Mályi FC – Kesznyéten SE 5–1 (5–0)

Mályi, 50 néző. V.: Farkas.

Mályi FC: Kiss G. – Almási (Pál Z.), Merucza A. (Csík), Dancs, Horváth D., Merucza K., Stumpf P., Szabó G. (Takács M.), Stumpf E. (Victor P.), Garai (Baba), Kurucz. Edző: Répási Ferenc.

Kesznyéten SE: Horváth A. – Nótár I., Kiss I., Irhás J., Irhás E., Papp Z. (Kalocsai), Nótár R. (Farkas), Irhás I., Lakatos E. (Vadászi), Kiss F. (Schöller), Irhás Sz. Edző: Irhás Ignác.

G.: Dancs (2, ebből 1 11-esből), Merucza K., Horváth D., Garai, ill. Kiss I. Jók: az egész csapat, ill. Pap Z., Nótár I.

Répási Ferenc: – Gratulálok a csapatomnak. További sok sikert a Kesznyétennek.

Irhás Ignác: – Adtunk a hazaiaknak egy félidőnyi előnyt, úgymond helyzet nélkül is gólt tudtak rúgni, viszont javukra szól, hogy be is rúgták ezeket. Mi hiába kerültünk oda, nem tudtuk berúgni őket. További sok sikert a hazaiaknak.

Hernádnémeti SE – Harsány SE 6–3 (2–1)

Hernádnémeti, 50 néző. V.: Németh Z.

Hernádnémeti SE: Gyöngyösi M. – Kovács Á., Lipták, Koppány Á. (Hajdú), Gyöngyösi G. Gyurgyánszki, Barcs (Rosenthal), Horváth A. (Bódi), Szabó Zs., Orosz, Novotny. Edző: Hideg László.

Harsány SE: Pusztai – Lubinszki, Ungvári, Farkas, Lengyel (Vörös), Kövesdi, Rafael J., Gável, Sugár, Pusztai, Küzdy-Nemesi. Edző: Kovács Ádám.

G.: Gyöngyösi G. (5), Lipták, ill. Sugár, Ungvári, Rafael J. Jók: az egész csapat, ill. Sugár, Pusztai, Rafael J.

Hideg László: – Gólgazdag születésnapi győzelem a srácoktól. A sok hiányzónk ellenére mindent megtett a csapat a győzelemért. Fiataljaink kiváló teljesítényt nyújtottak, egy nagyon kulturáltan futballozó ellenféllel szemben. Utánpótlásunk nagyon jó úton jár. Jó játékvezetés.

Gável András: – Kár, hogy minden hétvégén nincs búcsú, mert akkor tele lenne az öltöző. Aki itt volt, mindenki megtette a magáét. Rúgtunk három gólt, de hátul sokat hibáztunk. Megérdemelt hazai győzelem.

Vatta FC – Tiszakeszi KÜSE 3–2 (1–2)

Vatta, 50 néző. V.: Kujbus.

Vatta FC: Besenyei – Jóner, Kis K., Kerekes, Kolompár Mihály, Pusoma (Lakatos G.), Kolompár Miklós, Szabó A., Erőss, Bereczki, Zelei. Edző: Jóner Gábor.

Tiszakeszi KÜSE: Kónya – Balogh A., Balázs J., Paczók D., Sipos (Dósa J.), Horváth P., Borza, Sepsi, Kiss B., Paczók K., Dósa G. Edző: Borza Csaba. G.: Szabó A. (2), Kis K., ill. Sepsi. Kiállítva: Paczók (41.), Dósa (66.), Kerekes (90.). Jók: Szabó A., Zelei, Bereczki, Kis, ill. az egész csapat.

Jóner Gábor: – Küzdelmes mérkőzésen, jól játszó ellenfelünk ellen a sírból hoztuk vissza a mérkőzést.

Borza Csaba: – Ismét két gólos előnyt engedtünk ki a kezünkből. Sokkal fegyelmezettebbnek kell lenni, Sok sikert Vattának.

Bükkzsérci KSK – Bogács Gyógyfürdő SE 4–3 (1–1)

Bükkzsérc, 50 néző. V.: Füleki.

Bükzsérci KSK: Bukta – Berencsi (Gáspár Cs.), Mikita, Horváth Á., Madarász, Nagy M. (Karancsi), Kondora, Reményi, Lázár B. (Makó), Csiszár, Németh B. Edző: Kovács József.

Bogács Gyógyfürdő SE: Balog Z. – Domján, Czeglédi, Pap M., Harázi, Stefanecz, Varga P., Salavári, Gáspár T., Egyed (Nagy D.), Leczó (Szabó L.). Edző: Czeglédi Márk. G.: Mikita (3), Reményi, ill. Czeglédi (11-esből), Pap M., Harázi.

Jók: Mikita József (a mezőny legjobbja), és az egész csapat, ill. az egész csapat.

