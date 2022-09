Augusztus 31-én éjfélkor lezárult a nyári átigazolási időszak a futballban, és amint az várható volt, még az utolsó pillanatban is változott az NB II.-ben feljutásért küzdő Diósgyőri VTK labdarúgócsapatának kerete. Az újabb másodosztályú bajnokságra való játékosállomány kialakítását egyébként még az április 8-án Miskolcra érkezett Dragan Vukmir kezdte el, azonban az 1978-ban Belgrádban született trénernek a diósgyőri klubvezetés az eredménytelenség miatt augusztus 23-án megköszönte a munkáját. Utóda a Felcsúton segítőként tevékenykedő Sergey Kuznetsov lett, aki bemutatkozó sajtótájékoztatóján is jelezte, várható változás a keretben, szeretne még játékosokat bizonyos posztokra.

Nem lőtt gólt

Szerdán reggel még tizenöt volt azon labdarúgók száma, akik a holt idényben érkeztek az Andrássy útra, kivétel ezalól Lukács Dániel, aki már idén januárban megegyezett a DVTK-val, és csak az előző szezon befejezése után kopogtatott be az öltözőbe. Aztán ahogyan haladt előre az óra, úgy gyorsultak fel az események a diósgyőri irodákban is. Előbb a 16. nyári szerzemény, Gera Dániel érkezését jelentette be a borsodi klub, a 27 éves csatár 2021. január elején lett a Ferencváros futballistája, ahová az MTK-ból szerződött. A zöld-fehérek azonban a 2021/2022-es bajnokságra kölcsönadták a Puskás Akadémiának, ahol 19 NB I.-es és 2 NB III.-as meccsen játszott, gólt nem szerzett. Gera június 30-cal eljött a PAFC-tól, szerződést bontott az FTC-vel, és negyedik felnőttklubja a DVTK lett (amely nem hozta nyilvánosságra a kontraktus hosszát).

Sorban a 17. új játékost szerdán este mutatta be a Diósgyőr, mégpedig Cseke Benjámint, aki többek között szintén szerepelt az MTK-ban, ahonnan tavaly júliusban igazolt a megyei NB I.-es alakulathoz, a Mezőkövesd Zsóry FC-hez. Az 1994-es születésű középpályás az aktuális évadban, 4 találkozón 253 percet focizott össze a dél-borsodiaknál, akik a pontvadászat végéig kölcsönbe adták játékosukat a DVTK-nak.

Az apja játszott

Szerdán legkésőbb Kotula Máté jöttét – mint 18. – közölték Diósgyőrben. A 20 esztendős balhátvéd 2020 nyarán 4 évre szóló szerződést írt alá a Mezőkövesdhez, amely azonnal Szolnokra adta kölcsön, 2021. július elején pedig Budafokra. Harmadik kölcsönadása a diósgyőri, amely 2023. június 30-ig érvényes. Kotula édesapja, Kotula László egyébként a 90-es években az akkor Diósgyőri FC néven futó gárda támadója volt. Érdekesség, hogy a Mezőkövesddel bő két hónapja már üzletelt a DVTK, akkor a jobbhátvéd, a zentai származású Farkas Dániel tette át a székhelyét Matyóföldről Miskolcra (hogy meddig, ezt sem tudni).

Két saját is ment

A három új érkezővel egyidejűleg voltak többen is, akiktől elköszöntek Diósgyőrben. Bár úgy tűnt, hogy mindenki megkapja a bizonyítási lehetőséget a friss szakmai stábtól, ez a keretből kikerült Eperjesi Gábor és Szeles Tamás esetében nem történt meg, elmaradt a Sergey Kuznetsovval való diskurzus. A szélső védő Eperjesi 2021 júniusában tért vissza nevelőegyesületéhez Mezőkövesdről, és 2023 nyaráig volt kontraktusa, amelyet augusztus 31-én felbontottak. Új csapata egyelőre nincs. Az ugyancsak az NB III.-asokhoz száműzött, majd már külön készülő Szeles Tamás szintén tavaly júniusban Mezőkövesdről érkezett, amikor Stefan Drazic játékjogát értékesítette a DVTK a Kövesdnek. A hátvédnek még két évre szólt a szerződése, ezt bontották fel a felek, Szeles pedig csütörtöki dátummal a Pécsi MFC-hez távozott.

