Az NB I.-es bajnokság 8. fordulója keretében szombaton 20 órától a Sóstói Aréna ad otthont a Mol Fehérvár FC – Mezőkövesd Zsóry FC találkozónak. A vendégeknél, mint ismeretes, a napokban edzőváltás történt, Supka Attila vezetőedzőt a vártnál ­gyengébb szereplés és a ZTE FC-től elszenvedett 5–0-s vereség miatt menesztették, helyette pedig négyen készítették fel a csapatot az összecsapásra. Abban azonban határozniuk kellett, hogy ki fog meccselni Székesfehérvárott, és ez a döntés pénteken délben született meg: a sportágban jelentős múlttal rendelkező és a mindenki által jól ismert, egykori 4-szeres válogatott Híres Gábor másod­edző tölti majd be a megbízott vezetőedzői szerepkört, állítja össze a gárdát, és dönt a cserékről is.

Egymás ellen

A Fejér megyei alakulat eddig hat pontot gyűjtött: hat mérkőzéséből kettőt megnyert, négyet pedig elveszített. A felek már húsz alkalommal találkoztak egymással az élvonalban, és az összesített mérleg jócskán a hazaiak javára billen: a Mol Fehérvár FC tizenegyszer diadalmaskodott, és hat döntetlen mellett csak háromszor kapott ki. A 2021/2022-es idényben háromszor mérkőztek meg az együttesek. Tavaly szeptemberben, emlékezetes kilencven percben, az utolsó pillanatokban lőtt góllal 2–2-es döntetlen alakult ki a fürdővárosban, aztán decemberben Székesfehérvárott 1–0-ra nyertek a hazaiak, míg áprilisban ismét a matyóföldi kisvárosban 2–1-es sikerükkel újra a dunántúliaké lett a három pont.

Bármi megtörténhet

– Extrém helyzetben vagyunk, hiszen most vezetőedző nélkül vagyunk, és a szakmai stáb készítette fel a csapatot a szombati mérkőzésre – mondta Híres Gábor megbízott vezetőedző, majd így folytatta: – Azt gondolom, hogy eddig sem azért veszítettünk sok pontot, mert rossz volt a felkészülésünk, hanem azért, mert sok egyéni hibát vétettünk. Éppen ezért az eddig megszokott módon és ritmusban hangoltuk a meccsre a csapatot. A Mol Fehérvár az egyik legjobb játékosállománnyal rendelkező együttes a bajnokságban, gyakorlatilag minden poszton kiemelkedő képességű játékosok állnak szakmai stábjuk rendelkezésére. Természetesen alaposan kielemeztük ellenfelünk játékát, ugyanúgy, mint eddig is, ezzel együtt nekünk kizárólag saját magunkra kell koncentrálnunk. Úgy kell játszanunk, mint a Puskás Akadémia FC ellen: bár kaptunk egy gólt, de keveset hibáztunk, és több nagy lehetőséget is ki tudtunk alakítani, melyeket azonban sajnos rendre kihagytunk. Abban az esetben, ha meg tudjuk ismételni az ott nyújtott teljesítményünket, nagy koncentrációval, fegyelmezetten és hatékonyan játszunk, akkor szoros mérkőzést játszhatunk, és ugye tudjuk, hogy a futballban bármi megtörténhet.

A kezdőcsapat

A vendégjátékosok közül Bobál D. eltiltása, Horváth M., T. Kis, Madarász és Vadnai pedig sérülése miatt nem szerepelhet. A várható kezdőcsapat: Piscitelli – Kállai K. Pillár, Lukic, Schmiedl, Vajda S. – Cseri, Nagy G., Besirovic – Molnár G., Drazic.

A 8. forduló programja

Szombat, 15.30: Paksi FC – Debreceni VSC. 17.45: Budapest Honvéd – Kecskeméti TE. 20.00: Mol Fehérvár FC – Mezőkövesd Zsóry FC.

Vasárnap, 15.00: Zalaegerszegi TE FC – Puskás Akadémia FC. 17.30: Ferencvárosi TC – Kisvárda Master Good. 20.00: Újpest FC – Vasas FC.

