Öttusa. Megkezdődött tegnap az öttusa Európa-bajnokság Székesfehérváron, ahol az első napon, a női és férfi váltók versenyeztek. Ennek a kontinensbajnokságnak az időpontja többször módosult, eredetileg 2020-ban lett volna házigazda a Fejér megyei város, de akkor a koronavírus-járvány miatt el kellett állni a rendezéstől. Mivel a 2021-es Eb-t már korábban megkapta az oroszországi Nyizsnyij Novgorod, így csak a mostani évre tudta ,,kárpótolni” Székesfehérvárt az Európai Öttusa Szövetség azzal, hogy megadja a rendezés lehetőségét. Eredetileg úgy volt, hogy az idei kontinensbajnokságra egy hónappal korában kerül sor, ám még tavasszal a magyar szövetség jelezte, hogy a versenynaptárba július végérre rögzített világbajnokság időpontjától jó lenne egy picit távolabbra kerülni, és ezt a kérést akceptálta a sportág európai vezetése.

Mivel az Ukrajna ellen indított háború miatt Oroszország, és Fehéroroszország nemzeti öttusa szövetségének tagságát felfüggesztette a sportág nemzetközi irányítószervezete, így az említett két ország sportlói nem vesznek részt az Eb-n. Ezzel összefüggésben az európai szövetség engedélyezte, hogy a tagországok az egyéni versenyekben nemenként 6-6 sportolót indíthassanak, a korábban tervezett négyel szemben, de azt is kikötötték, hogy csak a selejtezőben vehet részt ennyi öttusázó egy országból, az elődöntőbe négynél több nem juthat be.

Guzi is indul

A női versenyben rajthoz áll a miskolci Swimming PC öttusázója, Guzi Blanka is, aki ma a selejtezőben kezd, és továbbjutása esetén holnap a rangsoroló vívással folytatja szereplését, pénteken pedig az elődöntőben állhat rajthoz, amelynek a tétje, a vasárnapi döntőbe jutás. A kistokaji illetőségű sportoló szokatlan módon nem öttusa edzésekről, hanem a katonai gyakorlótérről érkezik meg a kontinensbajnokságra.

– A Magyar Honvédség sportszázadának a tagjaként alapkiképzésen veszek részt. Az öthetes időszak éppen most kezdődött, hétfőn és kedden jelen kellett lennem a foglalkozásokon, és csak egy nagyon különleges engedély révén kaptuk meg a lehetőségeket azokkal, akik a sportszázad tagjaiként az öttusa Eb-n rajthoz állnak, hogy három napot mulaszthassunk. Hétfőn sem volt rövid a nap, de kedden fizikai felmérő várt ránk, remélem, hogy ezek a gyakorlatok, amiket el kellett végezni, nem befolyásolják a heti teljesítményemet, mert legutóbb, amikor hasonlóban volt részem, az alkalmassági vizsgán, a fekvőtámaszok penzumát követőt lett egy kis izomlázam, ugyanis ilyen fajta fizikai igénybe vétel nem szerepel az öttusa edzésprogramomban – mondta Guzi Blanka, akinek szóba hoztuk a legutóbbi világversenyét is. – A világbajnokság után nagyon nem voltam a topon, ilyen mélyponton talán még soha nem voltam, amióta elkezdtem öttusázni. Nagyon megviselt, hogy nem tudtam a döntőbe jutni a vb-n. Még most is rossz visszagondolni az egyiptomi versenye, hiszen nagy reményekkel érkeztem oda, úgy véltem jó formában vagyok, mind fejben, mind fizikailag. Próbáltak vigasztalni azzal, hogy csapatban vb-bronzot vehettem át, de ez nem igazán ért célba, mert az egyéni verseny a legfontosabb, és mivel nagyon sok munkát tettem bele a vb-be, nagyon csalódott voltam, hogy a rangsoroló vívással mindent dobhattam a kukába.

Azt is megkérdeztük a miskolci klub versenyzőjétől, hogy lelkiekben hogy áll most.

– Szerintem attól nagyobb csalódás nem érhet, mint, ami a vb-n történt, és ezt a mostani versenyt elég lazán kezelem. Örülök annak, hogy hazai pályán versenyezhetünk, mert így családtagok, barátok, ismerősök előtt szerepelhetek, és ez a tudat nekem sok erőt ad – jelentette ki Guzi Blanka, akinek szóba hoztuk, hogy Fehérváron, mint a tavaly Eb ezüstérmese állhat rajthoz. – Hú, ez őszintén szólva eszembe sem jutott eddig… A vb-szereplés olyan mélyen érintett, hogy mással sem foglalkoztam. De ez jó, hogy most felmerült, mert nagyon jó lesz kapaszkodónak a mostani verseny előtt.

A magyar Eb-csapat

Női egyéni: Barta Luca, Erdős Rita, Gulyás Michelle, Guzi Blanka, Réti Kamilla, Simon Sarolta.

Férfi egyéni: Bereczki Richárd, Bőhm Csaba, Demeter Bence, Marosi Ádám, Regős Gergely, Szép Balázs.