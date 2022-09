Miként az iskolában, úgy a diákolimpiai versenysorozatban is elkezdődött az aktuális, 2022/2023-as tanév. Ebben igazából semmi különös nincs, hiszen ez így szokott történni, azonban a napokban Balogh Gábor MDSZ-elnök, illetve dr. Erdős Dániel ügyvezető igazgató egy nyílt levelet fogalmaztak meg a diákok, a testnevelők, az intézményvezetők, valamint a szülők számára az idei tanév változásairól.

Nincs lehetőség

Ebben többek között így fogalmaznak: ,,... Az idei Diákolimpia meghirdetését beárnyékolja az a nehéz szívvel meghozott, de szükségszerű döntés, miszerint a korábbi tanévekhez képest valamelyest szűkebb körben, egyes sportági versenykiírások átmeneti mellőzésével indul útjára az idei versenyidény. A döntés okai prózaiak: az élet minden területén érzékelhető elnehezülő gazdasági körülmények sajnos a diáksportot sem kímélik. A versenyrendszer működtetésének költségei olyan mértékben növekednek meg a most kezdődő tanévben, amelyeket a hosszú évek óta változatlan források mellett – melyek növelésére a jelenlegi költségvetési helyzetben sajnos nincs lehetőség – csak abban az esetben lehetséges fenntarthatóan finanszírozni, ha valamelyest csökkentjük a versenyszervezéshez kapcsolódó költségek körét. Ez pedig még a legtakarékosabb gazdálkodás mellett is sajnálatos módon elkerülhetetlenné tette a versenyek körének szűkítését is – amelyet természetesen kizárólag a feltétlenül indokolt, vagyis a lehető legkisebb mértékben hajtottunk végre."A tisztségviselők hozzáteszik azt is, hogy számukra a Diákolimpia továbbra is elsődleges fontosságú, amelynek meghirdetését és lebonyolítását alapfeladatuknak tekintik. Emiatt a versenykiírás tartalmi „szűkítése” olyan döntés volt, amellyel az MDSZ vezetősége a végsőkig kivárt, és amelynek elkerülése érdekében minden tőlünk telhetőt megpróbáltak megtenni.

Tudják, hogy elszomorít

,,Noha ez nem sikerült maradéktalanul, arra mindenképpen pozitívumként tekintünk, hogy a sportági szakszövetségekkel való egyeztetéseink eredményre vezettek, és velük közösen több esetben is megtaláltuk a módját annak, hogy az érintett versenykiírás az idei tanévben is meghirdetésre kerülhessen. Azokért a sportági versenykiírásokért pedig, amelyek az idei tanévben kényszerűségből kimaradnak, egytől egyig vérzik a szívünk – ezt túlzás nélkül állítjuk. Éppen ezért továbbra is mindent elkövetünk, hogy a Diákolimpia teljes körű meghirdetéséhez szükséges, jelenleg hiányzó költségvetési többletforrásokat előteremtsük, és a most kimaradó versenykiírásokat akár a későbbiekben a tanév során, „menet közben” meghirdessük" – hangoztatták a levélben. Balogh Gáborék hangsúlyozzák, tisztában vannak azzal, hogy ez a kényszerű változtatás sokakat elszomorít az érintett sportágakat űző diáksportolók, valamint a felkészítő testnevelők közül, mint ahogy számukra is igen fájdalmas volt. Hozzáfűzik, céljuk továbbra is az, hogy minden sportolni szerető diák számára biztosítsák a versenyzés lehetőségét a Diákolimpia keretei között, ezért a kimaradó versenykiírások listáján olyan sportágak szerepelnek, amelyek képviselői ugyanazon sportág másik válfajában reményeik szerint idén is meg tudják majd méretni magukat, így számukra sem marad ki ez a versenyidény.

A MÚSZ átvállalja

– Az MDSZ elnöksége úgy határozott, hogy amennyiben a versenyrendszer változatlan tartalommal történő működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges többletforrás augusztus közepéig nem áll rendelkezésre legalább szóbeli ígérvények formájában, akkor az idei tanévben szűkített tartalommal, egyes sportági versenykiírások mellőzésével hirdetik meg a diákolimpiai programot – mondta Fazekas Miklósné, a Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület elnöke. – Az MDSZ felvette a kapcsolatot valamennyi érintett sportági szakszövetséggel, és a finanszírozáshoz segítő támogatást kért. Több esetben is sikerült megoldást találni az átmeneti forráshiány orvosolására. Ugyanakkor, a tanévkezdés közeledtével végrehajtottuk az elnökség döntését, ennek jegyében több műfajra nem készítettünk kiírást. A lista: atlétika, egyéni és váltófutó pályabajnokság. Labdarúgás: I., IV. és V-VI. korcsoport. Strandkézilabda: IV. és V-VI. korcsoport. Torna: A kategória. Az úszó diákolimpia rendezését az egyeztetések eredményeképpen a Magyar Úszó Szövetség átvállalja a soron következő tanévben, ennek kiírása így nem szerepel majd az MDSZ által meghirdetett versenyszámok között.