KolorCity Kazincbarcikai SC – Aqvital FC Csákvár 2-0 (2-0)

Kazincbarcika, 500 néző. V.: Nazsa (Nagy V., Szabó D.)

KBSC: Megyeri I. G. – Szemere, Szekszárdi, Ur, Süttő – Heil, Csatári (Kállai Z., 67.) – Székely (Nagy J., 91.), Ádám F. (Takács T., 67.), Pálinkás (Székely K., 93.) – Kurdics (Hleba, 67.). Vezetőedző: Varga Attila.

Csákvár: Auerbach – Murka, Vaskó, Karacs, László (Baranyai, 81.) – Fejős (Kocsis D., 75.) – Gazdag V. (Janickij, 68.), Magyar Zs. (Torvund, 46.) – Tamás, Gruber, Baracskai (Körmendi, 46.). Edző: Tóth Balázs.

Sárga lap: Heil (69.), László (79.), Vaskó (89.).

Gólszerző: Pálinkás (28.), Süttő (42. – 11-esből).

Jók: Pálinkás, Süttő, Kurdics, Szekszárdi, ill. Vaskó, Gruber, Gazdag V.

Varga Attila: – Igyekeztünk az első perctől kezdve dominálni és úgy érzem, hogy ez sikerült is. Büszke vagyok a csapatomra, mert a játékosok remek teljesítményt nyújtottak. Az első félidőben megszerzett kétgólos előnyt sikerült megőrizni, nem volt ok az izgalomra.

Tóth Balázs: – Az első 45 percben súlyos egyéni hibákat követtünk el, ezt ellenfelünk két góllal is büntette. A fordulást követően változtattunk, ennek eredménye is lett, hiszen fölényt harcoltunk ki, helyzeteket teremtettünk, de nagy tanulság számunka, hogy ezeket ki is kell használni, különben rendre pont nélkül maradunk.