Kovács József: – Mindig készülünk a szomszédvárak csatárjára, most is így volt. Nagyon jó iramú, változatos mérkőzést játszottunk. Külön meg kell köszönöm Mikita Józsi csapatkapitányunk mai teljesítményét, aki ma a Bükkzsérc színeiben 350. bajnoki mérkőzését játszotta. Negyvennegyedik születésnapján, egy csodálatos teljesítménnyel ajándékozott meg minket.

Czeglédi Márk: – Egy jó iramú és ritmusú mérkőzésen mindkét oldalon sok kimaradt helyzet, de így is sok gól esett. Véleményem szerint igazságos lett volna a döntetlen, de az utolsó percben fegyelmezetlenek voltunk. Végre egy színvonalas mérkőzés. További sok sikert a hazaiaknak.

Bükkábrányi SC – Sajószöged KTK 0–3 (0–0)

Bükkábrány, 50 néző. V.: Csikai.

Bükkábrányi SC: Lakatos M. – Kálmán Z., Tóth P., Bodzán, Paczók (Nyerges), Mészáros, Lakatos Rajmund, Holicskó, Kükedi, Kovács Á. (Lakatos Rihárd), Nagy L. (Simon K.). Edző-csapatkapitány: Tóth Péter.

Sajószöged KTK: Oláh Zs. – Migyu (Kovács P.), Farkas, Gyuricskó (Tóth D.), Sebők, Kovács B., Kundrák, Nagy L., Kádas (Lados), Dobó, Kovács S. (Gulyás). Edző: Kurucz Gábor.

G.: Farkas, Sebők, Kovács B. Kiállítva: Nagy L. (82.), ill. Kundrák (88.). Jók: Kükedi, Mészáros, ill. az egész csapat.

Tóth Péter: – Gratulálok a Sajószögednek, de ennyi különbség nem volt a két csapat között.

Kurucz Gábor: – Egy gyenge első félidő után a második félidőben tudtunk újítani, és abban megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Örömteli, hogy a második mérkőzésen nem kaptunk gólt. A kiállítás nagyon vicces volt, sajnálom a játékosomat, hogy jogtalanul megkapta a második sárga lapját, és így kiállították.

Ónod SE – KKFC Mezőcsát 2–4 (1–1)

Ónod, 100 néző. V.: Rendek.

Ónod SE: Baranyi – Petruska, Horvát T. (Szalina), Gacsályi (Szajkó), Csanya (Horváth G.), Krajnyák (Profáncsik), Erdei-Nagy (Urszin), Farkas, Fekete, Filep, Dolyák (Buri). Edző- csapatkapitány: Krajnyák Attila.

KKFC Mezőcsát: Sófer – Balázs L., Bubenkó, Varga M. (Nyircsák), Új-Nagy, Puskás, Bak (Dallos), Lőrincz B., Urbán (Sipos), Nagy D. (Lovász), Tóth M. Edző: Kovács Ádám.

G.: Dolyák, Szajkó, ill. Új-Nagy (2), Bak, Urbán.Jók: Baranyi, Filep, Farkas G., Fekete, Profáncsik, ill. Puskás, Bak, Új-Nagy, Bubenkó, Nagy D.

Krajnyák Attila: – A meccs végéig működött minden, azután három perc alatt megvertük magunkat. Hozzá kell tenni, hogy a Csátnak jó csapata van, és egy percig sem adták fel, további sok sikert nekik. A játékvezetésről annyit: A RENDEK AKADÉMIA révén látjuk az alagút végét. Profáncsik Istvánnak visszavonulása alkalmával szeretnénk megköszönni a klubbért tett szolgálatait. Szép volt Profi!

Órlóczki Tibor: – Egy jól játszó csapat ellen, kétszer álltunk fel, ez mutatja a csapat erejét. mintha egyre jobb játékvezetés volna...

Kisgyőr KSE – Cserépfalu SC 1–5 (0–2)

Kisgyőr, 60 néző. V.: Balogh T.

Kisgyőr KSE: Batári – Balog P.( Nagy Zs.), Barsi, Roha, Lakatos K., Sós B., Hutter (Nagy K.), Glonczi, Kékedi, Lizák (Kis Z.), Kótai (Matyi R.). Edző: Hutter Máté.

Cserépfalu SC: Komlóssy – Dudás, Lakatos A., Oláh K., Rózsa T., Mizser, Bozsik, Oláh M., Bukta, Bálint A., Lázár P. Játékos-edző: Bálint Attila.

G.: Roha, ill. Oláh K. (4), Lakatos A. Jók: Roha, ill. az egész csapat.

Hutter Máté: - Gratulálunk a vendégcsapatnak.

Bálint Attila: - Egy sportszerű mérkőzésen ilyen arányban is megérdemelten nyert a csapatunk. Nagyobb arányú győzelmet is arathattunk volna, szeretnék gratulálni a csapatomnak teljesítményért. További sok sikert a Kisgyőrnek.