Sajátos eszközökkel toborozzák a gyerekeket a diósgyőri sakkozók.

Akár az NB I.-ben is

– Hét-nyolc általános iskolába mentünk el korábban, az idén pedig bővítettük a kört, már az óvodákat is megcéloztuk – mondta Zámbó Zoltán nemzetközi mester, a piros-fehérek szakosztályvezető-vezetőedzője. – Toborzóinkat igazán jó hatásfokkal végeztük, hiszen a szakköri foglalkozásainkra mintegy száz gyerek jár, az egyesületi munkában pedig harminchárman vesznek részt.

A játékos-sportvezető arról is beszámolt, hogy az utcákon, a tereken és a nagyobb áruházak parkolóiban tartott hírverő foglalkozásaikon rajta kívül – fontos a személyes jelenlét és a példamutatás mottójával – a klub sakkozói és oktatói is részt vesznek. Akik pedig gyorsan sajátítják el a hatvannégy kockás műfaj alapjait, majd ügyesen tologatják a figurákat, és minősítéseket szereznek, később akár az élvonalban is szerepelhetnek, lévén a nagy múltú DVTK csapata az NB I.-es Maróczy Géza csoport tízes mezőnyének oszlopos tagja.