Bőcs KSC – Tállya KSE 3–2 (1–2)

Bőcs, 35 néző. V.: Németh Z.

Bőcs KSC: Mertus –Kramcsák, Pataki, Orosz, Tóth T., Szabó I. (Gaál), Dani Á., Ondó, Bicskey (Bárdos), Kerekes, Matesz. Edző: Zsiga Gyula.

Tállya KSE: Tarr – Kádár (Paranai), Mészáros B. (Mihálszki), Lakatos L. (Tőkés), Penti (Árvai), Dávid F., Blaskó, Fazekas (Péter M.), Banu, Bihari, Szőcs. Edző: Pachinger János.

G.: Orosz T., Ondó (2), ill. Dávid F., Banu. Kiállítva: Pataki (90.), ill. Blaskó (59.). Jók: az egész csapat, ill. senki. Ifi: 4~3.

Zsiga Gyula: – Gratulálok a csapatomnak, sok sikert az ellenfélnek.

Pachinger János: – Gratulálok a hazai csapatnak.

Encs VSC – Gesztely FC 2–1 (0–0)

Encs, 150 néző. V.: Rendek.

Encs VSC: Furik – Horváth B. (Kontra), Leskó (Bodnár M.), Varga M., Gergely A., Fülöp G., Zsiga M., Bauer, Varga A. (Molnár J.), Pecsenye, Nyitrai. Edző: Gyulai József.

Gesztely FC: Molnár M. – Szárnya (Bakos), Schmidt (Földvári), Mészáros Gy., Varga L. (Erdélyi), Majdanics, Szabó Zs., Berta I., Bogyó, Demkó, Horváth S. (Csáki). Edző: Simon Imre.

G.: Zsiga M., Nyitrai, ill. Bogyó. Jók: Varga Alex (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Schmidt, Berta I., Demkó. Ifi: 1~4.

Gyulai József: – Ma igazi nagybetűs csapat voltunk, végig jól fociztunk, egy jól felkészített Gesztely ellen. Amit gyakoroltunk a héten, azt a srácok maradéktalanul végrehajtották. Ez van, ha mindenki a saját feladatával foglalkozik. Ma még mulatozunk egy kicsit, holnaptól pedig készülünk a következő fordulóra.

Simon Imre: – Ma sajnos ennyi volt a csapatban, készülünk a következő mérkőzésre.

Nyékládházi DE – Cigánd SE 2–4 (1–0)

Nyékládháza, 150 néző. V.: Tóth I. T.

Nyékládházi DE: Fízer – Stumpf, Zsadányi, Hajdú, Monyók (Zouaoui), Tamók (Orosz), Barna (Durst), Hankó, Osváth, Répási, Ambrus. Edző: Tóth Rajmund.

Cigánd SE: Poór – Szegedi (Atamas), Vass, Elek Á., Nagy D., Tóth Á. (Motkó), Kulcsár, Ferencz R., Szőlősi, Kelemen G. (Baráz), Sztaroszta. Edző: Paulik István.

G.: Répási, Osváth, ill. Kelemen G., Nagy D., Atamas, Motkó. Jók: az egész csapat, ill. Ferencz R., Szőlősi. Ifi: 2~3.

Tóth Rajmund: – Sajnálom a fiúkat, ma nem érdemeltünk vereséget, nemcsak lelkes, de jó csapat is lehetünk, ha a listavezetőnek, húznia kellett az időt a végén. Nem volt ma szerencsénk, de dolgozunk tovább, ez a csapat többre hivatott, és ezt be is fogjuk bizonyítani.

Paulik István: – Nehéz talajú pályán, egy lelkes ellenféllel szemben sikerült győzelmet aratnunk, a csapatom sok energiát mozgósított a második félidőben, és megérdemelten hozta el a három pontot.

Mezőkeresztes VSE – BSK Alsózsolca 2–2 (1–2)

Mezőkeresztes, 100 néző. V.: Csikai.

