat jó fizikai állapotával kapcsolatos kérdésre, a következőket nyilatkozta:

– Nagyon jó az erőnléti edzőnk, és közösen kidolgoztunk nagyon sok olyan metodikát annak érdekében, hogy fizikálisan a srácok még jobb állapotban legyenek. Ezt látjuk minden nap, a mért adatokból, és látjuk a meccseken is. A múltkori mérkőzésen, a Gyirmót ellen, ahhoz képest, hogy a Barcika ellen játszottunk, 20 százalékkal nőtt a magas intenzitású futások száma, és szerintem a mai meccsen tovább nőttek ez. A bajnokság közben vettük át a csapatot, nem volt igazán sok időnk a fizikai állapot javítására, de kis lépésekkel, ezen a téren is haladunk.

A diósgyőri szakvezető arról is beszélt, hogy miért nem ültek rá az eredményre, 1-0, vagy akár 2-0 után.

– Az a filozófiám, hogy nagyon hatékonyan és jól futballozzunk elől. Használjuk ki a helyzeteket, teremtsünk helyzeteket, hogy minél több gólt szerezzünk. Ne álljunk meg. A félidőben is megmondtam a srácoknak, hogy nem szabad megállni, akkor sem, ha 2-0-ra vezetünk, vagy 3-0-ra, mert tovább kell mennünk, és tovább kell csinálni azokat a dolgokat, amiről beszéltünk. Nyilván nagyon jól esik, hogy nem kaptunk gólt, de magam részéről láttam nagyon sok hibát, amit el kell távolítani.

Vendégoldal

Az MTK Budapest szakvezetője, Bognár György elismerően nyilatkozott a DVTK teljesítményéről.

– Gratulálok a Diósgyőrnek, abszolút megérdemelten nyertek, jobbak, agresszívebbek voltak, középpályán az összes labdát felszedték, jól is játszottak. Talán az első 30 perc volt, amikor uralni tudtuk a játékot, utána nem. Akkor volt egy pár lehetőségünk, amiből gólt szerezhettünk volna, Poór kiválásával azonban meggyengült a hátsó védekezésünk, és ez érezhető volt az egész mérkőzésen – mondta a kék-fehérek edzője, aki arra a kérdésünkre, hogy nem hiányzott-e nagyon például Csenterics kapus, és a támadó Kovács Mátyás, akik a szerdai, nemzetközi ifi kupameccs miatt hagyták ki ezt a bajnokit, a következőket felelte az MTK szakvezetője: – Volt két, három olyan játékosunk, aki eddig kevesebbet játszott, vagy egyáltalán nem játszott, de az egész csapat most nem működött olyan jól. A fiatalok, akik pályára kerültek, nem rajtuk múlott ez. Nyilván eddig nem játszott a kezdőcsapatban, sem Godwords, sem Biben. Akár velük, akár nélkülük, de a Diósgyőr ma jobb volt, úgyhogy teljesen mindegy, hogy melyik fiatal játszott ma.