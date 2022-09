Aranyérem várományoshoz méltóan szerepel eddig a Cigánd SE csapata a labdarúgó megyei I. osztályban. A bodrogköziek hat meccset tudtak le a 2022/2023-as bajnokságban, valamennyit megnyerték, így 18 ponttal az első helyen állnak. A hét végén a CISE a Mezőkeresztes együttesét fogadta, és 7–0-ra legyőzte ellenfelét, ezen gólmennyiségből ötöt Nagy Dávid vállalt. A klub életében ez volt a második mesterötös, az elsőt még Rab László szerezte a 2007/2008-as bajnoki kiírásban, Varbó gárdája ellen.

Minél tovább kitolni

– Pályafutásom során kétszer már eljutottam ezen gólmennyiségig, mindkét alkalommal ibrányi színekben, és mindkétszer a 2018/2019-es bajnokságban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei I. osztályban – vágott bele nyilatkozatába Nagy Dávid. – 2019. márciusában hazai környezetben 7–0-ra vertük Tiszavasvárit, majd egy hónappal később, szintén saját közönségünk előtt 6-0-ra Csengert. Teljes mértékben komolyan vettük a Mezőkeresztes elleni meccset, mert itt csak nekünk volt csak veszíteni valónk, az ellenfélnek nem. Ami nekem nagy pozitívum, hogy kettő, három, négygólos előnyben sem akartunk ráülni az eredményre, edzőnk, Paulik István mindig azt kéri, az a filozófiája, hogy alakítsunk ki annyi helyzetet, amennyit csak lehet, lőjünk annyi gólt, amennyit csak lehet. Ezekből jönnek ki az olyan eredmények, mint a mostani, szombaton, a második félidőben a négy találatunk mellett volt még legalább ugyanennyi óriási helyzetünk. A sorsolásunk alapján eddig jobbára olyan csapatokkal találkoztunk, amelyek az alsó régióban vannak a táblázatok, s az ősz második részében fogunk pályára lépni az úgymond közvetlen riválisok ellen, és akik tavaly is meghatározóak voltak az osztályban. A győzelmi szériánkat szeretnénk minél tovább kitolni, és úgy belemenni ezen rangadókba, hogy már biztos előnyünk legyen. Idegenben mindenhol nehéz, és egy-két helyen még a pálya minőségével is meg kell birkózni.

Egy NB I-es meccs

Nagy Dávid neve, mint az kiderült, inkább a ,,szomszédban", Szabolcsban cseng ismerősebben, hiszen pályafutása nagy részét ott húzta le, de szerepelt többek között másfél szezont Tiszaújvárosban is korábban.

– Nyíregyházán kezdtem futballozni, 8 évesen, Nyírsuli nevelés vagyok – folytatta a cigándiak futballistája. – A Spartacusban van egy NB I-es mérkőzésem, a 2007/2008-as évadban, 2008. áprilisában bő tíz percet játszottam csereként a Siófok ellen 2–0-ra megnyert találkozón, Miskolczi László helyett küldött be Révész Attila vezetőedző. Az NB II-ben 55 alkalommal voltam gyepen, a Hajdúböszörménnyel, az NB III-at tekintve pedig már 200 mérkőzés felett járok. Az, hogy az élvonalbeli pályafutásom nem folytatódott, kudarc, de sok összetevője van, akkor nehézkesebb volt mindez, lehet másképpen alakul, ha van, aki „tol”, meg igazából későn érő típus vagyok. De ezen már felesleges keseregni, változtatni nem tudok rajta. Maximum el tudok majd mondani pár dolgot ezzel kapcsolatban is a játékosoknak, edzőként.

Bajnokságot nyerni

A CISE egyébként Ibrányból szerezte meg a nyáron Nagy Dávidot.

– Négy szezont húztam le ott, az elsőt leszámítva a másik három évadban gólkirály voltam – sorolta a 33 esztendős labdarúgó. – Szép időszak volt, kerestek több helyről is, tudtam volna NB III-ba igazolni, illetve Szabolcsban jó pár helyre a megyei I-be, de a cigándiakkal régóta kerülgettük egymást. Eddig mindig elcsúszott valamin az ideigazolásom, de most minden megfelelően alakult, nagyon erős volt az akarat, hogy a CISE-hez jöjjek. A klub nagyon komoly igazolásokat hajtott végre a holtszezonban, egyértelmű a cél, hogy bajnokságot kell nyerni. Nincs, nem volt ebben köntörfalazás, s ezt, hogy ez ki van, lett mondva, az ellenfeleink is tudják. Érdekes, hogy eddig bármelyik osztályban játszottam, bajnok még sosem voltam, pedig jó brigád volt Nyírbátorban és Ibrányban is. Most azonban már végre aranyérmet szeretnék... S majd kipróbálnám magam az NB III-ban is Cigándon, nem érzem, érezném magam ehhez idősnek.

Még azt is megkérdeztük a bodrogköziek labdarúgójától, hogy milyen stílust igyekeznek követni, mi a szakmai stáb elképzelése ezen a téren.

– Egy labdabirtokláson alapuló futballt, sok passzal, agresszív labdaszerzéssel – közölte Nagy Dávid. – Nem csak szélen, hanem középen is kombinatív játékkal, így is bontva az ellenfelet. Paulik Istvánt ismertem, tudtam ki ő, de dolgozni még nem dolgoztunk együtt. Az előbbiek mellett stabil, csapatszintű védekezést kér, mindenkinek meg van benne a feladata. Tiltja, hogy gólt kapjuk, hiszen ha nem kapsz gólt, akkor biztosan nem kapsz ki. MI