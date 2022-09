A nevezési zárlat után derült ki, hogy Szauer Gergő nem tud rajthoz állni a Mercarius Rally1 Bajnokság hatodik futamán, a jövő hét végén esedékes Integra Ózd Rallyn. A GR Motorsport azonban ezen a versenyen szeretné először éles körülmények között bevetni a Toyota GR Yarist. Éppen ezért néhány nappal a futam előtt új versenyezőt kellett találni. Sokáig nem gondolkodtak ugyanis mindenki a miskolci gyökerekkel rendelkező Turi Tamásra szavazott.

Így újra összeállt a 2004-es bajnok csapat Turi Tamással és Kerék Istvánnal sőt, Kokovai Klárával, aki 18 évvel ezelőtt csapatvezető volt és most is sokat segített a háttértben.

Csak gyere

- Pénteken hívott fel Klárika, hogy rám gondoltak. Mondtam, hogy jó, de nincs sportorvosim, licencem, lejárt az overallom, a sisakom. Azzal ne törődjek, csak menjek. Jó, akkor megyek, válaszoltam – nevetett Turi Tamás. - A viccet félretéve, nagy megtiszteltetés, hogy én vezethetem a Yarist az első bajnoki futamán. Nem gondolkoztam ilyesmiben, de egyre jobban tetszik, hogy újra versenyezhetek. A jövő héten tesztelünk, akkor majd kiderül, mennyire öregedtem meg.

Jó, hogy előkerült

„Semennyire – vette át a szót Kerék István, aki Szauer Gergő mellett már többször ült a Yarisban előfutóként és tesztversenyen is. – Nagyon szomorú voltam, amikor megtudtam, hogy Gergő nem tud indulni. Jagadics Gábor, a GR Motorsport tulajdonosa megkérdezte, szerintem ki menjen az autóval. Mondtam, hogy Turi.

Kikérte még pár ember véleményét, mindenki ugyanezt mondta, úgyhogy ő is rábólintott. Tomi már lassan tíz éve nem indult bajnoki futamon, de senki se gondolja, hogy be van rozsdásodva. Szerintem ugyanolyan tűz van benne, mint amikor bajnokok lettünk. Hatalmas boldogság számomra, hogy Tomi előkerült, újra autóba ül és hogy itt lesz velünk Klárika is. Amikor hétfőn feljöttek, hogy megbeszéljük a versenyt, ugyanazt éreztem, mint 2004-ben. Szerintem jók leszünk Ózdon.“

Nincs elvárás

Ezt erősítette meg Jagadics Gábor, a GR Motorsport tulajdonosa is, aki bízik benne, hogy a kettős sikeres lehet október második hétvégéjén az Intergra Ózd Rallyn.

- Sajnálom, hogy Szauer Gergő nem tud indulni ezen a versenyen, ugyanakkor örülök neki, hogy egy abszolút bajnok párossal debütál a GR Yaris a magyar bajnokságban – tette hozzá Jagadics Gábor. - Az autó most állt össze úgy, hogy éles versenyen is be tudjuk vetni. A szekvenciális váltó még nem érkezett meg hozzá, és a hűtés sem végleges, de ez utóbbi ilyen hűvös időjárás mellett nem okoz hátrányt. Nincs elvárás Turi Tomi és Kerék Pisti felé. Élesben fogunk versenyezni, de azért ez még mindig egy tesztverseny, amin a legfontosabb, hogy célba érjünk és minél több adatunk, információnk legyen az autóról. Izgalommal várjuk a GR Yaris első versenyét és remélem, a szurkolóknak is örömet fogunk okozni vele.