Mezőkeresztes VSE: Kertész – Fekete (Gál), Csirmaz, Burka, Sebestyén G., Vámosi, Borók (Szombati), Tekse, Molnár M., Takács B. (Gondos), Budai G. Edző: Kertész Péter.

BSK Alsózsolca: Lövey – Vidó (Száva), Tóth N., Juhász (Urbán), Borai (Csattos), Bóna, Bóta, Szajky (Hankó), Kis-Orosz, Lippai, Erdei-Nagy. Edző: Varacskai István.

G.: Molnár M., Csirmaz, ill. Erdei-Nagy, Lippai (11-esből). Jók: Vámosi, Molnár M., Tekse, ill. Erdei-Nagy, Kis-Orosz, Lippai. Ifi: 0~1.

Kertész Péter: – Megyünk, csináljuk, de még mindig több kell az első győzelmünkhöz. A támadó játékunkon még csiszolni kell. Isten éltesse csapatkapitányunkat, Vámosi Csabát.

Varacskai István: – Szerdán még ez sem volt biztos, hogy tudunk játszani a sok beteg miatt, de ez a mai teljesítmény akkor is kevés.

Bánhorváti – Tokaj FC 4–2 (2–1)

Bánhorváti, 100 néző. V.: Hegedűs.

Bánhorváti: Asztalos – Hallgató, Lukács G. (Madarász), Kazvinszki, Filkóházi, Kréti (Fejes), Benkő (Horváth Sz.), Zsigrai (Nagy D.), Laczkó M. (Csák), Hleba, Lovasi (Kovács Sz.).

Tokaj FC: Tóth Á. – Palágyi, Bakosi, Cseh K., Engel, Posta (Gombos), Dobos, Imre L. (Cseh A.), Szabó Cs. (Plavuscsák), Anda (Pásztor), Lukács B. Edző: Tóth István.

G.: Laczkó M. (2), Filkóházi, Kazvinszki, ill. Lukács B., Engel. Jók: az egész csapat, ill. Dobos, Engel, Imre L., Lukács B.

Mátyás József: – Jól állt bele a mérkőzésbe a csapat, helyenként jó játékkal megérdemelt győzelmet arattunk, sok helyezett kihagyva. Rövid időn belül másodszor vezetnek más megyéből a játékvezetők, de a mieink még mindig magasabb színvonalat képviselnek. NB II-es mérkőzések vasárnap vannak, további sok sikert a Tokajnak.

Tóth István: – Ha forduló van az NBII-ben, lehet, jobb eredményt érünk el. Így is nagyot küzdöttünk, de sok egyéni hibát vétettünk, ezek eldöntötték a mérkőzést. Sok sikert Bánhorvátinak.

MVSC-Miskolc – Sajóbábonyi VSE 3–3 (2–1)

Miskolc, 100 néző. V.: Kujbus.

MVSC-Miskolc: Hajzer – Subert A., Polényi, Tasi, Figeczki (Csávás), Potyka, Csiszár (Bódi), Nagy Z., Kövér (Kele), Figeczki (Dunai), Kovács B. (Ujj). Edző: Jordán András.

Sajóbábonyi VSE: Gergely R. – Mezőssy (Szitai), Kovács P., Németh D., Németh B., Titkó, Huszti, Tóth I., Lakatos R., Tóth T., Sebő (Kecskés). Játékos-edző: Kovács Péter Lajos.

G.: Csiszár, Polényi, Dunai, ill. Subert A. (öngól), Lakatos L., Németh D. Kiállítva: Kovács P. L. (36.). Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat. Ifi: 5~1.

Jordán András: – A megyei bajnoksághoz képest nagyon jó ritmusú mérkőzést játszottunk, azonban mivel nagyon könnyű gólokat ajándékoztunk az ellenfélnek, így nem vagyok elégedett az eredménnyel.

Kovács Péter Lajos: – Mindent elkövetnek, hogy ne legyünk sikeresek, de mivel nagyszerű csapatom van tele csupaszív játékossal, ezáltal elég igazságtalan lett volna, ha ma vereséget szenvedünk. Gratulálok a csapatom minden egyes játékosának a mai játékért.