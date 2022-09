Békéscsaba 1912 Előre tartalék - Putnok FC 1-2 (0-2)

Békéscsaba, 100 néző. V.: Valu.

Békéscsaba 1912 Előre tartalék: Tóth A. – Zahorán, Sipaki, Pap (Trescsula), Balla (Bacsa), Mágocsi (Rajsli), Sipos, Oláh, Babinyecz, Izing, Varga T. Edző: Nagy Sándor.

Putnok FC: Pápai – Sághy, Nádimov (Fülöp), Nemes, Dobrovolszki, Sramkó (Petrecsko), Csiki, Csutora (Juhos), Vajda (Bodó), Nagy Zs. (Katona), Galacs. Edző: Szala Ákos.

G.: Babinyecz (11-esből), ill. Galacs, Sramkó. Jók: Pap Sz., Izing, ill. Sághy, Csiki, Nádimov, Nemes, Galacs, Sramkó.

Nagy Sándor: – Az első félidőben nem játszott jól a csapat, két gólt is kaptunk. Messze voltunk az emberektől, a párharcokat elveszítettük. A második félidőben rendeztük a sorokat, helyenként jobban is játszottunk. Ellenfelünk tartotta az eredményt, ami ilyenkor természetes. Kis szerencsével, ha bemegy az első 11-es, akkor talán döntetlen lehetett volna, gratulálok az ellenfélnek.

Szala Ákos: – A hosszú út és korai kezdés ellenére jól kezdtük a mérkőzést. A két rúgott gólon kívül legalább még egyszer ennyit kellett volna szereznünk a szünetig. A második félidei játék nem tetszett. A meccset le kellett volna zárni korán és nem esélyt adni az ellenfélnek. Dolgozunk tovább hibáink kijavításán.

Termálfürdő FC Tiszaújváros - Vasas FC tartalék 0-9 (0-3)

Tiszaújváros, 150 néző. V.: Tóth T.

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. – Lehóczki (Tóth B.), Kundrák (Bocsi), Valkay, Nagy P., Vitelki B. (Jacsó), Tóth S., Lőrincz, Gönczi (Erős), Páll (Kiss B.), Nagy D. Edző: Vitelki Zoltán.

Vasas FC tartalék: Bánfalvi – Puskás (Herrich), Kleisz, Enyedi (Nemes), Vida, Farkas B. (Szendeff), Ódor, Rab (Pócs), Zimonyi, Kapornai (Őri), Huszár. Edző: Harmati Tamás.

G.: Zimonyi (2), Pócs (2), Ódor, Rab, Kapornai, Vida, Szendeff. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Vitelki Zoltán nem nyilatkozott.

Harmati Tamás: – Az első félidőben mi jöttünk ki jobban a fordulópontokból és három gólt szereztünk. A második félidőben a hazai csapat nagy területeket hagyott maga mögött, amit jól ki tudtunk használni.

Pénzügyőr SE - DVTK tartalék 2-0 (1-0)

Budapest, 200 néző. V.: Iványi G.

Pénzügyőr SE: Steer – Kasza, Balázs B., Schrammel (Bogdán), Bagó, Popovics (Gál M.), Bíró, Bene (Megyeri), Urbin (Csigi), Karacs, Pusztai (Oláh K.). Edző: Lászka Balázs.

DVTK tartalék: Bánhegyi – Oláh B., Mrva, Ivánka, Hegedűs, Fekete, Balázsi, Korbély (Peisser), Balázs P., Vincze (Hetyei), Illés B. (Ferencsik). Edző: Zsivoczky Gyula.

G.: Schrammel, Megyeri. Kiállítva: Hetyei (75.). Jók: az egész csapat, ill. Fekete.

Lászka Balázs: – Újra egy akadémiai csapattal találkoztunk, ezek a mérkőzések pedig nekünk nem nagyon fekszenek, ami bebizonyosodott ezen a találkozón is. Az első húsz perc után, ha több góllal vezetünk, akkor le tudtuk volna zárni a mérkőzést, így viszont nyílt maradt az összecsapás. A huszadik és a hetvenedik perc között volt szerencsénk is, hiszen a DVTK akár egyenlítehetett is volna. Ebben az esetben egy más mérkőzés kezdődött volna, szerencsére nem így történt, ezért összességében egy magabiztos győzelmet tudtunk aratni. Nagyon örülök, hogy kapott gól nélkül tudtuk lehozni ezt a találkozót

Zsivoczky Gyula: – Azt a minimum szintet hoztuk, ami egy DVTK játékostól, csapattól elvárható. Küzdöttünk az elsőtől az utolsó percig. Mezőnyben jobbak voltunk a Pénzügyőrnél, hátul azonban elkövettünk két hibát, amit a hazaiak kihasználtak. Elől sajnos ismét gólképtelenek voltunk, ám ez ebben a bajnokságban visszatérő probléma. Az első és a második félidőben két jogos tizenegyest nem kaptunk meg, és a egy kiállítást is megúsztak a hazaiak. Ezt nem magyarázkodás, hanem ténykérdés.