A Magyar Vízilabda Szövetségben tegnap megtartották a férfi OB I. sorsolását, és kiderült, hogy a bajnokság első játéknapja október 8., szombat. A megyei színeket képviselő PannErgy-Miskolci VLC csapata hazai pályán, a Kemény Dénes Városi Sport­uszodában fog játszani a nyitó fordulóban, mégpedig az aranyérem egyik várományosa, a Genesys OSC Újbuda ellen. A második és a harmadik körben majd idegenbe utaznak Birosék, mindkétszer a fővárosba, előbb az A-Híd VasasPlakethez, majd pedig a KSI-hez.

A sorsolás során egyébként szempont volt, hogy az előző évi pontvadászat 1–4. helyezettje az első három fordulóban nem találkozhat egymással. A csapatok oda-vissza alapon körmérkőzést játszanak egymással, vagyis mindegyik klub 26-26 találkozót tud le az alapszakaszban. Ezután majd külön-külön fognak játszani az együttesek az 1–4., az 5–8., illetve a 9–12. helyért, ugyanakkor a 14. helyen végzett csapat kiesik az OB I.-ből, míg a 13. helyen záró alakulat két győzelemig tartó osztályozót játszik az OB I/B bajnokság 2. helyezett csapatával, amennyiben az élni kíván az osztályozó jogával. A playoff első részében 1.–4., 2.–3., 5.–8., 6.–7., 9.–12., 10.–11. párosításban páros mérkőzéseket játszanak a csapatok, az egyik fél 7. pontjáig, azonban ebbe a csatába az egymás ellen alapszakaszban elért eredményeket továbbviszik. A playoff második körében kerül majd sor a döntőre, a bronzmérkőzésre, illetve ekkor dőlnek el a további helyezések is.

Nagyvárad, Szerbia

A PannErgy-MVLC gárdája július 25-én kezdte a nyári munkát, ami azt jelenti, hogy a miskolci pólósok hétfőn már a hetedik hetükbe léptek a felkészülésben.

– Nagyon unalmasan teltek el ezek a hetek, hiszen a főszerepet a kondicionális edzések, a száraz munka, a futás és az úszás játszották – közölte Vidumanszky László, az MVLC vezetőedzője. – Volt közben egy kis labdázás, kétkapuzás, megtörtük a monotonitást, augusztus 15-től, hétfőtől péntekig velünk dolgozott a felnőtt szlovák válogatott, amely jelenleg is a spliti Európa-bajnokságon vesz részt. Mivel dolgoztam a szlovák nemzeti együttessel, természetesen fél szemmel figyelemmel kísértem a szereplésüket, vannak benne volt játékosaim, hogy mást ne mondjak, Seman és Hoferica, akik korábban éppen Miskolcon pólóztak. Kedden elmegyünk kétkapuzni a Honvédhoz, hiszen minden nappal közelebb vagyunk a bajnoki kezdéshez. A jövő heti, miskolci, Szentessel közös program után a hétvége szabad lesz, majd a szeptember 19–21-ei szakaszt Szentesen töltjük. Akkor, pénteken, szombaton és vasárnap, szeptember 23. és 25. között Nagyváradon ugrunk vízbe egy ottani tornán, ahol a hazaiak mellett résztvevő lesz a Rapid Bukarest, valamint a Vojvodina is. Hétfőn, szeptember 26-án Szerbiába megyünk, ahol kedden, szerdán és csütörtökön is játszani fogunk. Tervezve van egy gálamérkőzés a klub 10 éves fennállása alkalmából, úgy volt, hogy lehet külföldi, neves ellenfelünk, de közben nyilvánossá vált a LEN-naptár, a nemzetközi kupameccsek időpontjai, így ilyen meccs vélhetően végül nem jön össze. Hogy aztán kivel tudunk játszani október 12-én, szerdán, majd meglátjuk.

Minden kiderül

Arra a kérdésre, hogy milyen bajnokságra számít, az alábbiakat válaszolta a Pann­Ergy-MVLC vezetőedzője.

– Úgy érzem, hogy felkészülésben időarányosan jól állunk – mondta Vidumanszky László. – Ahány klub, szinte annyi fajta felkészülés volt és van, mindenkinek megvan a maga szisztémája, módszerei, a napokban pedig véglegesen kiderül, hogy ki, milyen kerettel vág neki a szezonnak. Az átigazolások nem titkosak, előbb-utóbb minden nyilvános lesz, látjuk a mozgásokat, hogy ki hová került. Éppen most, hétfőn volt a bajnoki sorsolás, nem szerencsés, hogy az első körre máris az OSC-t kaptuk, de ez így alakult, már a szezon eleje meg fogja mutatni az erőviszonyokat, hogy ki hová tartozhat. A légiósainkról annyit: pluszt fognak jelenteni számunkra, nincs semmi gond velük, hetek óta itt vannak, játékban még nem tökéletes a dolog, de még nem is lehet. A fizikális alapozás után most jön a következő rész, azért érkezett hozzánk 7 új ember, meg kell ismernie mindenkinek a másikat, hogy hogyan passzol, hová, hogyan úszik, merre néz. A játék összecsiszolására lesznek jók ezek a szeptemberi edzőmeccsek, hogy minél jobban megtaláljuk a játékosok pozícióját. De ez nem egy-két hét, a különböző stressz-szituációk csak az éles mérkőzéseken fognak kiderülni, előjönni.

Ha megy, örülnek

A miskolciaktól egyelőre egy hiányzó van a keretben, Nagy Norbert, aki a podgoricai U19-es Európa-bajnokságra készül a korosztályos válogatottal, kerethirdetés éppen mostanság várható.

– Ha megy a kontinensviadalra, akkor annak örülni fogunk, ha nem, akkor majd megbeszéljük, hogy mikor kapcsolódik be a munkába, de biztos fog kapni egy rövid szünetet, hogy tudjon pihenni – tette hozzá Vidumanszky László.

Az egriekkel

A Magyar Vízilabda Szövetségben megtartották a férfi Magyar Kupa sorsolását is. A sorozatra 16 csapat nevezett, így nem kell kvalifikációt rendezni. Az oda-visszavágós mérkőzéseket 2022. november 9–12. között kell lejátszani. A párharcok: Debreceni VSE – Genesys OSC Újbuda, Budapest Honvéd – Metalcom Szentes, KSI – A-Híd VasasPlaket, FTC-Telekom – Újpest VSE, Invictus Úszó és Vízilabda SC – BVSC-Zugló, Tigra-ZF-Eger – PannErgy-Miskolci VLC, Szegedi VE – PVSK-Mecsek Füszért, Kaposvári VK – Szolnoki Dózsa.