Öttusa. A Székesfehérváron zajló öttusa Európa-bajnokságon pénteken újra a nőké volt a főszerep, az elődöntőben 36 sportoló versenyzett, köztük négy magyar. A döntőbe jutásért két csoportban álltak rajthoz az öttusázók, délelőtt, az A-csoportban két hazai volt érdekelt. Közülük, a csütörtöki rangsoroló vívásból Simon Sarolta 22 győzelmet vitt magával, Gulyás Michelle pedig 18-at. A délelőtti elődöntőt a bónusz vívással kezdte a mezőny, de ennek során a hazaiaknak nem sikerült gyarapítaniuk a pontszámukat. Ezután az úszás következett, és ebben Simon hátulról a harmadik, Gulyás pedig elölről a második lett. Utóbbi ideje kiváló volt, 2:16,81 perc alatt célba, honfitársa viszont csak 2:29,20-as időre volt képes, ami a 16. helyet jelentette. Ennek köszönhetően a nap utolsó számát – lovaglás csak a vasárnapi döntőben lesz –, a futás-lövészetet Gulyás a 3., Simon pedig a még éppen biztos továbbjutást érő 7. helyről indította. Mivel a jobb helyen álló magyar öttusázó és a 11. helyezett között csak 10 másodperc különbség volt, keményen kellett tekerni, a döntőbe jutásért nagy küzdelem zajlott. A két magyar azonban jól teljesített, Simon és Gulyás tulajdonképpen együtt érkezett be a célba, előbbi lett a 2., utóbbi a 3.

A mezőny másik fele a B-csoportban délután küzdött a fináléba kerülésért. Itt is ugyanaz volt a számok sorrendje, mint a délelőtti menetben. Barta Luca a körvívásból hozott 13 sikeréhez nem tudott további asszót hozzátenni, viszont a miskolci Swimming PC sportolója, Guzi Blanka a 18 fő közül a legjobb bónuszvívást mutatta be, négy sikert könyvelhetett el a csütörtöki 18 győzelme mellé, és ezzel előre lépett a sorrendben. Aztán következett az úszás: a medencében Guzi 2:22,44 perc alatt teljesítette a 200 méteres távot, és ez a 8. legjobb eredmény volt. Barta ideje alig maradt el ettől, 2:22,82-et ment, és ez két helyezéssel volt rossszabb, mint a miskolci klub versenyzőéjé. A felsoroltak miatt a kombinált számot Guzi a 6., Barta a 14. helyről nyitotta, és a tavalyi Eb ezüstérmese végül három helyet előre lépve a futás-lövészetben, az 3. helyen érkezett célba, amivel bejutott a vasárnapi, szintén 18 fős fináléba. Ugyanez a remek záró produkciót bemutató Bartának is sikerült, aki ugyan csak a 9. helyre tudott feljönni, de mivel a döntőbe a két csoport első hét helyezettjén kívül az őket követően négy legjobb is bekerült, ebben az összesítésben elcsípte az utolsó kiadó helyet. Ez egyben azt is jelenti, hogy a vasárnap, a női Eb-döntőben négy (!) magyar öttusázó áll rajthoz.