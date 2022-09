Nagy csata várható a Népkertben

Szombaton kora este hazai környezetben szerepel a Macik Erste-ligás hokicsapata.

Jégkorong. Nagyszerűen rajtoltak a piros-fehérek, akik az első fordulóban úgy nyertek Újpesten 4–3-ra, hogy a lila-fehérek már 3–0-ra vezettek, a miskolci gárda azonban a rendes játékidőben 3–3-ra alakította az állást (ezzel már kiharcolt egy pontot), a hosszabbításban pedig Galajda belőtte a győztes találatot (amely további egy pontot ért).

Már találkoztak

A második fordulóban a fehérvári fiatalok vendégeskedtek a Népkertben, ahol könnyűszerrel diadalmaskodtak 6–1-re és máris kiérdemelték a publikum éljenzését. Így érkeztünk el a harmadik körig, melynek keretében a „félelmetes” Gyergyói HK látogat a borsodi megyeszékhelyre. A két társaság a felkészülési időszakban Miskolcon már találkozott és akkor a vendégek a remek mérkőzésen 5–2-re nyertek, bár a harmadik góljukat vitatott körülmények között szerezték, ennek azonban nem volt különösebb jelentősége. A szombati, nagy érdeklődéssel várt összecsapás 17 órakor kezdődik és egészen biztos, hogy a nézőszám meghaladja majd a legutóbbi hatszázkilencvenötöt.

Összeszokott társaság

– Biztos, hogy nagy kihívás vár ránk, hiszen a liga egyik élcsapata érkezik hozzánk – mondta pénteken reggel Tokaji Viktor, a DVTK Jegesmedvék együttesének vezetőedzője. – A Gyergyó összeszokott társaság, ennek következtében nagy energiákat kell majd mozgosítanunk. Köztudott, hogy egyszer már játszottunk velük, tudjuk, hogy mire képesek. Érdekesség, hogy a GYHK Debrecenben is játszott és akárcsak nálunk, ott is 5–2-re nyert. Ez azt jelenti, hogy igencsak megy nekik a góllövés, ráadásul emberelőnyben is eredményesek, akárcsak az öt-öt mezőnyjátékos elleni szituációkban. Kapusaik nagyszerűen, védőmunkájuk is egyben van, összegezve: nehéz csata vár ránk. Mi azonban tudjuk, hogy mit és hogyan szeretnénk játszani. Amennyiben megvalósítjuk elképzeléseinket, szorosan tartjuk az eredményt, mert ez a célunk és jól gazdálkodunk kínálkozó lehetőségeinkkel, akkor gyarapíthatjuk pontjaink számát.

Wehrs hiányzik

A diósgyőri kerettagok közül csupán Wehrs bajlódik sérüléssel, a kiváló védő néhány hetet egészen biztosan kihagy. A többiek egészségesek és ugyancsak egészséges önbizalommal várják a mérkőzést. KT

Boxba

Jégkorong: az Erste Liga állása

1. Ferencvárosi TC 2 2 – – – 9–6 6

2. DVTK-Jegesmedvék 2 1 1 – – 10–4 5

3. Budapest JAHC 2 1 1 – – 8–4 5

4. Gyergyó HC 1 1 – – – 5–2 3

5. Corona Brasov 1 1 – – – 3–1 3

6. SC Csíkszereda 1 – – 1 – 1–3 1

7. Újpesti TE 2 – – 1 1 6–9 1

8. Debreceni EAC 2 – – – 2 5–9 0

9. Dunaújvárosi AB 1 – – – 1 2–6 0

10. FEHA19 2 – – – 2 2–9 0

Nagy csata várható ma délután Fotó: ÉM-archívum