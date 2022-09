A labdarúgó Magyar Kupában az előző hét végén a legjobb 32 közé jutásért küzdött 64 együttes, közte öt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gárda: az akadályt nem vette az NB II-es DVTK, és az NB III-es Putnok FC, míg sikerült a továbblépés az NB I-es Mezőkövesd Zsóry FC-nek, a második vonalbeli KolorCity Kazincbarcikai SC-nek, továbbá a megyei I. osztályú BTE Felsőzsolcának. Hétfőn kora este meg is tartották a következő kör, a 4. forduló párosítását, ez alapján a zsolcaiak az NB II-es MTK Budapest gárdáját kapták ellenfélül.

Kulturált vélemény

– Mindig öröm és nagy élmény, ha egy csapat sorban veszi az akadályokat a kupában, mi most így éljük meg ezt a helyzetet, a legutóbbi továbbjutást is – kezdte Gulyás Dénes, a zsolcaiak edzője, aki így folytatta: – A mezőörsi mérkőzéssel kapcsolatban azt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy egy nagyon kulturált csapattal, klubbal, és annak vezetőjével találkoztunk. Szőke Barnabás polgármester úr a helyi sportegyesület elnöke, illetve a plébánia vezetője olyan tisztelettel beszélt rólunk, amilyet ritkán hallani. Dicsérte a csapatunkat, gratulált nekünk a továbbjutáshoz, őszintén jó érzéssel töltöttek el bennünket a szavai. Borsodi csapatok máshol olyat kaphatnak a fejükhöz, hogy „...idejöttek ezek a sötét Borsodból...”, na most ennek a szöges ellentétét tapasztaltuk. Ezért érdemes ezt, a futballt csinálni... Kicsit ott maradtunk, ünnepeltünk, a szurkolóik odajöttek hozzánk, elnézést kértek, ha néha nem olyan kifejezések hagyták el a szájukat... Erre azt válaszoltam: „Ne vicceljetek, ez a dolgotok...” Utólag ezúton is köszönünk mindent, bevallom, öt órába telt, míg onnan hazaértünk, kellőképpen megünnepeltük a továbbjutást.

A történelem részesei

Gulyás Dénes azt is megemlítette, hogy köszönik azoknak a segítséget, akik támogatták őket, magánszemélyek, vállakozások, akik, amelyek lehetővé tették, hogy profi körülmények között, már a mérkőzés előtt egy nappal leutazhattak a találkozó helyszínére. Külön köszönik a szurkolóiknak, akik elutaztak és bíztattak a csapatot. Az tény, hogy a BTE Felsőzsolca eddigi legnagyobb, történelmi sikerét érte el a Magyar Kupában a legjobb 32 közé jutással.

– Ezzel részesei lettünk a város futballtörténelmének. Jártak már Zsolcán úgymond nagy csapatok, például tavaly a Kecskemét, amely aztán felkerült az NB I-be – nyilatkozta Gulyás Dénes, akinek feltettük azt a kérdést, hogy hétfőn, a sorsolás előtt hogyan gondolkodott, milyen ellenfelet kívánt a következő fordulóra. – Ugyanazok jártak a fejemben, mint az előző párosítás előtt: vagy egy jó nevű, közönségvonzó csapat érkezzen hozzánk, vagy egy olyan, amelyik ellen jó esélyünk lehet a továbbjutásra. Ez utóbbi körbe a másik két, még álló megyei I-es csapat tartozott, illetve azt gondolom, egy-két NB III-as gárdával szemben is lehetett volna jó odds-unk. Hétfőn, a sorsolás előtt fél órával, háromnegyed hatkor a klubszékházban gyűltünk össze, ott követtük a procedúrát. Hamar kihúzták az MTK-t, majd melléjük jöttünk mi, értelemszerűen, a szabályok szerint a pályaválasztói jog megcserélődött. A fővárosi kék-fehérek patinás klubnak számítanak, 23 alkalommal nyertek bajnokságot, 12-szer kupát, ebből a szempontból nem panaszkodhatunk, bár kaphattunk volna egy kicsivel több nézőt vonzó ellenfelet. Százalékban mérve 70 százalékot nyugodtan lehet adni az MTK-nak, de ahogy látom a játékosokon, vérszemet kaptak, mert nem sokszor adódik ilyen lehetőség egy labdarúgó pályafutásában, hogy akár a 16 közé is bejusson. Túl vagyunk három országos körön, hat gólt szereztünk, egyet sem kaptunk. Mert mindannyiszor nagyon akartuk a továbbjutást, koncentráltan futballoztunk, különösképpen hátul. Az MTK nem jöhet majd igazán jó szájízzel a megyébe, hiszen az NB II-ben rangadót veszítettek nemrég Diósgyőrben, az elsődleges feladat az lesz, hogy ne kapjunk ismét gólt, a többit elintézzük... A budapestieknél van egy-két futballista – Somodi, Bognár vagy éppen Futács –, akik tudják, hogy milyen a borsodi virtus. Eszünk ágában sincs, főleg előre, feladni a meccset, harcolni fogunk, mint a spártaiak. És még valami: szeretnénk Amatőr Kupa-döntőt vívni.

A vezetőedző szerint anyagilag is jól jár, járt a klub eddig a kupaszerepléssel (az MLSZ minden körben bizonyos összeget fizet).

Három finalista-jelölt

A negyedik forduló három megyei osztályú csapata (Felsőzsolca, Nagyatád, Nyergesújfalu) közül értelemszerűen csak kettő játszhat majd jövőre az Amatőr Kupa döntőjében, márpedig az azonos osztálybeli klubok között az rangsorol, hogy ki ejtett ki magasabb osztályban szereplő csapatot. Mivel a Felsőzsolca és a Nyergesújfalu is vert ki idén NB III-as csapatot, a Nagyatádnak csak akkor van esélye a döntőre, ha a 4. fordulóban kiejti a harmadosztályú Monort.

Felsőzsolca alakulata a 7. megyei I-es bajnoki fordulóban már pénteken, szeptember 23-án pályára lép, 16 órától az Ózd-Sajóvölgye csapata látogat hozzájuk. A meccs előre hozásának az oka a városban szombaton rendezendő AlmaFeszt. MI

BOXBA

Labdarúgás: pótlások

A felsőzsolcaiak a bajnokságban az eddigi hat fordulóból négyben játszottak, két összecsapást később pótolnak: a 3. fordulóból elhalasztott MVSC-Miskolc elleni hazai csatájukra december 3-án 13 órától kerül sor a helyi sporttelepen. A 6. fordulóból eltolt tállyai fellépésük időpontja szeptember 28., 16 óra.