Egy másik saját nevelésű labdarúgó, Oláh Bálint is útilaput kapott a hét elején. Ő az előző esztendőben, május végén lett ismét diósgyőri, és Szeleshez hasonlóan még két év volt hátra a szerződéséből. Úgy tudjuk, Budafokon folytathatja karrierjét.

Ezen három eseten túl különböző Benkő Péteré: a Diósgyőr azt jelentette be a 2003-as, rimaszombati születésű, szlovák–magyar balszélsővel kapcsolatban, hogy szerződést hosszabbított vele, azonban a következő idényben Kazincbarcikán játszik kölcsönben.

(A borítóképen: Oláh Bálint, a piros-fehérek egyik saját nevelésű játékosa is távozott | Fotó: ÉM-archívum)

A DVTK keretéről

Az előző évadból maradtak (13 fő): Hegedűs János, Szűcs Kornél, Danilovic Branislav (szerb–magyar), Szatmári Csaba, Póser Dániel, Könyves Norbert, Bertus Lajos, Bárdos Bence, Eppel Márton, Bokros Szilárd, Jurek Gábor, Bánhegyi Donát, Vajda Botond.

Újak (18 fő): Lukács Dániel (Kecskeméti TE-Hufbau), Csirmaz István (Puskás AFC), Viczián Ádám (Vasas FC), Holdampf Gergő (Szombathelyi Haladás), Szőke Adrián (Heracles Almelo), Bényei Ágoston (Debreceni VSC), Farkas Dániel (Mezőkövesd Zsóry FC), Papp Marcell (Budafoki MTE), Korbély Kristóf (DVTK tartalék), Benkő Péter (DVTK utánpótlás), Illés Bálint (DVTK utánpótlás), Koman Vladimir (Chennaiyin FC), Mrva Patrik (DVTK utánpótlás), Oláh Balázs (DVTK utánpótlás), Radics Márton (Puskás AFC, kölcsönbe), Gera Dániel (Ferencvárosi TC), Cseke Benjámin (Mezőkövesd Zsóry FC, kölcsönbe), Kotula Máté (Mezőkövesd Zsóry FC, kölcsönbe).

Távozott (18+3 fő): Dejan Karan (szerb–magyar, visszavonult), Polgár Kristóf (ETO FC Győr), Borsos Vilmos (kölcsönből vissza, Paksi FC), Kocsis Dominik (kölcsönből vissza, Budapest Honvéd), Rotem Keller (kölcsönből vissza, Maccabi Netanya), Marcolini Dantas Bertucci Lucas (kölcsönből vissza, Kisvárda MG), Belényesi Csaba (Kecskeméti TE-Hufbau), Zsolnai Richárd (FC Ajka), Molnár Gábor (Mezőkövesd Zsóry FC), Hornyák Marcell (FC Csákvár, kölcsönbe), Horváth Zoltán (Tiszakécskei LC), Németh Márió (Budafoki MTE), Kispál Tamás (Eger SE, kölcsönbe), Csatári Gergő (KC Kazincbarcika SC, kölcsönbe), Oláh Bálint (Budafoki MTE), Benkő Péter (KC Kazincbarcika SC, kölcsönbe), Eperjesi Gábor (?), Szeles Tamás (?), Zsemlye Balázs (Pécsi MFC kölcsönből vissza, FK Slavoj Trebisov kölcsönbe), Orosz Marcell (Debreceni EAC kölcsönből vissza, Debreceni EAC), Makrai Gábor (FC Csákvár kölcsönből vissza, Pécsi MFC).