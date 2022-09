A Mezőkövesd Zsóry FC Kft. és a Kuttor Attila 2023. június 30-ig szóló szerződést kötött, vagyis a sárga-kékek régi-új vezetőedzőjével szemben munkáltatója – kimondva, kimondatlanul – azt várja el, hogy tartsa bent a csapatot az élvonalban.

Két év után visszatért

Az ötvenkét éves trénert sokan hétfőre, majd keddre várták a Matyóföldre, végül szerdán futott be a kisvárosba, ahol Hagyacki József ügyvezető igazgató és Tóth László szakmai igazgató a Zsóry-edzőcentrumban fogadta. Kuttort senkinek nem kellett bemutatni, hiszen évekkel ezelőtt a jelenlegi keret több tagját is edzette. Ugyanis szinte pontosan öt évvel ezelőtt, 2017 októberében szerződött először Mezőkövesdre. Csapatával az első évében a kilencedik helyen végzett, majd a soron következő idényben már a hatodik fokozaton zárt, aztán jött a klubtörténelmi csúcs az NB I-es negyedik hellyel és a Magyar Kupa-ezüstéremmel. Majd, ahogyan ez ebben a sikamlós szakmában olyan gyakori, elérte a végzet és 2020 novemberében elváltak a klub és mesterének útjai. A futballban azonban, mint tudjuk, bármi előfordulhat, a csoda pedig megtörtént: Kuttor Attila nm egészen két év kitérő után visszatért hajdani diadalútja helyszínére.

Múltjának köszönheti

– Nagyon szép három évet töltöttem itt a kollégáimmal, csak kellemes emlékeket őrzök erről az időszakokról – mondta a „hazatért” szakember, majd így folytatta: – Talán ennak a hároméves időszaknak az eredményei is hozzájárultak ahhoz, hogy most újra itt lehetek. Azért fogok, fogunk dolgozni, hogy a csapat minél eredményesebben szerepeljen a bajnokság folytatása során. Természetesen látok esélyt a bentmaradás kiharcolására, ha nem látnék, akkor nem vállaltam volna el a feladatot. Százalékos arányról nem beszélek, a bajnokság nagyon kiélezett, nekünk pedig az a célunk, hogy napról napra fejlődve kapaszkodjunk meg az NB I-ben. Ezért keményen fogunk dolgozni. Mivel lezárult az átigazolási időszak, ezért ilyenkor már sokkal nehezebb egyből hadra fogható, szabadon igazolható minőségi játékosokat szerződtetni. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, ebben a kérdésben egyeztetésekre lesz szükség

Híres is maradt

Szerda délután arra is fény derült, hogy a kölcsönös megegyezéssel távozott Supka Attila vezetőedző szakmai stábjának két tagja is állva maradt Kuttornál, ennek jegyében Híres Gábor és Tóth Iván is folytathatja munkáját a klubnál.

– A szakmai munka irányítójának posztjára volt egy-két jelöltünk, de a Vasastól való távozását követően valójában csak Kuttor Attilában gondolkoztunk – közölte érdeklődésünkre Hagyacki Hózsef, az együttest működtető gazdasági társaság ügyvezető igazgatója, majd hozzátette: – A vezető, vagy a vezetők csak a számokból indulhatnak ki: csapatunk a nyolc mérkőzésen megszerezhető huszonnégyből mindössze öt pontot kapart össze, ez húsz százalékos teljesítmény, vagyis nem maradt mozgásterünk, a többi ismert... Most a jelenlegi kerettel dolgozunk tovább, a télen pedig természetesen lesznek változások, a távozókra és érkezőkre már az új vezetőedző tesz majd javaslatot.

A szakmai stáb

Kuttor Attila asszisztense Tóth Mihály és Híres Gábor, erőnléti edzője Bajor Richárd, kapusedzője Tóth Iván, videoelemzője pedig Marton Szabolcs lett.

(A borítóképen: Tóth László szakmai igazgató, Kuttor Attila vezetőedző és Hagyacki József ügyvezető igazgató a Zsóry-edzőcentrumban | Fotó: Bódi Krisztián)